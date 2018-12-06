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الرئيسية | مال وأعمال | السجن والانتحار والديون .. مصير مستفيدين من برنامج "مقاولتي"

السجن والانتحار والديون .. مصير مستفيدين من برنامج "مقاولتي"

السجن والانتحار والديون .. مصير مستفيدين من برنامج "مقاولتي"
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:00

تتواصل معاناة الشباب المستفيدين من البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي "مقاولتي"، رغم مرور ستّ سنوات على الإعلان شبه الرسمي عن فشل هذا البرنامج الذي أطلقته حكومة إدريس جطو سنة 2006، من أجل مساعدة الشباب على إنشاء مقاولات خاصة، لكنّه سرعانَ ما آلَ إلى الفشل، وجعل الشباب المستفيدين منه في مواجهة الدعاوى القضائية للأبناك التي قدمت لهم قروضا لإنشاء المقاولات.

الإثنين الماضي اعتقلت شرطة البرلمان أحدّ المستفيدين من برنامج "مقاولتي"، حينَ كان يهمُّ بمغادرة مقر المؤسسة التشريعية بمعيّة عدد من زملائه، بعد لقاء جمعهم بأحد الفرق البرلمانية؛ وذلك بعد اكتشاف أنّه مبحوث عنه لعدم تسديده قرْضا بنكيا كان قد استفاد منه لإنشاء مقاولة، لكنّ مشروعه باء بالفشل.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإنّ الشاب الذي جرى اعتقاله من قلْب البرلمان، ونقل إلى بني ملال حيثُ أُودع السجن في انتظار مثوله أمام القضاء، كان قد أنشأ مشروعا لتربية النحل في بلدته نواحي بني ملال، إلا أنَّه لم ينجح، بعد أنْ ماتَ النحل، ليجد نفسه محاصَرا بقرْض بنكي لا يملك مالا لتسديده.

ويعيش الشباب المستفيدون من برنامج مقاولتي الذين فشلت مشاريعهم وسط خطر محدق بهم من كل الجهات، بسبب عدم قدرتهم على تسديد القروض التي أخذوها من الأبناك، خاصة بعد شروع المؤسسات البنكية في رفع دعاوى قضائية ضدّهم، وهو ما أثّر سلبا على استقرارهم الاجتماعي، إذْ اضطر عدد منهم إلى تطليق زوجاتهم، وأصيب آخرون بأزمات نفسية حادة؛ فيما فضل بعضهم وضعَ حدّ لحياته بالانتحار، كما حصل مع أحد المستفيدين من أكادير.

"أغلب المستفيدين من برنامج "مقاولتي" فشلت مشاريعهم، وهم الآن مهددون بدخول السجن في أي لحظة، بسبب عدم قدرتهم على تسديد أقساط القروض المتراكمة عليهم"، يقول فتح الله أحمد، عضو الاتحاد الوطني للشباب المقاولين، والعضو السابق في التنسيقية الوطنية لمقاولي برنامج "مقاولتي"، الذي كانت الدولة تريد أنْ تجعل منه وسيلة لتقليص بطالة الشباب، فإذا به يتحوّل إلى كابوس لازال جاثما على صدور المستفيدين منه إلى اليوم.

يرى فتح الله أحمد أنّ البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي "مقاولتي" انطلق بشكل خاطئ، لأنّ الحكومة لم تُوفّر تكوينا جيدا للمستفيدين، ولا المواكبة البَعدية لهم بعد إنشاء مشاريعهم، كما لم توفر لهم قروضا ميسّرة، إذ استفادوا من قروض بنسبة فائدة كالتي تُطبق على أي مقاول، وهو ما زجّ بالمقاولين الشباب في أتون ديون لا طاقة لهم بها، مضيفا: "فكرة برنامج مقاولتي في حدّ ذاتها كانت جيّدة، ولكنّ الإجراءات المواكبة لها كانت سيّئة".

وكانت الدولة تعوّل على برنامج "مقاولتي" لتوفير حوالي 90 ألف منصب شغل، عبر إنشاء 30 ألف مقاولة صغرى، لكنّ عدد المقاولات التي جرى إنشاؤها منذ إطلاق البرنامج بشكل عملي سنة 2007 إلى غاية سنة 2017 لم يتعدّ 2050 مقاولة، حسب المعطيات التي سبق أن قدّمها نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط في ندوة نظمتها تنسيقية ضحايا برنامج "مقاولتي" السنة الماضية.

