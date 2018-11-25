صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض بالأورو

هسبريس - و.م.ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.97 في المائة، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0.39 في المائة خلال الفترة ما بين 15 و19 يونيو 2018.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية حول الظرفية الاقتصادية الممتدة ما بين 15 و21 نونبر 2018، أنه لم تبرم خلال هذه الفترة، أي جلسة مناقصة في سوق صرف العملات.

وإلى غاية 16 من نونبر، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي الاحتياطات الدولية ظل من أسبوع إلى آخر مستقرا تقريبا في 223.1 مليار درهم، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 72.3 مليار درهم، منها 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2.3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2.28 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 2.9 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 22 نونبر (تاريخ الاستحقاق 22 نونبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 73 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي سجل خلال الفترة من 15 إلى 19 نونبر ارتفاعا نسبته 0.9 في المائة ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة في 9.5 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعزى، أساسا، إلى التحسن المسجل في المؤشرات القطاعية "للعقار" بـ 12.6 في المائة، و"المنشآت ومواد البناء" بـ 4 في المائة، و"التأمينات" بـ 1,4 في المائة، و"الأبناك" بـ 0,3 في المائة، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 202.6 مليون درهم مقابل 291.8 مليون درهم في الأسبوع المنصرم، أي بمعدل يومي بلغ 67.5 مليون درهم.