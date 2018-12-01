رجال أعمال بلغاريون يطرقون أبواب منصة المغرب

هسبريس – محمد لديب

عبر رجال أعمال مغاربة وبلغاريون عن رغبتهم في رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الرباط وصوفيا، من أجل الدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية للطرفين نحو مستويات أفضل تماثل المستوى المتميز للعلاقات الديبلوماسية.

وقال محمد السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إن المغرب يوفر منصة اقتصادية تتيح لرجال الأعمال البلغاريين الولوج إلى السوق الإفريقي، مضيفا خلال اللقاء بالدار البيضاء، إن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت تطورا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 221 مليون درهم في سنة 2010، إلى 2.5 مليار درهم في 2017.

ودعا المشاركون في ندوة رجال الأعمال المغاربة والبلغاريين إلى تطوير العلاقات الاقتصادية عبر عرض القدرات التي تتوفر عليها بلغاريا في مجالات عدة، خاصة المجال الصناعي.

وقام ممثلو قطاع التصدير بالمغرب بتسليط الضوء على المزايا التي توفرها بلادنا للمستثمرين الأجانب.

وقال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين: "هذا اللقاء يعتبر فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع شركائنا البلغاريين، الذين أشادوا بالتطورات التي يعرفها المغرب على المستوى الصناعي ".

وعرف اللقاء حضور أكثر من 120 ممثلاً اقتصادياً مغربياً للتواصل مع نظرائهم من بلغاريا من أجل تعزيز تنمية الشراكات.

ومثلت الشركات البلغارية الحاضرة العديد من القطاعات، ضمنها البناء والأشغال العامة والصناعة الزراعية والتكنولوجيا الجديدة للاتصالات والمعلومات.

وتم تنظيم اجتماعات عمل ثنائية مكنت من تعزيز العلاقات التجارية. وقال المنظمون إن اللقاء أتاح الفرصة للمشاركين البلغاريين للتعرف على المبادرات التي اتخذتها الجمعية المغربية للمصدرين والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لترويج العرض المغربي القابل للتصدير.

وعرفت الندوة حضور عدد هام من الشخصيات الاقتصادية البلغارية، من بينها بويكو تاكوف، المدير التنفيذي للوكالة البلغارية للترويج بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستامين يانيف، المدير التنفيذي لوكالة إنفست بلغاريا، وأنتوانيتا بارس، المديرة التنفيذية للمناطق الصناعية للمشاريع الوطنية.