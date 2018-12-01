ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار وجدة - أنجاد

هسبريس - و.م.ع

سجل عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد، خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2018، ارتفاعا بنسبة 6,53 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.

وبحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فإن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار وجدة - أنجاد بمتم شهر أكتوبر 2018، بلغ 594 ألف و383، مقابل 557 ألف و941 خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.

واستأثر مطار وجدة - أنجاد ب 3,16 في المئة من حجم النقل الجوي المسجل على مستوى مختلف مطارات المملكة بمتم شهر أكتوبر 2018، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني، والثانية جهويا بعد مطار الناظور - العروي.

وبالنسبة لشهر أكتوبر المنصرم، فقد بلغ عدد مستعملي مطار وجدة - أنجاد 53 ألف و710 مسافرين، مقابل 52 ألف و653 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا ب 2,01 في المئة.

وكان 634 ألف و961 مسافرا قد استعملوا مطار وجدة - أنجاد خلال سنة 2017، مقابل 553 ألف و159 مسافرا خلال سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14,79 في المئة.