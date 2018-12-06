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كُتّاب وآراء
السجن والانتحار والديون .. مصير مستفيدين من برنامج "مقاولتي"
تتواصل معاناة الشباب المستفيدين من البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي "مقاولتي"، رغم مرور ستّ سنوات على الإعلان شبه الرسمي عن فشل هذا البرنامج الذي أطلقته حكومة إدريس جطو سنة 2006، من أجل مساعدة الشباب على إنشاء مقاولات خاصة، لكنّه سرعانَ ما آلَ إلى الفشل، وجعل الشباب المستفيدين منه في مواجهة الدعاوى القضائية للأبناك التي قدمت لهم قروضا لإنشاء المقاولات.
الإثنين الماضي اعتقلت شرطة البرلمان أحدّ المستفيدين من برنامج "مقاولتي"، حينَ كان يهمُّ بمغادرة مقر المؤسسة التشريعية بمعيّة عدد من زملائه، بعد لقاء جمعهم بأحد الفرق البرلمانية؛ وذلك بعد اكتشاف أنّه مبحوث عنه لعدم تسديده قرْضا بنكيا كان قد استفاد منه لإنشاء مقاولة، لكنّ مشروعه باء بالفشل.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإنّ الشاب الذي جرى اعتقاله من قلْب البرلمان، ونقل إلى بني ملال حيثُ أُودع السجن في انتظار مثوله أمام القضاء، كان قد أنشأ مشروعا لتربية النحل في بلدته نواحي بني ملال، إلا أنَّه لم ينجح، بعد أنْ ماتَ النحل، ليجد نفسه محاصَرا بقرْض بنكي لا يملك مالا لتسديده.
ويعيش الشباب المستفيدون من برنامج مقاولتي الذين فشلت مشاريعهم وسط خطر محدق بهم من كل الجهات، بسبب عدم قدرتهم على تسديد القروض التي أخذوها من الأبناك، خاصة بعد شروع المؤسسات البنكية في رفع دعاوى قضائية ضدّهم، وهو ما أثّر سلبا على استقرارهم الاجتماعي، إذْ اضطر عدد منهم إلى تطليق زوجاتهم، وأصيب آخرون بأزمات نفسية حادة؛ فيما فضل بعضهم وضعَ حدّ لحياته بالانتحار، كما حصل مع أحد المستفيدين من أكادير.
"أغلب المستفيدين من برنامج "مقاولتي" فشلت مشاريعهم، وهم الآن مهددون بدخول السجن في أي لحظة، بسبب عدم قدرتهم على تسديد أقساط القروض المتراكمة عليهم"، يقول فتح الله أحمد، عضو الاتحاد الوطني للشباب المقاولين، والعضو السابق في التنسيقية الوطنية لمقاولي برنامج "مقاولتي"، الذي كانت الدولة تريد أنْ تجعل منه وسيلة لتقليص بطالة الشباب، فإذا به يتحوّل إلى كابوس لازال جاثما على صدور المستفيدين منه إلى اليوم.
يرى فتح الله أحمد أنّ البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي "مقاولتي" انطلق بشكل خاطئ، لأنّ الحكومة لم تُوفّر تكوينا جيدا للمستفيدين، ولا المواكبة البَعدية لهم بعد إنشاء مشاريعهم، كما لم توفر لهم قروضا ميسّرة، إذ استفادوا من قروض بنسبة فائدة كالتي تُطبق على أي مقاول، وهو ما زجّ بالمقاولين الشباب في أتون ديون لا طاقة لهم بها، مضيفا: "فكرة برنامج مقاولتي في حدّ ذاتها كانت جيّدة، ولكنّ الإجراءات المواكبة لها كانت سيّئة".
وكانت الدولة تعوّل على برنامج "مقاولتي" لتوفير حوالي 90 ألف منصب شغل، عبر إنشاء 30 ألف مقاولة صغرى، لكنّ عدد المقاولات التي جرى إنشاؤها منذ إطلاق البرنامج بشكل عملي سنة 2007 إلى غاية سنة 2017 لم يتعدّ 2050 مقاولة، حسب المعطيات التي سبق أن قدّمها نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط في ندوة نظمتها تنسيقية ضحايا برنامج "مقاولتي" السنة الماضية.
وأبرز فتح الله أحمد أنَّ الشباب المستفيدين من البرنامج الحكومي للتشغيل الذاتي وجدوا أنفسهم في مواجهة المؤسسات البنكية بعد أن تخلّت عنهم الحكومة، وتركتهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم، مضيفا: "الحكومة تركتنا ورجعت إلى الوراء، لنجد أنفسنا متورّطين في الديون. وأغلب المستفيدين من البرنامج مُتابَعون أمام القضاء ومُهدّدون في أي لحظة بالدخول إلى السجن".
