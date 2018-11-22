المشرفي كبيرا للمدقّقين بالجمعية الدولية لليانصيب

هسبريس - و.م.ع

عرفت العاصمة الأرجنتينية بونوس أيريس تعيين المغربي يونس المشرفي، المدير العام لـ"المغربية للألعاب والرياضة"، رئيسا للجنة التدقيق التابعة للجمعية الدولية لليانصيب، وذلك بمناسبة مؤتمرها الدولي المنقعد حاليا.

وأوضح المشرفي، في تصريح صحافي، أن الأمر يتعلق بتشريف للمغرب و لـ"المغربية للألعاب والرياضة"، وأيضا لإفريقيا التي يشارك في المؤتمر الدولي لليانصيب كممثل لها؛ باعتباره كاتبا عاما للجمعية الإفريقية لليانصيب.

واعتبر أن هذا الاختيار يعد اعترافا بالخبرة المغربية والممارسات الجيدة للمغربية للألعاب والرياضة في مجال الحكامة، مضيفا:"لو لم تكن المغربية للألعاب والرياضة تتمتع بالمصداقية على هذا المستوى لما تم اختياري لتولي هذا المنصب".

بعد انعقاد الجمع العام للجمعية الدولية في بوينوس أيريس، اجتمعت اللجنة التنفيذية لهذه الأخيرة ليتم اختيار يونس المشرفي رئيسا للجنة التدقيق في هذه الهيأة العالمية.

وشدد المشرفي على أن الأمر يتعلق بهيئة للحكامة داخل الجمعية الدولية لليانصيب، مبرزا أن المغربية للألعاب والرياضة تدرك، منذ سنوات عدة، الرهانات المرتبطة بـ"الحكامة واللعب المسؤول".

وكشف، أيضا، أن الجمعية الدولية أنشأت أربع لجان من ضمنها لجنتا اللعب المسؤول وأمن منظومة اليانصيب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب ممثل في هاتين اللجنتين.

وذكرت المغربية للألعاب والرياضة، في بلاغ بالمناسبة، أن هذا التعيين، الذي تقـرر خلال انعقاد الجمع العام للجمعية الدولية لليانصيـب، يعتبر "شهادة جديدة عـى المكانة الدولية للشركة المغربية للألعاب والرياضة، واعترافا دوليا من طرف نظرائها عبر العالم بمدى الخبرة التي راكمتها، وانخراطها الراسخ في مجال الحكامة الجيدة واللعـب المسؤول".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية الدولية لليناصيب، التي تضم 148 هيئة يانصيب من 83 دولة عبر القارات الخمس، هيأة مهنية دولية مرجعية في مجال الرهانات واليانصيب. وأبرز أن هذه الأخيرة تتوخى فرض احترام أعلى المعايير في مجال المسؤولية الاجتماعية ومبادئ اللعب المسؤول.

وأضاف البلاغ أن الجمعية الدولية تدعم أعضاءها من أجل تحقيق أهدافهم، والمساهمة في نشر الممارسات الفضلى وسط المهنيين، مع اضطلاعها بمهمة رئيسية في مجال وضع المعايير الأكثر صرامة على مستوى المسؤولية الاجتماعية واللعب المسؤول، ومتطلبات السلامة وإدارة المخاطر.

وحصلت المغربية للألعاب والرياضة على أعلى شهادة، ممثلة في "اللعب المسؤول" التي تمنحها الجمعية الدولية لليانصيب، وذلك لمطابقة ممارساتها مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأشار البلاغ إلى أن المغربية للألعاب والرياضة أحرزت، أيضا، شهادة المطابقة للمواصفات المرجعية للعب المسؤول للجمعية الاوروبية للياناصيب في يونيو 2013.

وتشغل المغربيـة للألعـاب والرياضـة، ممثلة في شـخص مديرها العام، منصب عضو في اللجنة التنفيذية للنظام العالمي لمراقبة اليانصيب منـذ 2015. ويتعلق الامر بنظام دولي لمراقبـة الغـش في الرهانات الرياضيـة؛ بهـدف حماية نزاهـة الرياضـة مـن المخاطر المرتبطة بالتلاعب في المباريات والمنافسات الرياضية عبـر العـالم.