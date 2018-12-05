"لارام" تقترب من الانضمام إلى تحالف "وان وورلد"

هسبريس من الرباط

قالت الخطوط الملكية المغربية إنها ستنضم قريبا إلى تحالف "وان وورلد" (One World)، مما سيمنحها آفاقا واسعة؛ إذ سيقدم التحالف امتيازات عدة لزبناء الشركة التي ستعتبر أول شركة طيران إفريقية تنضم للتحالف العالمي، وذلك سيساهم في الترويج لوجهة المغرب عبر العالم.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "الخطوط الملكية المغربية ستنضم قريبا إلى تحالف الطيران العالمي (وان وورلد) الذي سيعزز لائحة أعضائه المرموقين بإحدى أكبر شركة طيران في إفريقيا، وقد تمت دعوة الخطوط الملكية المغربية لتنضم إلى هذا التحالف العالمي من طرف المجلس الإداري لـ(وان وورلد) خلال اجتماعه السنوي الأخير بنيويورك، ويضم المجلس الإداري لهذا التحالف العالمي 13 عضوا رؤساء لشركات طيران عالمية".

وأضاف البلاغ أنه "من المنتظر أن تنضم رسميا الخطوط الملكية المغربية إلى هذا التحالف العالمي في أواسط 2020، لتعمل إلى جانب كبريات شركات الطيران الدولية المنخرطة في (وان وورلد)، وستصبح أول شركة طيران إفريقية عضوا كامل العضوية داخل هذا التحالف العالمي. وهكذا، ستعزز الخطوط الملكية المغربية شبكة هذا التحالف الدولي بإضافة 33 وجهة و21 بلدا لتصبح خريطة (وان وورلد) تضم 1069 وجهة في 178 بلدا".

وقال حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إن "الخطوط الملكية المغربية جد سعيدة وفخورة بدعوتها لأن تكون أجنحة وان وورلد في إفريقيا، وهذا يبرهن في المقام الأول عن صورة المغرب ومكانته على المستوى القاري والدولي، من خلال مرتكزاتنا وتطور البنيات التحتية، ومن جهة أخرى، يعد هذا الانضمام اعترافا بجودة الخطوط الملكية المغربية وبدورها الريادي وبطموحاتنا الاستراتيجية".

من جانبه، أعرب ألان جويس، رئيس مجلس "وان وورلد"، عن سعادته الغامرة لضم الخطوط الملكية المغربية، خاصة وأن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا يضم فيها "وان وورلد" أي عضو فعال، "علما بأن إفريقيا ستعرف أكبر نسبة تطور في مجال النقل الجوي خلال العقود القادمة، ونحن على يقين بأن الخطوط الملكية المغربية ستضيف قيمة كبيرة لزبنائنا، بحيث ستمكننا من توسيع شبكتنا في هذه المنطقة الجديدة".

أما روب كورني، رئيس "وان وورلد"، فقال: "عندما كشفنا عن المنصة الجديدة لوان وورلد (One world Connect) خلال يونيو الماضي، أعلنا أن التحالف سيركز في اختياراته على شركات الطيران الكبرى التي تتوفر على حضور قوي في الأسواق الرئيسية المستهدفة من طرف التحالف، والتي توفر ربطا جويا بين أهم مراكز الأعمال في العالم. ولعل الخطوط الملكية المغربية في الطريق لتصبح شركة طيران كبيرة على المستوى العالمي".

وذكر البلاغ أن "انضمام الخطوط الملكية المغربية لوان وورلد سيساهم كذلك في تعزيز ترويج الوجهة السياحية للمغرب. فشركات الطيران الأعضاء تتوفر على أزيد من 200 مليون منخرط في برامج الولاء تجعل منهم زبناء محتملين جددا من عدة دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين والشيلي واليابان وماليزيا وأستراليا وأوروبا الشمالية"، مضيفا أن "المغرب سيبرمج بشكل مباشر آليات التواصل الخاصة بأعضاء برامج الولاء الذين سيكون بإمكانهم اكتشاف وجهة المغرب. وينطبق ذلك أيضا على الدول الإفريقية التي تؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات بها".

وسيستفيد المغرب كذلك، يضيف البلاغ، "من حملات التواصل التي تطلقها وان وورلد بشكل منتظم، ومن خلالها تقوم بإبراز مزايا الوجهات الخاصة بأعضائها، ويتم تنظيم هذه الحملات عبر مجموعة من الآليات انطلاقا من موقع الأنترنيت إلى البرامج التي يتم بثها عبر شاشات الطائرات ومرورا بمواقع التواصل الاجتماعي، وستكون بذلك للمغرب فرصة كبيرة لإبراز خاصياته وغناه الثقافي والسياحي لدى فئة كبيرة من المسافرين".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز التواصل حول وجهة المغرب في المطارات الدولية الكبرى التي ينشط فيها أعضاء التحالف، مثل ميامي ودالاس ونيويورك ولندن ومدريد وموسكو وهلسنكي وساوباولو وسانتياغو الشيلي وبوينس آيرس وسيدني وهونكونغ وطوكيو والدوحة وعمان وكولومبو وغوالا لامبور؛ وذلك عن طريق حملات الملصقات والرقمية المنتظمة، كما ستزداد الدار البيضاء جاذبية، لتصبح أهم قاعدة جوية لربط إفريقيا بباقي العالم. وسيكون بإمكان زبناء التحالف اختيار محور الدار البيضاء لإجراء رحلات المتابعة بدلا من محاور أخرى كباريس ولشبونة وفرانكفورت.