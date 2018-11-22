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الرئيسية | مال وأعمال | القضاء يعرض عقارات وممتلكات العمودي وباعامر بالمزاد العلني

القضاء يعرض عقارات وممتلكات العمودي وباعامر بالمزاد العلني

القضاء يعرض عقارات وممتلكات العمودي وباعامر بالمزاد العلني
هسبريس – محمد لديب
الخميس 22 نونبر 2018 - 21:00

في أول خطوة عملية تستهدف استعادة جزء من الأموال التي أهدرها الملياردير السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي وساعده الأيمن جمال باعامر، قرّر القضاء المغربي مباشرة المساطر القانونية العملية لبيع ممتلكات العمودي وباعامر في مزاد علني بمحكمة الرباط.

وقرّر القضاء المغربي بمدينة الدار البيضاء بيع فيلا فاخرة في ملكية جمال باعامر تمتد مساحتها على 2000 متر مربع بمدينة الرباط، بسعر ابتدائي يبلغ مليار و600 مليون سنتيم.

كما تمت مصادرة كافة الأصول التي يمتلكها الملياردير الإثيوبي، المعتقل في المملكة العربية السعودية، في المغرب؛ من ضمنها فندق لونفيتريت بالصخيرات، وفندق آخر في المحمدية، إلى جانب بعض الأصول الأخرى التي كانت تابعة في الأصل لشركة لاسامير قبل أن تفوّت إليه بطرق غامضة وملتوية.

وكان ممثل الدولة المغربية قد تقدّم، الشهر الماضي، بطلب رسمي إلى المحكمة التجارية من أجل مباشرة إجراءات مصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة لاسامير، بعد مرور ما يزيد عن سنتين ونصف السنة على صدور قرار التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة بالمغرب المتخصصة في تكرير البترول.

المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس في حينها، أشارت إلى أن مبعوثا من جمال باعامر تردد مرارا على المحافظة العقارية بمدينة مراكش من أجل تفويت عقارات هناك، قبل بت المحكمة في قرار تمديد مسطرة التصفية إلى ممتلكاته.

واستطاع جمال باعامر، سعودي الجنسية يمني الأصل، أن يكوّن ثروة بملايين الدولارات في المغرب الذي حلّ به في يونيو 2004 ليشغل منصب المدير العام لمصفاة سامير، مستغلا حادثة الحريق الذي اندلع في الشركة بسبب فيضان الواد المالح في نونبر 2002، والذي على إثره تعطل الإنتاج لشهور وتم اللجوء إلى الاستيراد لتأمين الحاجيات الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - belgique الخميس 22 نونبر 2018 - 21:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفلوس الصحيحة والكبيرة خرجها من المغرب وخلى وراؤه الفتات.
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2 - المغربي الخميس 22 نونبر 2018 - 21:12
الحمد لله القضاء انتصر لمصلحة البلاد والعباد ونتمنى ان تعود المصفاة للعمل وان يرجع العمال لوظاءفهم وان يتردوا حقوقهم كاملة
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3 - مواطن الخميس 22 نونبر 2018 - 21:19
المزاد سيظفر به الوزراء واعوانهم. والمسكين له الله.
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4 - Hamid de France الخميس 22 نونبر 2018 - 21:23
ربما هو مجرد حدس لكن أشم رائحة وراء هكذا قضية برأيكم ألا توجد علاقة بين تصفية لاسامير وتحرير أسعار النفط وأخنوش. ألا توجد أيادي خفية لجعل أخنوش يحتكر النفط من التكرير إلى البيع في نظركم. تذكروا هذا التعليق جيدا فالأيام كفيلة لكشف جميع حلقات هذا المخطط
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5 - الخميس الخميس 22 نونبر 2018 - 21:29
لو كان السعودي اليمني الأصل كما تقولون وجد أناسا تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقامة وروح الوطنية لما تجرأ على فعل فعلته إننا نحن العرب بصفة عامة متاخرون ومتخلفون ولا نرى بعيدا،لكن نتمنى أن يأتي جيل آخر بعد ردح من الوقت ليصلح ما افسدناه نحن.
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6 - جرادي الخميس 22 نونبر 2018 - 21:29
ليتني كنت عضوا في الحكومة أو ناءبا في البرلمان لأضفر بالفيلا الفاخرة المعروضة للبيع.
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7 - رياض الخميس 22 نونبر 2018 - 21:30
شحال صعيبة تكون دولة ذات سيادة واعتزاز، ويأتي بضعة رعاع، كانوا في وقت ليس ببعيد أبنإء عبيد ويضحكون علينا، إن العبيد أنجاس مناكيد، المتنبي رضي الله عنه، انشري هيسبريس مشكورة.
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8 - lahlal الخميس 22 نونبر 2018 - 21:31
جميل مثل هذه المبادرات.....لكن اين ستذهب هذه الاموال
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9 - Ziryab الخميس 22 نونبر 2018 - 21:32
ديون شركة "لاسامير" بلغت 45 مليار درهم قبل توقيف نشاطها. لينظاف لذلك مصاريف و فوائد التأخير و الضرر الذي حصل بالإقتصاد الوطني و بعمال الشركة. مما يرشح أن يصل المبلغ لأكثر من ستين مليار درهم على أقل تقدير. من الصعب الوصول لهذا المبلغ عبر تصفية بعض الممتلكات. الحل هو طلب تسليمه من السعودية كما فعل المغرب عندما ألقى القبض على الأمير تركي و تسليمه للسعودية بطلب منها خارج القانون. مما ألحق الضرر بسمعة المغرب. على الأقل بتسليمه سيعوض المغرب من الخسائر الذي تسبب فيها كما فعلت اليابان مع كارلوس غصن.أم أننا لا نعرف إلا التوشيح.
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10 - أنور ولد المدينة القديمة الخميس 22 نونبر 2018 - 21:33
مصفاة لاسامير غادي يشدها أخنوش باش يديها مجموعة وعقلوا على كلامي ويدخلها مع شركات إفريقيا ديالو وراه كلشي واضح وباين . أفيقووووو
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