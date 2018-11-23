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الرئيسية | مال وأعمال | "رونو" تستقطب شركة من جنوب إفريقيا إلى المغرب

"رونو" تستقطب شركة من جنوب إفريقيا إلى المغرب

"رونو" تستقطب شركة من جنوب إفريقيا إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:00

نقلت وكالة "يونهاب" جنوب الإفريقية أن مصنع السيارات الفرنسي "رونو" طلب من شركة "بوسكو" جنوب الإفريقية المتخصصة في صناعة الحديد الاستثمار في المغرب من أجل دعم صناعتها المحلية المتنامية سنة بعد سنة.

وأورد المصدر أن "رونو" قدّمت هذا الاقتراح لشركة POSCO، التي تعدّ المصنع الخامس عالمياً للحديد، في إطار إستراتيجيتها الساعية إلى تنويع مصادرها من الحديد بدل الاعتماد على ArcelorMittal المصنع الأول في العالم.

وأورد المصدر أن شركة "بوسكو" يمكنها "الاستفادة من الاستثمار في المغرب باعتباره بوابة لصادرات من منتجات الصلب نحو أوروبا بدون رسوم جمركية ما دام أن المملكة وقعت اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي".

وتعدّ رونو ثالث زبون للشركة جنوب الإفريقية فيما يخص منتجات الحديد الموجه إلى صناعة السيارات، ما يعني أن دخولها السوق المغربية سيكون مفيداً للمصنع الفرنسي كثيراً، خصوصاً مع طموحها في الوصول إلى 160 ألف سيارة سنوياً في أفق 2022 من خلال مصانعها في المغرب.

ويطمع المغرب إلى بلوغ مليون سيارة مصنعة محلياً، إضافة إلى رفع عائدات قطاع السيارات إلى 30 مليار دولار في غضون السنوات المقبلة. وقد باتت المؤشرات في هذا الصدد جيدة، بعدما أصبح قطاع السيارات أكبر مصدر في الصناعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عثمان الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:07
زيادة ساعة اتت أكلها .. اتفاقية حكومة مع رونو كلها مصلحة حكومة تزيد ساعة و رونو تجلب شركة .. مسرحية مفضوحة.
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2 - المعتصم الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:07
ايضا ستنتعش من المشروع مسيرة تمديد سكك الحديد لتمهيد بلوغها دول جنوب شرق اسيا
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3 - زهير الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:10
كملات.. مونطاج مغربي و حديد إفريقي.. و ثمن أوروبي
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4 - عكس التيار الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:11
وا با راكا من الوش انتم تريدون تاكيد مقولة الوضع في المغرب خير من.......
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5 - Ahmed الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:15
Trés bone nouvellele le maroc doit renforcer ses relations avec la france et ses grands groupes dans tous les domaines le MAroc et la france peuvent vriament faire bcp de chose ensemble
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