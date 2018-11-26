وزير السياحة ينبّه إلى عجز النقل الجوي بإفريقيا

هسبريس من الرباط

افتتح محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أعمال الجمعية العامة الخمسين لجمعية شركات الطيران الإفريقية، المقامة بمدينة الرباط، وألقى بالمناسبة كلمة ترحيبية بالمندوبين رفيعي المستوى، والجمعيات الممثلة للدول العربية والإفريقية.

وقال ساجد في كلمته إن حجم النقل الجوي داخل القارة الإفريقية لا يتعدى 3 في المئة من عدد الرحلات عبر العالم، وهو ما يبرز العجز الكبير للنقل الجوي، مضيفا أن السفر بين الدول الإفريقية يتطلب المرور بإحدى دول القارات الأخرى، الأمر الذي يطرح إشكالية الربط المباشر بين دول القارة.

واعتبر ساجد أن المغرب يلعب دورا كبيرا في عملية الربط الجوي داخل القارة الإفريقية، خصوصا وأن الخطوط الملكية المغربية تصل إلى أزيد من ثلاثين عاصمة إفريقية.

وأبرز الوزير الدور المحوري لاتفاق "الأجواء المفتوحة" بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، الذي شجع على إحداث خطوط جوية من وإلى المغرب، وساهم في ضم فاعلين ومستثمرين في قطاع النقل الجوي بكل تخصصاته. كما تطرق لأرقام قطاع السياحة التي ساهمت في ارتفاعها حركة النقل الجوي المنفتحة على عدد من الأقطار.

وبعد أن أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعية، أكد المسؤول الحكومي أن هذا الجمع فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، ورفع التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي، والعمل على معالجتها وتدبيرها.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث أكثر من 450 مندوبًا رفيع المستوى من صناعة الطيران من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية.