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الرئيسية | مال وأعمال | المنتدى العالمي يثمّن تفعيل مجلس المنافسة بالمملكة

المنتدى العالمي يثمّن تفعيل مجلس المنافسة بالمملكة

المنتدى العالمي يثمّن تفعيل مجلس المنافسة بالمملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 13:10

أشاد المنتدى العالمي حول المنافسة بقرار الملك محمد السادس تفعيل مجلس المنافسة بتعيينه إدريس الكراوي رئيسا جديدا، وجاء ذلك خلال الدورة السادسة عشرة، التي نظّمت بمدينة باريس، من لدن منظمة التعاون والتنمية بأوروبا لمعالجة المواضيع المرتبطة بالعلاقات بين المنافسة والعدالة الاجتماعية.

وأبرز فريديرك جيني، رئيس المنتدى رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية لأوروبا، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، "المستجدات التي أتى بها القانون المغربي الجديد بتحويله لمجلس المنافسة إلى مؤسسة دستورية مستقلة تطلع بسلطات تقريرية".

حري بالذكر أن فعاليات هذا الموعد الدولي السنوي المهم كانت مناسبة لإدريس الكراوي، الرئيس الجديد لمجلس المنافسة، لعقد لقاءات ثنائية ولربط اتصالات مع مسؤولين عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية بأوروبا، والإسكوا، وكذا الحضور في الاجتماع المنظم على هامش المنتدى لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج حول تقوية الحوار المتعلق بقضايا المنافسة.

ولقد شهد هذا المنتدى الدولي، الذي حضره شكيب بنموسى، سفير المملكة بباريس، مشاركة أزيد من 100 رئيس مؤسسة للمنافسة من آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والقارة الأمريكية، وكذا منظمات دولية وإقليمية وممثلين عن عالم الأعمال والمجتمع المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أيوب المغربي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 13:44
تنمية بشرية...مجلس المنافسة...المجلس الإستشاري...المجلس الأعلى للتعليم...وزارة الحكامة...إصلاح الإدارة...
ما شاء الله...والمغرب اللور اللور...المواطن يزداد فقرا ومعانات!!!!
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2 - محلل فوق العادة الاثنين 03 دجنبر 2018 - 13:48
المغرب يعد من الدول الرائدة في مجال تحديث الترسنة القانونيه وملائمتها مع النصوص والتوصيات الدولية ويكفي ان اشير هنا على مدى التنويه الذي حضي به دستور المملكة لسنة 2011 سواء داخليا او دوليا انما التنزيل على ارض الواقع يبقى حلم صعيب المنال فالاوضاع الاجتماعية والحقوقية في تراجع مستمر بل اصبحت مزرية سيما في ظل حكومتي البيديجي ....فشخصيا لا اومن بتغيير جدري ان لم ينبغ من ارادة سياسية صادقة تكون مفصلية ما بين ما نراه اليوم والمستقبل .
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