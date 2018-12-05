صادرات الصناعة التقليدية تسجل ارتفاعا قياسيا

هسبريس – محمد لديب

عزّزت صادرات منتجات الصناعة التقليدية من مكانتها بالأسواق الخارجية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بعد أن حصدت مزيدا من الحصص في أسواق أوروبا.

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالح وزارتي المالية والسياحة عن تسجيل زيادة كبيرة في حجم صادرات الصناعة التقليدية للشركات والمهنيين المغاربة، بنسبة فاقت 18 في المائة مع نهاية شهر شتنبر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وبلغ قيمة صادرات الصناعة التقليدية نحو كبريات الأسواق العالمية، خاصة أوروبا ودول الخليج العربي، ما يناهز 665 مليون درهم.

وارتفع الطلب على الأغطية المصنوعة بطريقة تقليدية بنسبة 86 في المائة نهاية شهر أكتوبر الماضي، وبنسبة 61 في المائة فيما يخص صادرات الجبص التقليدي.

المنتجات التقليدية المصنوعة من الحديد المطاوع ارتفعت صادراتها بنسبة قياسية بلغت 51 في المائة، وبنسبة 28 في المائة فيما يخص المجوهرات التقليدية المصنوعة من الفضة على وجه الخصوص. وارتفعت صادرات المغرب من المنتوجات الخشبية التقليدية بنسبة 33 في المائة، و3 في المائة بالنسبة إلى مبيعات الزرابي التقليدية.

قطاع الصناعة التقليدية يعرف ديناميكية متجددة، إذ تزايدت مناصب الشغل التي يوفرها خلال السنوات الأخيرة؛ ذلك أنه يشغل أكثر من 2.3 ملايين نسمة، فضلا عن ارتفاع رقم المعاملات، سواء تعلق الأمر بالمعاملات المحلية أو تصدير المنتوجات التي تصل إلى مجمل بلدان العالم.

وقامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، من خلال مؤسسة دار الصانع، بـ25 عملية ترويجية استهدفت أسواقا ووجهات جديدة، شارك فيها ما يزيد عن 152 صانعا وصانعة و72 مقاولة للصناعة التقليدية.

ويؤكد المسؤولون في القطاع أن هناك مزيدا من الجهود تبذل من أجل إعداد مزيد من برامج تشاركية طموحة تستجيب لانتظارات الصناع التقليديين، وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية على المستويين الوطني والدولي.