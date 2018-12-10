24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتحاد التقنيين يقرر الاحتجاج من أجل عدالة أجرية (5.00)

  2. إدارة الضرائب تستهدف الآلاف من تجار الجملة بالمراجعات الجبائية (5.00)

  3. الفنان الموسيقي المراكشي حميد الزاهر في ذمّة الله (5.00)

  4. غوتيريس يبدد الأوهام والعالم يصادق على ميثاق الهجرة في مراكش (5.00)

  5. قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | شركة بريطانية تثق في وجود منصات "الغاز" بحقول شرق المملكة

شركة بريطانية تثق في وجود منصات "الغاز" بحقول شرق المملكة

شركة بريطانية تثق في وجود منصات "الغاز" بحقول شرق المملكة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:00

لمْ يمنعْ عدمُ وجود مؤشرات للغاز في إحدى آبار تندرارا شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية من مواصلة مُغامرتها في التنقيب عن منصّات الغاز بالجهة الشرقية؛ فقد أعلنت المجموعة المستثمرة في المملكة أنها شرعت في التنقيب في الموقع رقم "TE-10"، الواقع على بُعد كيلومترات من موقع "تندرارا"، وسطَ مخاوف من الوصولِ إلى نتائج "مُخيِّبة".

ونقلت وكالة "إيكوفين" السويسرية أن "العملاق البريطاني المتخصص في التنقيب عن الغاز والنفط، ساوند إنيرجي، بدأ إجراءات التنقيب في الحقل الجديد بعدما تبيّن لهُ أنه يتوفر على موارد واعدة من الغاز تقدر ما بين 20 و34 تريليون قدم مكعب".

ويقع البئر الجديد على بعد 25 كيلومترا شمال منطقة تندرارا، ومن المنتظر أن يستغرق برنامج التنقيب ما بين 30 و40 يوما، على أن يصل عمق الحفر إلى 2200 متر. ووفقاً للوكالة السويسرية، فإنَّ الأمر يتعلق بـ"بئر ثانٍ من الآبار الثلاث المرتقب أن تشرعَ الشركة في استغلالها بالمنطقة الشرقية".

وقالت الشركة البريطانية إن "هناكَ احتمال بلوغِ 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز". ويملك بئر "TE-10" قدرة متوسطة تبلغ 128 مليار قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى ذلك، ستشرعُ الشركة في استعمال آليات كبيرة ومتطورة بالمقارنة مع تلكَ التي تمّ توظيفها خلال عملية "بئر TE-9".

وقدّرت الشركة البريطانية "فرص النجاح في بلوغ الغاز الطبيعي بالحقل المذكور بحوالي 26%". وتمتلك "ساوند إنيرجي" حصة 55% من المشروع. وفي مطلع 2016، تنازلت عن جزء من حصتها لصالح شركة "شلمبرجير" الأمريكية المشاركة في عمليات التنقيب منذ أبريل من العام الماضي، ضمن تحالف استراتيجي لتطوير المشروع. أما الحصة المتبقية من المشروع، فيستحوذ عليها المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن.

وقبل أسابيع، أعلنت المجموعة البريطانية أن أشغال الحفر في البئر "TE-9" على عمق 2925 متراً أسفرت عن عدم وجود غاز قابل للاستغلال، وبذلك أنهت عمليات التنقيب وقررت تركيز جهودها على البئر "TE-10" المتواجد في المنطقة نفسها.

وتعمل الشركة، من خلال رخصة تندرارا في الجهة الشرقية، على أشغال التنقيب منذ أشهر، وتحليل معطيات الآبار وعينات من الصخور المستخرجة. وقد أظهرت تفاؤلاً كبيراً بإمكانية إيجاد كميات كبيرة من الغاز القابل للاستغلال.