وأبرز فتح الله أحمد أنَّ الشباب المستفيدين من البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي وجدوا أنفسهم في مواجهة المؤسسات البنكية بعد أن تخلّت عنهم الحكومة، وتركتهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، مضيفا: "الحكومة تركتنا ورجعت إلى الوراء، لنجد أنفسنا متورّطين في الديون. وأغلب المستفيدين من البرنامج مُتابَعون أمام القضاء ومُهدّدون في أي لحظة بالدخول إلى السجن".

المساعي التي يبذلها ضحايا برنامج "مقاولتي" لإنقاذ أنفسهم من السجون اشتعلتْ جذوتها بعد إعداد الحكومة لمشروع ميزانية 2019، حيث يتضمّن البند التاسع نقطة تنص على إعفاء أصحاب المقاولات من الديون، ما دفعهم إلى طلب لقاء فرق برلمانية عسى أنْ يشملهم هذا البُند، وبعد لقائهم بفريق برلماني يوم الإثنين الماضي اعتُقل زميل لهم وزُجّ به في سجن بني ملال ليلتحق بـ"ضحايا" آخرين حُكم عليهم بالسجن، فيما يضع زملاؤه أيديهم على قلوبهم خوفا من مصير مماثل؛ "بعد أن جعلت منهم الحكومة فئران تجارب لتجريب برامجها الفاشلة"، كما يقول فتح الله أحمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - N.H الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:15
هذه هي نتائج الربا التي حرم الله
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16
2 - راس الطارو الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:17
**والتعلاق* والهروب والفرار كذلك ...هكذا هو الحال في ظل ضيق الحال والمحال...
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8
3 - احربيل الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:18
مشروع فاشل بمعنى الكلمة انا تسجلت به ولكن تريت لارى كيف ستجري الامور الحمد لله لم اقترض من اي بنك وادعو لاطلاق سراح المعتقلين
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4 - ANAS الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:19
هاذو ستافدو بعدا و عاد مهددين ، بحالي ماستفدنا تاوزة، و نؤدي الضرائب و مهدد بالافلاس اذا لم اقل اني مفلس و اصارع لاجد فرصة للبقاء، كل هذا نتيجة تشديد الجمارك و الضرائب في نفس الوقت استفحال التهريب، كفاش ندير انا دبا منبعد 10 سنوات من العمل النظيف اما ان امارس التهريب او اغرق؟؟؟
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11
5 - baker الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:21
الغريب في الامر هو ان السجناء الدين يتم اطلاق سراحهم يتم اشاء مشروع لهم ويحضون بالمواكبة والمتابعة واغلب المشاريع كللت بالنجاح يعني على هؤلاء الشباب ان يمرو عبر مؤسسة السجن حتى يحضو بالاهتمام
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6 - justice الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:22
pourquoi pas leur offrir l’argent gaspillé sur mawazine
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7 - frero الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:23
لست ادري م الجدوى من منح قروض لا تكفي حتى لتسديد فواتير التنقل
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8 - Hamido الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:23
الفنانين والرياضيين اعطوهم كريمة خاصة بالطاكسيات والحافلات. وخدامها الدولة لهم الأراضي ورخص الصيد في أعالي البحار.والمواطن البسيط اعطوه قرضا مليء بالالغام حتى ينفجر في وجهه وفي وجه أبناءه وأهله. بعدها قولوا له (مافيديكش وما عندكش لكتاف ).اولا اقتصادنا مبني على الريع والربح السريع. هناك عائلات تحتكر قطاعات معينة ،والويل لمن اقترب منها. هناك الكثير من الناس يتحايلون عن القوانين وهؤلاء لا يمكن بأي حال منافستهم. القطاعات المريحة يسيطر عليها فئة قليلة ولا يمكن أن تنافسهم.
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9 - جمال الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:25
