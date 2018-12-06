24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا (5.00)

  2. "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة (5.00)

  3. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  4. الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)

  5. وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الأضرار تجر شركة "رايان إير" إلى ردهات المحاكم

الأضرار تجر شركة "رايان إير" إلى ردهات المحاكم

الأضرار تجر شركة "رايان إير" إلى ردهات المحاكم
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 06 دجنبر 2018 - 05:11

أعلنت الجهات المنظمة للطيران في بريطانيا أنها سوف تتخذ إجراء قانونيا ضد شركة "رايان إير" للطيران منخفض التكاليف، وذلك لرفضها دفع تعويضات للركاب الذين تضرروا من الإضرابات خلال هذا الصيف.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إنها اتخذت إجراء عقب رفض الشركة تعويض الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم الجوية بسبب إضراب طاقم عمل" رايان إير".

ووصفت الشركة الإضرابات بـ"غير المنطقية"، وقالت إن ذلك يعني أنه لا يحق لعشرات الآلاف من الركاب الذين تضرروا من إلغاء المئات من الرحلات الجوية، في أنحاء أوروبا، الحصول على تعويض وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة إنها رفضت وصف الشركة للإضراب، الذي نظمته نقابات عمالية " بالظروف الاستثنائية" التي يمكن استثناءها من البنود المتعلقة بالتعويضات.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه في حال إلغاء الرحلات الجوية، يجب أن تدفع الشركة 250 يورو لكل راكب، مالم يتم إبلاغه بالإضراب قبل أسبوعين من سفره أو توفير رحلات جوية بديلة للراكب تنقله لمقصده في نفس اليوم.

كما تنص القواعد على أنه يمكن للشركة عدم دفع التعويض في حال أظهرت أن الإلغاء كان ناجما عن " ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها حتى بعد اتخاذ جميع التدابير الممكنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.