وتتوفر الشركة البريطانية على رخص للتنقيب عن البترول والغاز في منطقتي تندرارا في الشرق وسيدي مختار نواحي الصويرة، وقد بثت الأمل أكثر من مرة بوجود احتياطات هامة للغاز في المغرب، لكن السلطات ما زالت تتعامل بحذر مع الموضوع.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة إلى حدود شتنبر الماضي، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - viande des chiens الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:13
il faut oublier ce disque , ca devient ridicule .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - %%%%% الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:13
mettez vous d'accord soit il y a ou il n y a pas du gaz .je n ai jamais vu un tel enigme on dirait une porte vers le paradis. et tout ca pour nous l a jouée a l'envers.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - مغربي مغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:16
نتمنى الخير لوطننا انشاء الله لمالا نصبح من بين اقوى العشرين اقتصاد في العالم.تفاءلوا بالخير تجدوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - المغربي الحر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:22
قصة اكتشاف الغاز و البترول و المغرب مثل قصة الغلامين اليتيمين التي ورد ذكرها في القرآن في سورة الكهف عند الحديث عن لقاء نبي الله موسى و العبد الصالح الخضر عليهما السلام. يقول الله تعالى:
"وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا"
الله يخبيء لنا هذا الرزق و الله أعلم و لن نكتشفه إلا عندما نكبر و ننضج و إلا سرقه الغرب المحتال عن طريق شركاته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - تايكة غرماد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:25
"هاهو با يشعل هاهو با يطفى" مسرحية هزلية تستمر لسنوات تستفز المواطنين . على كل حال لن يستفيد المواطن العادي من ثروات البلد كما هو الحال منذ "الاستقلال "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - نونو الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:29
وهل نثق نحن كذلك في حكومتنا الموقرة أننا سنستفيد من هذه الخيرات المتدفقة
لكن أقول مع الشاعر : و إن مت ظمآنا فلا نزل القطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - كروش الحرام مكيستحقوش الغاز الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:35
اعطيونا بعدا حقنا في الثروة السمكية والفوسفاط والذهب والفظة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:36
لو لم تكن مؤشرات على وجود غاز في تندرارة او بعض مناطق المغرب لما استمرت هذه الشركات في التنقيب و لحملت معداتها و رحلت منذ سنوات فالجهة الشرقية الغنية بالغاز و النفط تجاور الجزائر بلد النفط و الغاز لذالك يتم التحفظ على النتائج او التشكيك بوجود المؤشرات او الاعلان عن الاحتياطيات الحقيقية بصفة رسمية و اعتقد ان هذا الاسلوب من المراوغة بين الحقيقة و الشك و التكتم يفيد في بعض الاحيان السياسة المغربية اتجاه محيطها لكن انشاء الله سنستيقظ في يوم ما على مفاجاة سارة للشعب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
9 - كلام خير الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:47
هم يبحثون عن غاز الصخري وليس طبيعي حذاري من تلوث طبقة جوفية لمياه تحت ارض أكبر مخزون لغاز الصخري في عالم يوجد في جارة شرقية وهناك حرب مع سكان جنوب جارة
غاز طبيعي يوجد.على حدود مع جارة شرقية اكتشفته سونطراك نصف في جزاءىر ونصف اكبر في تراب مغربي نواحي بشار حتميا انتاج يكون مشترك مع جارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - خادم الدولة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:50
سواء تم العثور عن الغاز ام لا فالامر سيان ...لان المغرب يملك خيرات البر والبحر. ..مع دلك لا ينال المواطن منها سوى الفتات ...تبا للموارد الطبيعية التي تستنزف دون ان تكون نواة الاقلاع هي الاهتمام بالانسان وكرامته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - كمال الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:03
الغاز والبترول موجود في المغرب بوفرة وحقيقة وليست وهم وانما هناك جهات داخلية وخارجية واقليمية ودولية تتحكم في توقيت استغلاله واخراجه.السياسة العالمية والمصالح هي التي تتحكم في استخراج واستغلال البترول والغاز بالمغرب.مسءلة وقت لاكتر ربما خلال سنة او 20 سنة كاقصى اجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - ساوند احزقجي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:17
انا ااكد لكم ان الغاز موجود في المغرب ، يوجد في كل بيت ولكن ليس في المطبخ بل في غرف النوم و يبدا في استخراجه بعد منتصف الليل و يكون الصبيب قوي عند العشاء المتاخر و بالقطاني انه الغز المسيل للدموع نجانا الله واياكم منه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - on a rien à fautre الاثنين 10 دجنبر 2018 - 21:20
on a rien à fautre nous si ya des gaz ou l'or ou pétrole....
on a déjà des bons poisson...mais regarder les prix....chez nous déjà à Zagora on connais que des vieux sardines qui son périmé a 15 Dhs et une fois par semaine en hiver .....j'espère que vous comprenez ce que je voulais dire mes chèr citoyen
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.