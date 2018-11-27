النقل الجوي يسجل ارتفاعا بمطار فاس سايس

هسبريس - و.م.ع

أفادت أحدث معطيات المكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي بمطار فاس سايس تواصل أداءها الجيد مسجلة نموا من 16.9 في المائة منذ مطلع العام والى غاية متم أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد المسافرين الذين عبروا المطار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مليون و79 ألف و686 مسافرا في مقابل 923 ألف و620 مسافرا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي عرفت حركة النقل الجوي بمطار فاس سايس نموا من 10.41 في المائة حيث عبر المطار 116 ألف و429 مسافرا في مقابل 105 الف و454 مسافرا في أكتوبر 2017.

وبذلك يحافظ مطار فاس سايس على رتبته كرابع أكبر مطار في المغرب بعد كل من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار مراكش المنارة ومطار أكادير المسيرة.

وبلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي ما مجموعه 18.8 مليون شخص، أي بزيادة بلغت 10.14 في المائة مقارنة مع الأشهر العشر الأولى من السنة المنصرمة.

وشهد شهر أكتوبر الماضي لوحده عبور مليون و952 ألف و598 مسافرا مقابل مليون و780 ألف و437 مسافرا خلال الشهر نفسه من 2017، أي بمعدل ارتفاع بلغ 9.67 في المائة.

وواصل مطارا مراكش المنارة وأكادير المسيرة نموهما برقمين، مسجلين على التوالي 19.29 في المائة، و19.94 في المائة.

وبخصوص النقل الجوي الدولي الذي يمثل 88 في المائة من النشاط الجوي الإجمالي، أشار تقرير المكتب الوطني للمطارات إلى أنه حقق ارتفاعا بنسبة 9.54 في المائة، ليصل إلى مليون و785 ألف و49 مسافر، في حين عرفت حركة النقل الجوي الداخلية ارتفاعا بلغت نسبته 10.68 في المائة (227 ألف و767 مسافر).

ويعزى الارتفاع المسجل على مستوى النقل الجوي الدولي إلى الأرقام المحققة على مستوى النقل الجوي مع أوروبا (زائد 10.78 في المائة) والشرق الأقصى والأوسط (زائد 10.56)، والأمر نفسه بالنسبة لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بمعدلات نمو إيجابية (على التوالي زائد 7.70 و3.08 في المائة)، في مقابل تراجع في السوق الإفريقية التي سجلت انخفاضا خفيفا بلغ ناقص 1.27 في المائة.

وفي ما يتعلق بحركة الطائرات، ذكر المكتب أنها بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي 16 ألف و205 بارتفاع وصل إلى 6.31 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الفارطة، حيث بلغت حصة مطار محمد الخامس الدولي 44.59 في المائة، متبوعا بمطار مراكش المنارة (21.07 في المائة) وأكادير المسيرة (8.47 في المائة).