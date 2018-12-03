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كُتّاب وآراء
المنتدى العالمي يثمّن تفعيل مجلس المنافسة بالمملكة
أشاد المنتدى العالمي حول المنافسة بقرار الملك محمد السادس تفعيل مجلس المنافسة بتعيينه إدريس الكراوي رئيسا جديدا، وجاء ذلك خلال الدورة السادسة عشرة، التي نظّمت بمدينة باريس، من لدن منظمة التعاون والتنمية بأوروبا لمعالجة المواضيع المرتبطة بالعلاقات بين المنافسة والعدالة الاجتماعية.
وأبرز فريديرك جيني، رئيس المنتدى رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية لأوروبا، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، "المستجدات التي أتى بها القانون المغربي الجديد بتحويله لمجلس المنافسة إلى مؤسسة دستورية مستقلة تطلع بسلطات تقريرية".
حري بالذكر أن فعاليات هذا الموعد الدولي السنوي المهم كانت مناسبة لإدريس الكراوي، الرئيس الجديد لمجلس المنافسة، لعقد لقاءات ثنائية ولربط اتصالات مع مسؤولين عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية بأوروبا، والإسكوا، وكذا الحضور في الاجتماع المنظم على هامش المنتدى لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج حول تقوية الحوار المتعلق بقضايا المنافسة.
ولقد شهد هذا المنتدى الدولي، الذي حضره شكيب بنموسى، سفير المملكة بباريس، مشاركة أزيد من 100 رئيس مؤسسة للمنافسة من آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والقارة الأمريكية، وكذا منظمات دولية وإقليمية وممثلين عن عالم الأعمال والمجتمع المدني.
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تعليقات الزوّار (2)
ما شاء الله...والمغرب اللور اللور...المواطن يزداد فقرا ومعانات!!!!