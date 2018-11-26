"بارصلو" الإسبانية تفتتح فندقها الخامس بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

دشنت مجموعة "بارصلو للفنادق"، العاملة في مجال الترويج السياحي والفندقة في إسبانيا، فندق "بارصلو أنفا الدار البيضاء" (Barceló Anfa Casablanca)، بشراكة مع مجموعة "تيكيدا".

وقال إنريكي أتشريك إيكر، المدير العام للفندق، إن هذه المنشأة الجديدة تعد خامس وحدة فندقية وأول فندق من 5 نجوم بالمملكة المغربية.

وأضاف أتشريك إيكر، في ندوة صحافية عقدها بمدينة الدار البيضاء، أن العاصمة الاقتصادية للمغرب شكلت على الدوام الوجهة الأولى في شمال أفريقيا لمجموعة فنادق "بارصلو"، التي دخلت السوق المغربي منذ اثني عشر عاما.

ويستفيد فندق "Barceló Anfa Casablanca" من موقع محوري استراتيجي في شارع آنفا، الشارع التجاري والمالي الرئيسي للعاصمة الاقتصادية، ويضم 206 غرف تتميز بلمسة عصرية مستوحاة من فن "آرت ديكو"، تكريما للموروث الهندسي التاريخي والعريق للدار البيضاء.

وأنيطت مهمة إنجاز المشروع الهندسي، وأيضا الديكور الداخلي، بمكتب الهندسة الشهير "باتريك جينار وشركاؤه" (Patrick Genard & Associés). ويستفيد التصميم الجديد بالكامل من حجم المبنى الحالي، ويفتح الواجهة على شارع أنفا المتميز بنشاطه وحيويته.

وتم تصميم "Barceló Anfa Casablanca" لاستقبال المسافرين بغرض الترفيه والأعمال، ويوفر مجموعة من الخدمات الراقية ووسائل الراحة، بما في ذلك سبع قاعات للاجتماعات، وغرفة مأدبة "Agate"، و"سبا" مساحتها 450 مترا مربعا (مع 5 مقصورات، حمام تقليدي)، و"تيراس أكوامارين" مع حوض سباحة في الهواء الطلق للاستمتاع بلحظة من الهدوء والاسترخاء في قلب المدينة الصاخبة.