تلك المبادرة كانت مبادرة جيدة ولكن ماتم نسيانه هو غياب الضمانات، المشاريع قد تفشل وهذا مع الأسف لم يعطى له الاهتمام الكافي.
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10 - مغربي 2018 الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:26
هذا المشروع (الذي يعود لحكومة جطو) فشل ... ولم يحاسب أحد . في عهد عباس الفاسي تم النصب على مجموعة من الشباب في قضية "النجاة" ... ولم يحاسب أحد . جاء سي بنكيران وقال : عفا الله عما سلف !!!!!! وبين حين وآخر نسمع سي جطو (هو نفسه جطو اللي لفوق) فتح ملفا هنا وآخر هناك .... نفس النتيجة . فهم تسطى ...
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11 - متابع الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:30
جميعنا نعتبر فئران تجارب في المغرب
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12 - ملاحظ الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:34
على الدولة أن تشجع الشباب على التشغيل الذاتي بدعمهم ماديا و معنويا.. وإعطائهم مبلغ مالي مناسل غير قابل للاسترداد شريطة توظيفه في إنشاء المقاولة الخاصة به و تحت أعين الدولة.. و من الحرام و العيب الجز بهم و رميهم بين مخالب الابناك الذئبية لتمتص عرق ايديهم..
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13 - ادالقانون لا يحمي المغفلين الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:35
هذا مجرد مثال لكل مغربي ينتقد أي شيئ: الحكومة، أحوال الطقس.
شباب متلهم متلنا كلهم همة، ارادو فقط ان يستغلو الفرصة بدون دراية. بدون دراسة بدون تكلف. البنك والقروض لا ترحم.
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14 - حسن الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:38
( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يذر المخابرة ، فليأذن بحرب من الله ورسوله " .
ورواه الحاكم في مستدركه ، من حديث ابن خثيم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجه .
وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ، والمزابنة وهي : اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض ، والمحاقلة وهي : اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها ، حسما لمادة الربا ; لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا ، والوسائل الموصلة إليه ، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم ، وقد قال تعالى : ( وفوق كل ذي علم عليم )[ يوسف
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15 - رباطي امازيغي مغربي الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:42
هادي هي اش داك تمشي للزين وانت راجل مسكين والدولة تنكرك في الحين ما عرفت اش داني كان في الاول حلم زوين ودبا رجع نصراني
جميع المشاريع في هاد البلادى فاشلة لان الدراسة فاشلة والنية سيئة باغيين غي يدوزو الازمات بالوقت
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16 - يونس العمراني الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:43
لبناء عمل خاص ناجح، يجب ان يكون لديك نظرة بعيدة المدى لعملك، وتكون لديك خطة يومية واضحة لكل نشاط. فهذا مايبعث على الكفاءة والربح يجب ان تبني خطة للقوى العاملة، المخزون، خطة للميزانية، خطة لمقاولي الباطن ، وخطة لمصمميك لكن التخطيط ليس كافيا، يجب ان تضع نظام تحكم يسمح لك بالاطلاع على كل الانشطة يوميا واسبوعياً، والتأكد اذا ماقد تم اكمالها كما خططت جميع الاعمال يجب ان يكون لها اجراءات وانظمة لتسهيل التنفيذ. للمنشآت الصغيرة، من الضروري جدا ان يكون هنالك اجراءات لعملية الاعداد، التدريب، تطوير المهارات، بعض الاجراءات للتحكم بالعمليات، وتحديدا التكاليف ومتابعة سير العمل، وطريقة لادراة طلبات التعديل

