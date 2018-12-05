فائض ميزانية الجماعات يلامس 4 ملايير درهم

هسبريس - و.م.ع

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية بقيمة 3.9 ملايير درهم في متم أكتوبر 2018، مقابل 2.8 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية .

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر 2018، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 10.3 ملايير درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 447 مليون درهم متأتيا من الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.

وأوردت النشرة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 32.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.4 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 18.9 مليار درهم.

وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 10.3 في المائة، وزيادة المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1.4 في المائة، مقرونة بتراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 1.6 في المائة.

أما ارتفاع النفقات العادية فيعزى إلى زيادة نفقات المعدات والخدمات بنسبة 2.1 في المائة ، وتراجع نفقات الموظفين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 1.7 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في متم شهر أكتوبر 2018 يظهر رصيدا عاديا إيجايبا بقيمة 13.7 مليار درهم، مقابل 12.1 مليار درهم في متم شهر أكتوبر 2017.

وفيما يتعلق بنفقات استثمار الجماعات الترابية، فقد بلغت 10.3 ملايير درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018، مقابل 9.6 ملايير في متم أكتوبر 2017، بارتفاع قدره 7.4 في المائة.

وعزت الخزينة هذا الارتفاع ، على الخصوص، إلى زيادة الإصدارات برسم المشاريع المندمجة (237 .2 مليون درهم مقابل 836 . 1 مليون درهم)، والبرامج الوطنية ( 274 .4 مليون درهم مقابل 3.898 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الإصدارات برسم الأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى (1.977 مليون درهم مقابل 176. 2 مليون درهم).

وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء هام من الدين) 30.4 مليار درهم، بارتفاع قدره 3ر4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2017. وتتشكل هذه النفقات من 62.1 في المائة من النفقات العادية .

من جهة أخرى ، مكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل في متم أكتوبر 2018، إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 2.312 مليون درهم، من سداد جزء هام من الدين بمبلغ 1.262 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ 4.9 ملايير درهم.

وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 38.7 مليار درهم ، منها 29.5 مليار درهم من فائض السنوات السابقة. وتساهم الجماعات في هذه المبالغ بنسبة 62 في المائة.