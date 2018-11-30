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كُتّاب وآراء
مؤسسة "رونو المغرب" تلتزم بخدمة التنمية البشرية
أعلنت مجموعة رونو المغرب، قاطرة فرع صناعة السيارات بالمغرب، عن إنشاء مؤسسة رونو المغرب، "لوضع التنمية البشرية في صميم مقاربة المجموعة وجعلها أكثر تجذرا".
وفي هذا الصدد، قال مارك نصيف، المدير العام لمجموعة رونو المغرب ورئيس مؤسسة رونو المغرب، "تعتبر مؤسسة رونو المغرب تجسيدا لوعي متجدد للمستقبل، إنه بعد أسمى نضفيه على التزام المجموعة إزاء المغرب.. ينبغي أن تبقى المجموعة، التي تتحرك في إطار اقتصاد العولمة، على الجانب الإنساني في صميم انشغالاتنا".
وأوضحت المجموعة، في بلاغ صادر عنها، أن "إنشاء هذه المؤسسة لخدمة السكان المجاورين لأنشطة مجموعة رونو المغرب يأتي تكميلا لنشاط المسؤولية الاجتماعية للمجموعة واستمراريته، مع تشجيع المبادرات الجديدة".
كما تستند المجموعة، وفق البلاغ ذاته، "إلى مكتب يتكون من متعاونين مع مجموعة رونو المغرب من ذوي المسارات الغنية والمتنوعة، كما تهدف إلى إشراك شخصيات من المجتمع المدني المغربي".