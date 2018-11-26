عملة بيتكوين الرقمية تواصل التراجع في العالم

هسبريس - متابعة

تعرضت قيمة كبرى العملات الرقمية المشفرة وهى البيتكوين لمزيد من الانخفاض خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة لتزيد حالة الانهيار التى تعرضت لها هذه العملة خلال العام الجارى .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن عملة البيتكوين انخفضت بنسبة 5ر4 في المئة لتصل إلى 3635 دولارا في منتصف ليل السبت / الأحد في نيويورك على منصة بيتستامب للتعامل فى العملات الرقمية .

واستردت هذه العملة معظم الخسائر بحلول الساعة 7:50 صباحا لكنها لا تزال في المنطقة الحمراء، إذ فقدت 33 بالمئة من قيمتها خلال الأسبوع الماضي و75 بالمئة بصورة إجمالية خلال العام الجاري.

كان أسبوع التداول الذى ينتهى اليوم الأحد هو أسوأ أسبوع بالنسبة لأداء العملات الرقمية على الإطلاق ، حيث سجلت عملة البيتكوين سعرا أقل بنسبة 82 في المائة عن سعرها البالغ 19666 دولارا والذى وصلته منذ عام مضى. وانخفض سعر عملة الريبل الرقمية بنسبة 5.3 في المئة إلى 35 سنتا ، وهي أقل بحوالي 90 في المئة من ذروة قيمتها السابقة .