عطلة نهاية السنة تغري البرتغاليين بزيارة المغرب

هسبريس ـ مُتابعة

أكد رئيس الجمعية البرتغالية لوكالات الأسفار و السياحة، بيدرو كوستا فيرييرا ، أن المغرب يعتبر من ضمن الوجهات المفضلة لدى البرتغاليين لقضاء عطل نهاية السنة.

وقال فيريرا، في تصريح لوكالة الأنباء "لوسا"، أنه من اجل قضاء عطل نهاية السنة في الخارج، يواصل البرتغاليون التوافد على المغرب، والبرازيل و الرأس الأخضر، أما داخل البلاد فتظل الوجهات المفضلة هي الجزر، والغرب و لشبونة وبورتو.

وسجل أنه بخصوص الوجهات أظهرت حجوزات العطل أنه ليست هناك مفاجآت بالمقارنة مع العطل السابقة، مضيفا أن عددا كبيرا من البرتغاليين يختارون قضاء عطلهم في البرتغال خاصة في أرخبيل ماديرا و الأزور ومنطقة الغرب و مدينتي لشبونة و بورتو.

وبخصوص أسعار السوق أقر رئيس الجمعية البرتغالية انها ستكون، على العموم، مرتفعة بعض الشيء مقارنة مع السنة الفارطة ، مسجلا أنه مع ذلك يتوقع استنفاذ عروض الرحلات. وأكد أن نهاية السنة ستعطي زخما لقطاع وكالات الأسفار، مبرزا أن رقم المعاملات الإجمالي سيرتفع من 9 إلى 10 في المائة.