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كُتّاب وآراء
بنك المغرب يعلن تسارع نمو الكتلة النقدية في أكتوبر
أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو الكتلة النقدية م 3 ارتفعت، على أساس سنوي، من 3,5 في المائة شهر شتنبر إلى 4,6 في المائة شهر أكتوبر، لتستقر عند 1.298,2 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته النقدية لشهر أكتوبر، نشرها اليوم، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع وتيرة الحسابات لأجل بنسبة 7,9 في المائة مقابل 2,9 في المائة، نتيجة تسجيل زيادة شهرية قدرها 9,7 مليارات درهم في حسابات الشركات العمومية غير المالية.
بالمقابل، أشار بنك المغرب إلى تباطؤ وتيرة انخفاض سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 10,2 في المائة إلى 3,5 في المائة، في حين تباطأت وتيرة نمو التداولات النقدية بشكل طفيف من 7 في المائة إلى 6,8 في المائة، بينما سجلت وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك استقرارا في حدود 4,4 في المائة.
وارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 22,9 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 13,5 في المائة.
وعلى أساس شهري، أشار البنك إلى ارتفاع الكتلة النقدية م3 بنسبة 0,8 في المائة شهر أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا التطور راجع، بالأساس، إلى ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ5,3 في المائة بعد إنجاز البنوك عمليات تمويل متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.