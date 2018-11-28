عروض لفائدة الأسرة التعليمية تهم النقل السككي

هسبريس من الرباط

وقعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ترمي إلى توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة الأسرة التعليمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد منخرطو المؤسسة وأزواجهم وأبناؤهم بين 4 و21 سنة طيلة أيام الأسبوع من تخفيض بـ 30% على تذكرة التنقل عبر القطار بالدرجتين الأولى والثانية.

وبخصوص التفاصيل، قالت المؤسسة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن المستفيدين يمكنهم السفر عبر القطار فائق السرعة "البراق" مع ضرورة الحجز المسبق، ويمكنهم السفر عبر قطارات الخط ذات الحجز المسبق أو غير ذات الحجز المسبق، والقطارات المكوكية السريعة، باستثناء فترتي الذروة الممتدة من الساعة 6 إلى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 3 إلى 7 مساء، من الاثنين إلى الجمعة، دون إلزامية الحجز المسبق.

وتندرج هذه الشراكة، يقول البلاغ، في إطار الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة في برنامج عملها العشري 2018–2028، الذي يرمي إلى ترصين المكتسبات، والاستجابة لانتظارات المنخرطين ذات الأولوية، بما فيها خدمات النقل السككي التي استفاد منها، منذ 2002، أكثر من 323.000 أسرة، بمتوسط 1.4 مليون سفر في السنة، ودعم مالي من المؤسسة يقدر بـ 15 مليون درهم سنويا.