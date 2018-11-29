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الرئيسية | مال وأعمال | محاربة التهرب تدفع "الكراية" إلى إنعاش الخزينة

محاربة التهرب تدفع "الكراية" إلى إنعاش الخزينة

محاربة التهرب تدفع "الكراية" إلى إنعاش الخزينة
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 29 نونبر 2018 - 09:10

سيشرع المغاربة الذين يكترون العقارات التابعة للخواص المعدة لأغراض مهنية في اقتطاع الضرائب المستحقة على أصحاب العقارات وتسليمها مباشرة لإدارة الضرائب التي يتبع لها العقار ترابيا.

وسينطلق العمل بهذا النظام مع بداية العام المقبل، مباشرة بعد دخول مشروع قانون المالية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2019؛ وذلك لوقف التهرب الضريبي في هذا المجال.

وحدد مشروع قانون المالية نسبة الاقتطاع في مستوى 10 في المائة بالنسبة للمداخيل العقارية المكتراة التي لا تتعدى 12 مليون سنتيم سنويا، و15 في المائة بالنسبة للمداخيل السنوية التي تفوق هذا المستوى.

ويتوجب على الشخص المكتري تحويل مبلغ الضريبة مباشرة عبر المنصة الإلكترونية لإدارة الضرائب، بشكل شهري ودون أي تأخير، وقد تترتب رسوم إضافية في حالة عدم احترام مواعيد تسديد الضريبة على المداخيل العقارية.

ولن يطبق هذا النظام على الشقق السكنية المكتراة من طرف الأشخاص الطبيعيين، حيث سيستمر العمل بنظام الإفصاح عن المداخيل العقارية من طرف أصحاب هذه الشقق، الذين يتوجب عليهم أداء نسبة 15 في المائة من هذه المداخيل على شكل ضرائب.

ويعاني قطاع السكن من تراجع أسعار كراء الشقق في معظم أحياء الدار البيضاء، بنسب تراوحت نهاية العام الماضي ما بين 10 و15 في المائة مقارنة مع المستويات التي سجلتها قبل سنتين، وفق تأكيدات مهنيين عاملين في المجال الذين قالوا إن الانخفاض مس أساسا الشقق المتوسطة الواقعة في أحياء "المعاريف" و"الوازيس" و"سييل"، والمناطق المجاورة لكاليفورنيا، التي تعتبر من المناطق الأكثر غلاء في الدار البيضاء.

وأكد المهنيون أن انخفاض الأسعار يعود أساسا إلى تراجع الطلب من طرف قاطني الدار البيضاء من جهة، واتجاه معظم الأسر إلى السكن في الأقطاب الحضرية الجديدة المحيطة بالمدينة، وعلى رأسها بوسكورة والنواصر، التي توفر عرضا كبيرا في كراء الشقق بأسعار مناسبة وبمساحات أكبر مقارنة مع شقق وسط المدينة والأحياء المحيطة بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - برحمة محمد الخميس 29 نونبر 2018 - 09:41
كان من للازم ارسال القوانين الجديدة الى الملزمين بها ليكونوا على علم مفصل لان الاخبار والمحاسبين يتحايلون على الملزمين لبتزازهم ولنتقام منهم
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0
2 - مواطنة 1 الخميس 29 نونبر 2018 - 10:07
وهناك سبب آخر ألا وهو عزوف مالكي الشقق عن كراء شققهم خوفا من استلاء المكترون عليها ، اذ لا زال هناك الكثيرون يكترون شققا لازيد من خمسين سنة بسومة كرائية منخفضة ومنهم من ورثها عن والديه . وعندما يقوم صاحب الملك بدعوى الافراغ او طلب زيادة في سومة الكراء فالمحكمة لا تحكم بالافراغ ما دام يؤدي تمن الكراء والزيادة تكون لا تمثل سومة الكراء الحالية ، ومنهم من يطلب من صاحب البيت أن يشتري له شقة مقابل الافراغ او يطلب مبلغا كييرا من المال . لاجل كل هذا ، يحتفظ اصحاب البيوت بشققهم او يكتروها فقط للاجانب والطلبة .... ارجو أن يكون هناك بحث لكل من يكتري شقة لمدة طويلة ، حيث تجد ميسورون يكثرون شققا بثمن زهيد ويعيشون على ضهر اناس يعانون ظروف مادية. وهذا لا يحصل الا في المغرب .
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3 - ح.ع الله الخميس 29 نونبر 2018 - 10:07
"وقد تترتب رسوم إضافية في حالة عدم احترام مواعيد تسديد الضريبة على المداخيل العقارية"

عن من ستترتب هذه الرسوم الإضافية في حالة عدم الأداء في الوقت المحدد ؟
هل على صاحب الملك أو الذي يكتري منه المحل ؟

نحن في حاجة لخبر كامل وشامل يحيط بجميع حيثيات الموضوع
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2
4 - مواطن غيور الخميس 29 نونبر 2018 - 10:22
الموضوع لا علاقة له بإدارة الجمارك الموضوع له علاقة بإدارة الضرائب الإدارتان مختلفتان.....
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