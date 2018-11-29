"الويفي مْعَاك" يتوج شركة "إنوي" بجائزة في باريس

هسبريس من الدار البيضاء

حازت شركة "إنوي" جائزة "سمارت سيتي أفريكا"، تتويجا لمشروع تعميمها خدمة الإنترنيت اللاسلكي المجاني على متن قاطرات ترامواي الدار البيضاء.

وتسلمت نادية الفاسي الفهري، الرئيسة التنفيذية لشركة "إنوي"، الجائزة خلال حفل احتضنته العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي، ضمن فعاليات "منتدى المدينة الذكية".

وكان الهدف المسطر لهذا الحدث الكبير، الذي أقيم في قصر بلدية باريس، هو التفكير في النماذج الاقتصادية الجديدة والممارسات الجديدة في المجالات الترابية، وآثار الثورة الرقمية على المدينة، وكذلك مكافأة المبادرات الأكثر ابتكارا وتجديدا في ما يتعلق بالمدينة الذكية.

في هذا الإطار يندرج تتويج "منتدى المدينة الذكية 2018" لمشروع «الويفي مْعَاك» لـ"إنوي"، وهو مشروع مبتكر ومهيكل لمستقبل مدينة في حجم الدار البيضاء.

ومكن «الويفي مْعَاك»، الذي تم إنجازه من طرف "إنوي" بشراكة مع شركة "البيضاء للنقل"، من تجهيز ترامواي الدار البيضاء بشبكة "ويفي" ذات صبيب عال جدا.

ويعتبر هذا المشروع كذلك إنجازا تقنيا فريدا، فلأول مرة يتم وضع آليات للربط ذي الصبيب العالي جدا بعربات متحركة في المملكة. إذ جهزت "إنوي" 74 عربة للترامواي بتجهيزات ملائمة ومن الجيل الأخير تتميز بمقاومتها للصدمات والاهتزازات وكذلك مختلف الظروف المناخية والبيئية.

كما أن هذا المشروع يستجيب لحاجة ملحة لدى البيضاويين، إذ يمكن «الويفي مْعَاك»، ومنذ مارس 2018، 125 ألف مستعمل للتراموي يوميا من ربط بالإنترنيت، مجاني، آمن، وثابت.

"بصفتنا فاعلا رقميا شاملا، تقع على عاتقنا مسؤولية محورية: ضمان ربط بالإنترنيت يكون فعالا بالنسبة للجميع وفي كل مكان، وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه أي تطبيق أو خدمة بالمدينة الذكية"، تقول رئيسة "إنوي"، مضيفة: ""الويفي مْعَاك" يندرج في هذا الإطار. إنه خدمة مهيكلة لحاضرة مثل الدار البيضاء، إنه رمز للتقدم والحداثة، والاندماج الرقمي. "الويفي مْعَاك" خدمة تمكن الملايين من مستعملي الترامواي من الاستفادة من الويفي على متن العربات، وبالتالي استغلال زمن رحلاتهم في تبادل البيانات، وتقاسمها، والترفيه والتعلم والحصول على الأخبار بفضل ربط متواصل وثابت".

وأردفت الفاسي الفهري: "إنه مشروع مبتكر ينخرط بالكامل في إطار التزامنا بجعل الإنترنيت في متناول الجميع وتسريع استخدامه على المحمول وفي البيوت والمقاولات على حد سواء".