اداة ادارة المشاريع، ونظام ادارة موارد اساسي للشركات (مثل Intuit, Focus) هي متطلبات اساسية لادارة مشروع بشكل جيد والتحكم بنفقات العمالة، وادارة المالية لشركتك

كصاحب عمل، يجب عليك التركيز على المصروفات التي تزيد من العائد على الاستثمار. أظهرت التجارب أن الصرف على خدمة العملاء و تدريب الموظفين عادة ماتعتبر من أفضل معدلات العائد على الاستثمار
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17 - DR Najib الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:43
l'ETAT n'est pas une Banque, je connais beaucoup de ces bénéficiaires de ces prêts, au départ ils étaient tous surpris de recevoir Tant d'argent, ils étaient un peu Choqué, la plupart se sont donné une grande période de Boites de nuit, de Toujours, et de z'HOU, c'est un peu comme le Credit Jeune promotteur,, ils croiyaient tous que la VIE est FACILE et que l'argent est Facile, Mais quant ils ont commençé unRembourser , ils sesont retrouvés Sans Portefeuille client, Ni Stratégie de travaiml, Ni MArketing , Ni Finances, Ni ASsurance, Ni Revenus, ninini; et alors à qui la Faute ? à l'ETAT bien sûr qui n'a pas Bien Ficeler l'octroi de l'argent par des études de dossiers et des bénéficiaires d'une PArt, d'autres part par les bénéficiaires qui n'ont aucune Notion de Gestion des entreprises, imaginer un Médecin qui ne connait rien en Compta, un dentiste qui ne sait pas ce que un Bilan,,,, c'est pourquoi en Pays civilisé, Tout le Monde a cette Rage du Savoir, pour Apprendre Toujours
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18 - Rachid فيينا الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:43
أين المشكل إذن طبعا ليس الحكومة اللذين تقدموا للأبناك وأخذوا المال هما السبب المشروع ينجح أولا هما المسؤولين
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19 - احمد الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:44
اولا اشكر هسبرس على هذا الموضوع .اما بعد
مقاولتي قنبلة مسكوت عنها من طرف الحكومة . هذا الاخ المسجون حاليا كنت معه في قبة البرلمان بصدد اقناع الأحزاب لوضع مذكرة قانونية لحل مشكل مقاولتي لان هذا البرنامج صرحت الحكومات السابقة بفشله . لكننا صودمنا اننا نحن من يجب تقديم هذه المذكرة الا يصح لهم ان يقوموا بتحقيق حول الموضوع الا يعلمون ان صاحب الجلالة كان غاضبا على مراكز الاستثمار بسبب غياب المتابعة و المواكبة
الحكومة في واد و الشعب في واد لا مستغيت الا يعلمون ان الشاب المسجون مجاز في القانون
لك الله يا وطني اصبحنا مهددين بالسجن في بلدنا و نحن اخترنا ان نكون و طنيين مشاركين بمشاريعنا في تنمية وطننا . نحن ايجابيين باختيارنا التشغيل الذاتي .
لكن لا حول و لا قوة الا بالله
محمد المجاز في السجن لأنه اختار التشغيل الذاتي . هو السابق و نحن اللاحقون
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20 - محمد الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:46
يقول الله عزوجل "الذين ياكلون الربا لا يقومون الا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الرياً فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النَّار
هم فيها خالدون
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21 - wood الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:48
المخزن كعادته بارع في إفراغ كل مبادرة من معناها . فأكبر مشكل تعانيه المقاولة هي إرتفاع تكلفة إنشائها مقارنة ما هو في دول متقدمة لغلاء العقار و ندرته و مصاريف إضافية كالرخص و الربط بالكهرباء و غيرها ، و إرتفاع ثمن المواد الأولية و الطاقة . و كل هذه الأمور يقابلها سوق وطنية جد محدودة و قدرة شرائية هزيلة . فالمستثمر في المغرب يستثمر ملايين الدراهم ليربح بعض السنتيمات. فالدولة أهملت كليا السوق الداخلية و عينها فقط على التصدير ، و حتى هذا القطاع يستحيل أن ينافس إقتصاديات جنوب شرق أسيا ، فالقطاع المنتعش في المغرب هو قطاع المضاربة في العقار و النصب و الإحتيال و الرشوة و نهب المال العام أما القطاعات الإقتصادية فتجد صعوبة في توازن ماليتها !!!
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22 - الربا الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:48
هذا كل بسبب الدولة اللتي تحب الخير لشباب وتدفعهم إلى البنوك الربوية اللتي قال على من يذهب إليها أو الربا بصفة عامة . فأذنوا بحرب من الله ورسوله .فالدولة تحاربنا وتدفع بنا لكي يحاربنا الله ورسوله. وشكرا هسبريس
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23 - bouya omar الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:49
premierement avec les agrement d import des richs d etat politicien aucun projet de jeune ne peut marche vue la concurence des elites politiciens et leur monopole ,plus les grand societes etrangere avec leur faveur de 5 ou 10 ans sans taxes et aide d etat
un riches marocain importe du savon a 25 centimes la piece et un autre producteur le fabrique au maroc a 50 centimes facon traditionelle.surement la fin du projet et la prison juste question de temps et jatou save bien ca on avant
c ete une politique etudier de prefaire le chomage que d avoir le risque et la prison
le monopole ds le maroc et un grand probleme et les bank son ds les main des riches avec une assurance de bank centrale
il ne faut pas ouvrire un atelier sans avoir l experience de 6 ans au moin qui n ete pas le cas ds ces projets
plus il faut faire la prison aussi pour les responsable et elites si il ne peuvent pas offrire le travaille et les projet pour les citoyen surtout le gaspiage d argent d e peuple
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24 - Adilusa الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:52
من أراد النجاح فليبتعد من القروض الربوية...
من يتعامل بالربا فهو في حرب مع الله عز وجل... لا تجعلوا الله خصما لكم.
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25 - مواطن الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:52
لابد من ايجاد اليات جديدة لدعم الشباب فلما لاتنخرط التنمية البشرية في دعمهم لان نجاحهم في مقاولتهم هو احداث مناصب شغل جديدة. ولكن التضييق ثم التضييق وهكذا الى ان نيءس ونيءس فهنيءا لم له باباه .
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26 - القانون الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:56
القانون06-30 ينص على أنه لا ييجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدي.

فإيداع هؤلاء الأشخاص بالسجن غير قانون، بل يجب سلوك المساطر المدنية اتجاههم.
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