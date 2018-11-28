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الرئيسية | مال وأعمال | "سنطرال دانون" تتوقع خسائر بـ500 مليون درهم

"سنطرال دانون" تتوقع خسائر بـ500 مليون درهم

"سنطرال دانون" تتوقع خسائر بـ500 مليون درهم
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:15

أعلنت شركة "سنطرال دانون" أن خسائرها المالية المتوقعة نهاية السنة الجارية ستصل إلى 500 مليون درهم، بسبب حملة المقاطعة التي استهدفتها قبل أشهر من لدن المستهلكين المغاربة وأثرت على معاملاتها حتى على المستوى الدولي.

وقالت الشركة، التابعة لدانون الفرنسية، في بيان صحافي، إن أنشطتها "عرفت انخفاضاً كبيراً منذ بداية حملة المقاطعة، التي بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العشرين من أبريل الماضي".

وتتوقع الشركة انخفاضاً في رقم معاملاتها في السنة بأكملها يتراوح بين 25 في المائة إلى 30 في المائة، وهو ما سينتج «نتيجة صافية سلبية بناقص 500 مليون درهم، مقارنة مع السنة الماضية التي حققت فيها ربحاً صافياً ناهز 115 مليون درهم".

وأعلنت الشركة، المتخصصة في الحليب ومشتقاته، أنها ستستمر في "تنفيذ استراتيجيتها والتزامها بوضع نموذج عادل ومستدام بخصوص الحليب المبستر الطازج"، إضافة إلى "التركيز على التحكم في التكاليف للتخفيف من آثار حملة المقاطعة، والابتكار من أجل الاستمرار في تقديم أفضل منتجات الحليب إلى المستهلك".

وتأثرت الشركة الأم "دانون" الفرنسية بحملة المقاطعة المغربية، التي كانت تُطالب بخفض أثمنة منتجاتها في السوق المغربية؛ وهو ما اضطر إيمانويل فابر، المدير التنفيذي للشركة، إلى زيارة المغرب أكثر من مرة للقاء المستهلكين والفلاحين، وأعلن عقب ذلك عن أسعار جديدة لمنتجاتها بهدف تخفيف التأثير السلبي على أنشطتها.

وتتوفر شركة «سنطرال دانون» على مصانع في كل من مكناس وسلا والجديدة والفقيه بنصالح، إضافة إلى 30 مركزاً للتوزيع في أكثر من 75000 نقطة بيع يومياً، وتجمع الحليب من لدن 120 ألف فلاح ينضوي في 1800 تعاونية فلاحية، وهو أكبر عدد من الفلاحين الذي تتوفر عليه المجموعة الفرنسية في الدول التي تشتغل فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - lahla الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:25
مليحليكم تستاهلو اكثر....تحية لكل المقاطعون
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24
2 - مواااااااااطن الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:32
وستستمر المقاطعة. ... أين هو وعد السيد المدير العام على أن سعر النصف لتر حليب ﻻيتعد 50، 2 درهم في أول يوم من أكتوبر !!!!!!
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32
3 - محمد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:34
دبا ياك نقصو التمن ديال حليب خمسين ريال لنص يترو؟و الشركات الخرين كاعما مسوقين .ما فهمت والو فهاد الشعب
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13
4 - مقاطع حتى النصر الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:35
تحية للمداويخ الأحرار مقاطعون حتى رحيل الشركة وإفلاس الشركات الأخريات المحتكرات للسوق
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24
5 - nabil الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:39
اللهم لا حسد .
راجعوا انفسكم و اثمنتكم قبل ان تخسروا السوق المغربية
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14
6 - rachida الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:40
وسنستمر في المقاطعة بما ان الحكومة لا تهتم لمطالب الشعب . مقاطعون مقاطعون مقاطعون .
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21
7 - سيمو الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:40
تستاهل هذي مدة وهي تستنزف في خيرات البلاد والعباد لعقبة لشركات اخرى
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14
8 - مغربي غيور الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:41
نعم دانون فرنسية لكن هناك من فرض عليهم شراكة للموافقة للدخول الى المغرب و نحن فرحون للخسارته كل ماخسر هو فوز للشعب المغربي
عاش الشعب و الشعب اولا !!
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17
9 - يوسسسسسسف الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:43
وشوف شحال كانو كايربحو. كون بناو غير مدرسة في مناطق فقيرة مثلا او مستوصف ولا يكلف الكثير،سيكونون قد ضربوا عصفورين بحجرة..شعبية و عمل صالح. لكن الجشع افسد كل شيء .
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12
10 - السلام عليكم الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:46
شخصيا رفعت المقاطعة عن دانون سنترال لانها استجابة لمطالب تخفيض الثمن ولا اشتري إلا سنطرال واصبحت اقاطع جودة لانها استغلت الفرصة ولم تخفض الثمن .
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11 - ملاحظ الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:54
لا وجود لأي تخفيظ بلا ميكدبو المقاطعة مستمرة
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2
12 - المتتبع الأربعاء 28 نونبر 2018 - 22:57
كل هذا راجع الى تعنت الشركة واطرها وخبيرها المالي فالمفرط اولى بالخسارة
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4
13 - #مقاطعون و مستمرون الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:04
خسارة تقدر ب500مليون درهم تساوي بالدولار أو اليورو حوالي 50 مليون دولار أو يورو تقريبا...يعني أن حراك مقاطعون الشعبي العارم المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار وارتفاع الأسعار ومافياته و لوبياته و أباطرته وسياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة في الطريق الصحيح و هو إن صح التعبير انتفاضة أو ثورة شعبية عارمة صامتة على الطريقة الغاندية و لكن بإيقاع مغربي خالص لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي.....#مقاطعون و مستمرون...
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14 - ADAM الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:06
أقول لشركة سنطرال هدا حال التجارة مرة أرباح ؤمرة أخسارة
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15 - السلام الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:09
سرحتو بزاف دالعمال ديال الشركة عاى 10 ريال لا سورانس زادو ليها 100% عوض ما يخلصو 700درهم فالعام تيخلصو 1400درهم حتى واحد ما حرك ساكن فالتذهب المقاطعة الى الجحيم انا ل ن اقاطع
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16 - matrix الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:10
اجمل مافي الحياة هو اتاي سلاح فتاك ضظ الحليب مقاطعون وتحية حارة للمقاطعون خليه يريب ويخسر
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17 - ام نور الأربعاء 28 نونبر 2018 - 23:12
انا بعدا مبقيتش كنشري سنطرال رجعوه غير الما والزغاريت
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