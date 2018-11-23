"رونو" تستقطب شركة من جنوب إفريقيا إلى المغرب

هسبريس من الرباط

نقلت وكالة "يونهاب" جنوب الإفريقية أن مصنع السيارات الفرنسي "رونو" طلب من شركة "بوسكو" جنوب الإفريقية المتخصصة في صناعة الحديد الاستثمار في المغرب من أجل دعم صناعتها المحلية المتنامية سنة بعد سنة.

وأورد المصدر أن "رونو" قدّمت هذا الاقتراح لشركة POSCO، التي تعدّ المصنع الخامس عالمياً للحديد، في إطار إستراتيجيتها الساعية إلى تنويع مصادرها من الحديد بدل الاعتماد على ArcelorMittal المصنع الأول في العالم.

وأورد المصدر أن شركة "بوسكو" يمكنها "الاستفادة من الاستثمار في المغرب باعتباره بوابة لصادرات من منتجات الصلب نحو أوروبا بدون رسوم جمركية ما دام أن المملكة وقعت اتفاقية تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي".

وتعدّ رونو ثالث زبون للشركة جنوب الإفريقية فيما يخص منتجات الحديد الموجه إلى صناعة السيارات، ما يعني أن دخولها السوق المغربية سيكون مفيداً للمصنع الفرنسي كثيراً، خصوصاً مع طموحها في الوصول إلى 160 ألف سيارة سنوياً في أفق 2022 من خلال مصانعها في المغرب.

ويطمع المغرب إلى بلوغ مليون سيارة مصنعة محلياً، إضافة إلى رفع عائدات قطاع السيارات إلى 30 مليار دولار في غضون السنوات المقبلة. وقد باتت المؤشرات في هذا الصدد جيدة، بعدما أصبح قطاع السيارات أكبر مصدر في الصناعات.