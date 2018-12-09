عاصمة النخيل تحتضن "حُزم التحسينات بالطيران"

هسبريس من الرباط

في خضم احتدام التنافس بين شركات الطيران العالمية على تجويد الخدمات المقدمة للزبناء، تحتضن مدينة مراكش ندوة دولية حول "حُزم التحسينات في منظومة الطيران" (ASBU)، من 10 إلى 13 دجنبر الجاري.

وتنظم الندوة من طرف المنظمة العربية للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عبر مكتبها للشرق الأوسط بالقاهرة والمكتب الإقليمي الأوروبي والشمال الأطلسي بباريس، وبدعم من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربية، والمكتب الوطني للمطارات المغربي، وعدة شركات دولية مختصة في مجال الطيران المدني.

وتهدف ندوة "حزم التحسينات في منظومة الطيران"، حسب ما جاء في بلاغ للجهات المنظمة، إلى تقديم أهم تطورات نظام الملاحة الجوية العالمي، بما في ذلك نتائج المؤتمر الثالث عشر للملاحة الجوية الذي عقد بمونتريال الكندية خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر الماضي، ومتابعة مدى تنفيذ حزم التحسينات في منظومة الطيران".

ويشارك في الندوة أزيد من 120 مشاركاً من سلطات الطيران المدني العربية والأوروبية، ومن شركات الطيران ومنظمات دولية وإقليمية، ومصنعين ذوي العلاقة، ومراقبين جويين ومصممي الإجراءات والعاملين في ميدان الملاحة الجويّة، وإدارة المطارات بشكل عام، والمهندسين وفنيي أجهزة الملاحة الجويّة، وخبراء مرافق الأرصاد الجويّة بشكل خاص، يمثلون 17 بلداً من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وستتيح الندوة، حسب المنظمين، الفرصة لاستكشاف السبل والوسائل لدعم تنفيذ أولويات الملاحة الجوية المتفق عليها على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتسعى إلى إيجاد الحلول المطلوبة من خلال تطبيق الاستراتيجية القائمة على توافق الآراء لتحديث هندسة النظم استناداً إلى حزم التحسينات في منظومة الطيران.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، أنشئت لدعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني قصد تنميته وتطويره ليستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم ومشارك في التنمية المستدامة وفي متناول شرائح مختلفة من المجتمع العربي.