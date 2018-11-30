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كُتّاب وآراء
تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية شهر أكتوبر
أفاد بنك المغرب، اليوم الجمعة، بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية تباطأت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 1,5 في المائة بعد أن سجلت 2,5 في المائة خلال شهر شتنبر.
وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته النقدية لشهر أكتوبر الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل تراجعا بنسبة 1,5 بالمائة في أكتوبر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 0,5 في المائة شهر شتنبر.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية حسب النشاط الاقتصادي، فقد تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 0,2 في المائة في أكتوبر بعد تسجيل زيادة بنسبة 3,1 في المائة خلال شهر شتنبر، نتيجة تزايد وتيرة انخفاض التسهيلات الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية من 0,1 في المائة إلى 2,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة ارتفاع قروض التجهيز تراجعت من 4,1 في المائة إلى 3,4 في المائة، فيما تراجعت وتيرة ارتفاع القروض العقارية من 3 في المائة إلى 2,1 في المائة، مشيرا إلى أن قروض الاستهلاك ارتفعت بنسبة 5,8 بالمائة في أكتوبر مقابل نسبة 5,6 بالمائة في شتنبر.
وحسب القطاع المؤسساتي، فقد تراجعت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 3,2 في المائة إلى 2,2 بالمائة. كما سجلت القروض الممنوحة للشركات العمومية تراجعا من 10,4 في المائة إلى 5,9 في المائة. وعادت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة إلى مستواها المسجل في أكتوبر 2017 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,1 في المائة الشهر الفائت، فيما تراجعت القروض الممنوحة للأسر من 3,8 في المائة إلى 3,6 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت القروض البنكية بنسبة 0,8 في المائة نتيجة انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 4,2 في المائة.