المساعي التي يبذلها ضحايا برنامج "مقاولتي" لإنقاذ أنفسهم من السجون اشتعلتْ جذوتها بعد إعداد الحكومة لمشروع ميزانية 2019، حيث يتضمّن البند التاسع نقطة تنص على إعفاء أصحاب المقاولات من الديون، ما دفعهم إلى طلب لقاء فرق برلمانية عسى أنْ يشملهم هذا البُند، وبعد لقائهم بفريق برلماني يوم الإثنين الماضي اعتُقل زميل لهم وزُجّ به في سجن بني ملال ليلتحق بـ"ضحايا" آخرين حُكم عليهم بالسجن، فيما يضع زملاؤه أيديهم على قلوبهم خوفا من مصير مماثل؛ "بعد أن جعلت منهم الحكومة فئران تجارب لتجريب برامجها الفاشلة"، كما يقول فتح الله أحمد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
شباب متلهم متلنا كلهم همة، ارادو فقط ان يستغلو الفرصة بدون دراية. بدون دراسة بدون تكلف. البنك والقروض لا ترحم.
ورواه الحاكم في مستدركه ، من حديث ابن خثيم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجه .
وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض ، والمزابنة وهي : اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض ، والمحاقلة وهي : اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها ، حسما لمادة الربا ; لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا ، والوسائل الموصلة إليه ، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم ، وقد قال تعالى : ( وفوق كل ذي علم عليم )[ يوسف
جميع المشاريع في هاد البلادى فاشلة لان الدراسة فاشلة والنية سيئة باغيين غي يدوزو الازمات بالوقت
اداة ادارة المشاريع، ونظام ادارة موارد اساسي للشركات (مثل Intuit, Focus) هي متطلبات اساسية لادارة مشروع بشكل جيد والتحكم بنفقات العمالة، وادارة المالية لشركتك
كصاحب عمل، يجب عليك التركيز على المصروفات التي تزيد من العائد على الاستثمار. أظهرت التجارب أن الصرف على خدمة العملاء و تدريب الموظفين عادة ماتعتبر من أفضل معدلات العائد على الاستثمار
مقاولتي قنبلة مسكوت عنها من طرف الحكومة . هذا الاخ المسجون حاليا كنت معه في قبة البرلمان بصدد اقناع الأحزاب لوضع مذكرة قانونية لحل مشكل مقاولتي لان هذا البرنامج صرحت الحكومات السابقة بفشله . لكننا صودمنا اننا نحن من يجب تقديم هذه المذكرة الا يصح لهم ان يقوموا بتحقيق حول الموضوع الا يعلمون ان صاحب الجلالة كان غاضبا على مراكز الاستثمار بسبب غياب المتابعة و المواكبة
الحكومة في واد و الشعب في واد لا مستغيت الا يعلمون ان الشاب المسجون مجاز في القانون
لك الله يا وطني اصبحنا مهددين بالسجن في بلدنا و نحن اخترنا ان نكون و طنيين مشاركين بمشاريعنا في تنمية وطننا . نحن ايجابيين باختيارنا التشغيل الذاتي .
لكن لا حول و لا قوة الا بالله
محمد المجاز في السجن لأنه اختار التشغيل الذاتي . هو السابق و نحن اللاحقون
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الرياً فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النَّار
هم فيها خالدون
un riches marocain importe du savon a 25 centimes la piece et un autre producteur le fabrique au maroc a 50 centimes facon traditionelle.surement la fin du projet et la prison juste question de temps et jatou save bien ca on avant
c ete une politique etudier de prefaire le chomage que d avoir le risque et la prison
le monopole ds le maroc et un grand probleme et les bank son ds les main des riches avec une assurance de bank centrale
il ne faut pas ouvrire un atelier sans avoir l experience de 6 ans au moin qui n ete pas le cas ds ces projets
plus il faut faire la prison aussi pour les responsable et elites si il ne peuvent pas offrire le travaille et les projet pour les citoyen surtout le gaspiage d argent d e peuple
من يتعامل بالربا فهو في حرب مع الله عز وجل... لا تجعلوا الله خصما لكم.
فإيداع هؤلاء الأشخاص بالسجن غير قانون، بل يجب سلوك المساطر المدنية اتجاههم.