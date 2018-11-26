24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إسبانيا تناقش السيادة المشتركة على جبل طارق
- تنظيف مقبرة الشهداء بالرباط
- توقيف عشرات محتجي "السترات الصفراء" بفرنسا
- دوري التايكوندو بوجدة
- ترويج المخدرات يجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بالسوالم
طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" (5.00)
الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية (5.00)
المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)
- طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" - (86)
- موريتانيا تمد اليد لاحتضان اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية - (81)
- الحسكي: أعيش مع "أخطر المجرمين" .. وسلطات مدريد تعذبني - (53)
- أسامة الإدريسي يَتراجع عن حمل قميص "الأسود" - (48)
- رحلات "البُراق" المجانية تنطلق غداً .. وحجز التذاكر فاق التوقعات - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عملة بيتكوين الرقمية تواصل التراجع في العالم
تعرضت قيمة كبرى العملات الرقمية المشفرة وهى البيتكوين لمزيد من الانخفاض خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة لتزيد حالة الانهيار التى تعرضت لها هذه العملة خلال العام الجارى .
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن عملة البيتكوين انخفضت بنسبة 5ر4 في المئة لتصل إلى 3635 دولارا في منتصف ليل السبت / الأحد في نيويورك على منصة بيتستامب للتعامل فى العملات الرقمية .
واستردت هذه العملة معظم الخسائر بحلول الساعة 7:50 صباحا لكنها لا تزال في المنطقة الحمراء، إذ فقدت 33 بالمئة من قيمتها خلال الأسبوع الماضي و75 بالمئة بصورة إجمالية خلال العام الجاري.
كان أسبوع التداول الذى ينتهى اليوم الأحد هو أسوأ أسبوع بالنسبة لأداء العملات الرقمية على الإطلاق ، حيث سجلت عملة البيتكوين سعرا أقل بنسبة 82 في المائة عن سعرها البالغ 19666 دولارا والذى وصلته منذ عام مضى. وانخفض سعر عملة الريبل الرقمية بنسبة 5.3 في المئة إلى 35 سنتا ، وهي أقل بحوالي 90 في المئة من ذروة قيمتها السابقة .