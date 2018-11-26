عملة "بيتكوين" الرقمية تتهاوى إلى 3600 دولار

كريم البطيوي

عرف سعر البيتكوين وباقي العملات الإلكترونية انهيارا كبيرا، حيث تهاوى سعر هاته العملة بحوالي ناقص 65 في المئة في ظرف أسبوعين؛ فبعدما كان يناهز 6300 دولار يوم 14 نونبر الجاري، أصبح لا يتعدى 3600 دولار للبيتكوين الواحد حاليا.

كما أشار الموقع الرسمي للبيتكوين، في بيان نشر هذا الأسبوع، إلى أن السعر عرف انهيارا كبيرا بلغ ناقص 12 في المئة في ظرف 24 ساعة فقط، وناقص 32 في المئة في ظرف أسبوع واحد، وناقص 41 في المئة في شهر واحد.

وأبرز الموقع أن السعر قد يعرف انخفاضا في مختلف المنصات التي تعرض هاته العملة للبيع.

العملات الإلكترونية الأخرى لم تعرف مصيرا أحسن، حيث تهاوت هي كذلك بنسب فاقت ناقص 80 في المئة كما هو الشأن بالنسبة لعملة الإيثيريوم التي تعد ثاني عملة إلكترونية بعد البيتكوين؛ فبعد أن كان سعرها يناهز 220 دولارا أمريكيا للإيثيريوم الواحد بداية شهر نونبر، تهاوى السعر ليستقر في حوالي 100 دولار أمريكي.

للإشارة، فالبيتكوين يشكل ما مجموعه 54 في المئة من مجموع العملات الإلكترونية المتداولة، بما يساوي حوالي 68 مليار دولار أمريكي، وانهياره خلف فوضى على شبكات التواصل الاجتماعي لأثره السلبي على رصيد المتعاملين بهذه العملة وكذا من يشتغلون في تعدينها.