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كُتّاب وآراء
الأضرار تجر شركة "رايان إير" إلى ردهات المحاكم
أعلنت الجهات المنظمة للطيران في بريطانيا أنها سوف تتخذ إجراء قانونيا ضد شركة "رايان إير" للطيران منخفض التكاليف، وذلك لرفضها دفع تعويضات للركاب الذين تضرروا من الإضرابات خلال هذا الصيف.
وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إنها اتخذت إجراء عقب رفض الشركة تعويض الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم الجوية بسبب إضراب طاقم عمل" رايان إير".
ووصفت الشركة الإضرابات بـ"غير المنطقية"، وقالت إن ذلك يعني أنه لا يحق لعشرات الآلاف من الركاب الذين تضرروا من إلغاء المئات من الرحلات الجوية، في أنحاء أوروبا، الحصول على تعويض وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة إنها رفضت وصف الشركة للإضراب، الذي نظمته نقابات عمالية " بالظروف الاستثنائية" التي يمكن استثناءها من البنود المتعلقة بالتعويضات.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أنه في حال إلغاء الرحلات الجوية، يجب أن تدفع الشركة 250 يورو لكل راكب، مالم يتم إبلاغه بالإضراب قبل أسبوعين من سفره أو توفير رحلات جوية بديلة للراكب تنقله لمقصده في نفس اليوم.
كما تنص القواعد على أنه يمكن للشركة عدم دفع التعويض في حال أظهرت أن الإلغاء كان ناجما عن " ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها حتى بعد اتخاذ جميع التدابير الممكنة".