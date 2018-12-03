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الرئيسية | مال وأعمال | مجموعة "سياش" البنكية تحقق نتائج مالية قياسية

مجموعة "سياش" البنكية تحقق نتائج مالية قياسية

مجموعة "سياش" البنكية تحقق نتائج مالية قياسية
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 11:05

فاجأت المجموعة المصرفية "سياش"، التي يقودها أحمد الرحو الرئيس المدير العام لمجموعة بنك القرض العقاري والسياحي، المستثمرين الصغار والكبار في بورصة الدار البيضاء، بعد تسجيل مؤشرات مالية قياسية على مستوى الأداء العام للمصرف.

وارتفعت حصة المجموعة من النتيجة الصافية الموطدة بنسبة غير مسبوقية بلغت 51 في المائة، بعد استقرارها في مستوى 357 مليون درهم مع نهاية شهر شتنبر من العام الجاري.

وحقق الناتج البنكي الخام 1.66 مليار درهم، حيث ارتفع بنسبة 12.3 في المائة، فيما انتعشت نتيجة التشغيل بنسبة 33.25 في المائة.

ويراهن المصرف على التركيز بشكل متواصل على تعزيز موقعه في مجال تمويل الأنشطة الاقتصادية للمقاولات واستقطاب مزيد من الادخار والعمل على توسيع حصته السوقية.

وواصل الناتج المصرفي الصافي لمجموعة "سياش بنك" ارتفاعه، إذ انتقل إلى 1.1 مليار درهم، مسجلا انتعاشا بنسبة 13.7 في المائة.

ويواصل مصرف "سياش بنك"، خلال العام الجاري، تعزيز مكانته باعتباره بنكا رائدا في مجال الابتكار من خلال تدعيم الحلول الرقمية ومواصلة جعلها في قلب العلاقة التي تربطه بزبنائه.

واستطاع المصرف، خلال النصف الأول من سنة 2018، رفع مستوى القروض التي سلمها لزبنائه، دون احتساب القروض العقارية، بنسبة 28 في المائة، نتيجة الارتفاع الكبير المسجل في القروض الموجهة إلى المقاولات المغربية.

كما نجح المصرف في رفع مستوى ودائع الزبناء المصرفية بنسبة غير مسبوقة، بلغت 23.5 في المائة، بعدما استقرت في 34.3 مليار درهم، في وقت استطاع رفع القروض الموجهة إلى المقاولات المغربية بمستويات قياسية.

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