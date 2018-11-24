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الرئيسية | مال وأعمال | إضراب مهنيي النقل يُغضب تجار أسواق الجملة

إضراب مهنيي النقل يُغضب تجار أسواق الجملة

إضراب مهنيي النقل يُغضب تجار أسواق الجملة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 24 نونبر 2018 - 09:37

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مختلف أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب تعتزم تأسيس اتحاد وطني يلم شمل جمعياتها، من أجل توحيد الرؤى وهيكلة عملها بشكل قانوني.

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لهسبريس بأن تجار أسواق الجملة غاضبون من الإضراب الأخير الذي خاضه مهنيو النقل في مختلف ربوع التراب الوطني، "لأنه تسبب في كساد تجارتهم؛ كما عرض مجموعة منهم للإفلاس، بعدما تكبدوا خسائر فادحة"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أثمان المنتجات الفلاحية شهدت انخفاضا غير مسبوق هذه الأيام، ما أثر سلبا على تجار أسواق الجملة، مبرزة أن هذه الشريحة "المتضررة" تعتزم مناقشة الحلول الممكنة من أجل المطالبة بالتعويض.

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