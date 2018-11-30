تتويج "ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ" ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

هسبريس من الرباط

فاز مشروع العالية طماريس بجائزة أفضل سكن اجتماعي بالدار البيضاء أثناء الدورة 17 للمعرض الدولي للبناء.

وتسعى هذه المسابقة لمكافأة المشاريع التي توفر حلولاً تقنية هادفة لتحسين الجودة والأمن والاستدامة في المباني، وتقييم الجهود المبذولة من طرف الفاعلين في قطاع البناء، إضافة إلى المنافسة بين مختلف المنعشين العقاريين.

ويقدم هذا المشروع شققاً اقتصادية عصرية بـ 25 مليون فقط، وتوجد بهضبة دار بوعزة على بعد قرابة 10 دقائق فقط على المركز التجاري موروكومول.

وتُعتبر "العالية للتعمير" أول مُنعش عقاري سباق إلى توفير مسبح ومصاعد بالسكن الاجتماعي، وعلى أساس هذا التميز واصلت العالية ابتكاراتها مُعلنة انطلاق مشاريع جديدة بمناطق مختلفة بالدار البيضاء: الرحمة، ليساسفة، سيدي مومن، أهل الغلام، طماريس وقريباً البرنوصي والولفة.

واستمراراً في التميز، تسعى مشاريع العالية إلى تقديم خدمات متعددة من ضمنها توفير المرافق الضرورية، من إدارات عامة أسواق ومدارس، إضافة إلى مساجد، حمامات، مراكز صحية محلات تجارية ومحلات ترفيهية، إضافة تسيير شؤون الإقامات من طرف مندوب محترف لضمان أمن ونظافة مستدامة للمباني.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم "العالية للتعمير" بمجهودات جبارة لتسهيل إجراءات الشراء والأداء، والاستفادة من حجز شقق بـ0 درهم دفعة أولية.

وتتعهد المجموعة بتفعيل استراتيجية استثمار مستدامة ومسؤولة اجتماعياً، ويُترجم ذلك في مشاريع بجودة توفر أحد أفضل المنتجات السكنية في السوق من خلال ضمان مرافق القرب من أجل تحسين مستوى عيش الساكنين في هذه المشاريع.