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الرئيسية | مال وأعمال | الريفي: مخطط "المغرب الأخضر" ضاعف مداخيل صغار الفلاحين

الريفي: مخطط "المغرب الأخضر" ضاعف مداخيل صغار الفلاحين

الريفي: مخطط "المغرب الأخضر" ضاعف مداخيل صغار الفلاحين
هسبريس من أبوظبي
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:00

كشف المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية (ADA)، أن الإمكانيات التي وفرها مخطط المغرب الأخضر مكنت من رفع مداخيل الفلاحين الصغار المنخرطين في تعاونيات فلاحية، تجاوزت بالنسبة لبعضهم 300 في المائة؛ وذلك وفق دراسة حديثة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و"ADA".

ويتوخى مخطط المغرب الأخضر، في إطار دعامته الثانية، مواكبة تضامنية للفلاحة الصغيرة، وفي مقدمتها العصرنة، بغية محاربة الفقر، وإدماج هذه المحاور داخل استراتيجية مندمجة للتنمية القروية وتطوير موارد بديلة للمداخيل.

وتهم إجراءات هذه الاستراتيجية ما بين 600 و800 ألف فلاح، عبر تخصيص استثمارات تقدر قيمتها بـ15 مليار درهم، مما سيسمح بتحسين شروط عيش 3 ملايين شخص من الساكنة القروية للمملكة، عبر تحسين الإنتاجية والتثمين وعمليات التأطير، وكذا التحويل نحو القطاعات الواعدة.

وفي هذا الصدد، أوضح الريفي، الذي يرأس مشاركة وكالة التنمية الفلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات المعرض الدولي للتغذية بالشرق الأوسط، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، مركزيا وجهويا، ووكالة التنمية الفلاحية قامتا بتقييم نتائج هذه التعاونيات والجهود المبذولة في هذا المجال في إطار مخطط المغرب الأخضر، موردا أن الدراسة أبانت عن ارتفاع في دخل التعاونيات بين 160 في المائة وأزيد من 300 في المائة.

وأكد المسؤول المغربي، في تصريح لهسبريس من أبوظبي، أن هذا الأمر انعكس على المنتجين الصغار الذين يرفعون من طرق إنتاجهم ومن جودة منتجاتهم، مبرزا أن رقم المعاملات ارتفع، وهو ما أدى إلى تحس دخل التعاونيات التي اتجهت نحو التصدير وقامت بتنويع في منتجاتها وتثمينها.

وشدد الريفي على ضرورة تكثيف الجهود لاستفادة أكبر عدد من التعاونيات، مشيرا إلى أن هذا المجال المرتبط بالمنتوجات المحلية يلعب دورا كبيرا في تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي، وفي الاقتصاد الاجتماعي.

دعم التسويق

من الأهداف الرئيسية للمشاركة في المعارض الدولية لوكالة التنمية الفلاحية، حسب الريفي، دعم التسويق للتعاونيات والمنتجين الصغار، مؤكدا اشتغال وكالته على التسويق الداخلي والخارجي عبر عقد لقاءات تجارية بين التعاونيات المغربية والفاعلين الاقتصاديين، سواء في الإمارات أو على مستوى الشرق الأوسط، بهدف عقد شركات وإمضاء عقود لتصدير هذه المنتوجات المجالية المغربية إلى الخارج.

وبهذا الخصوص، قال الريفي: "من المرتقب أن يتم عقد أزيد من 250 لقاء تجاريا خلال هذا المعرض بين العارضين والفاعلين التجاريين في المنطقة"، مشددا على أن "هذه العملية تعطي نتائج إيجابية، وهو ما أثبتته المشاركات السابقة وكذلك المشاركات في معارض دولية على غرار برلين وباريس".

"هذه اللقاءات التجارية تعطي الفرصة لجميع التعاونيات الموجودة في مختلف مناطق المملكة لتصدير منتوجاتها على الصعيد الدولي"، يقول المهدي الريفي، مشيرا إلى أن "العديد من المنتوجات المغربية المجالية التي يتم تصديرها أصبحت مطلوبة على المستوى العالمي، كزيت الأركان والزعفران وأنواع الكسكس والعسل".

الريفي أوضح في تصريحه لهسبريس أن "هذا الأمر يساهم في تحسين الدخل والرفع من الجودة وطرق تقديم المنتوج، وهذه كلها عمليات مهمة تجعل التعاونيات في مستوى عال"، مضيفا أن "ADA" تشتغل اليوم مع أزيد من 600 تعاونية تمثل أزيد من 30 ألف فلاح صغير، و"هذا ما رفع من مستوى التنظيم والتسويق وكذلك الجودة التي نسعى دائما إلى تحسينها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Adam الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:14
كفاكم كذبا وبهتانا ..كم اشفق على المسؤولين المغاربة من ترهاتهم ونفاقهم بل انفصامهم ..فهم يعيشون في كوكب زحل وواقع مغربهم في المريخ ...فالمستفيد الاول والاخير من المخطط الاخضر هم الفلاحون الكبار المتحكمون في رقاب البلاد والعباد ..
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11
2 - ايت واعش الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:19
في داىرة ايغرم اقليم تارودانت لم يفعل المخطط الاخضر شيء سوى انه انفق فلوس الدولة على لاشيء اما بسبب قلة وسؤء التخطيط مثلا جلب نباتات لا تصلح للمناخ المحلي وطرق زراعتها من طرف مقاولات لا تتقن فن الزراعة وتستعمل يد عاملة غير مؤهلة نمودج نباتات الفصة البورية واللوز حفرت الحفر وتمت التهيئة ولكن االانبات صفر.فاين الخلل .السبب الثاتي هو اعتقاد روساء الجماعات وتهافتهم لضياع الميزانيات في مشاريع بلا فائدة كطرق لا تخدم احد نمودج طريق ايت طالب في جماعة ايماون الذي سبق واستنزف ميزانية التنمية البشرية ..
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9
3 - مغربي انا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:21
بل ضاعف ارباح و مداخيل كيبار الفلاحين اما الفلاح الصغير فمازال يعاني ما بين عدم انتضام التساقطات المطرية و ضعف البنية التحتية و احتكال كبار الفلاحين و سيطرة الوسطاء و تقلب اسعار المحروقات و غياب رئية واضحة من اجل النهوض بالعالم القروي و توفير شروط الحياة الكريمة من مشافي و غيرها فهنيء للفلاخ الكبير.
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8
4 - كوثر الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:22
السيد وزير الفلاحة من أنجح الوزراء في تاريخ المغرب فهو أعطى الشيء الكثير لقطاع الفلاحة وأحسن تدبير القطاع بسياساته واستراتيجياته التي ظهرت نتائجها في أرض الواقع
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-11
5 - ياسمين الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:23
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب
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6 - mhmh الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:23
صغار الفلاحين لم يستفبدوا من مخطط المغرب الأخضر
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10
7 - المغترب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:24
مخطط المغرب الاخضر يخدم كبار الفلاحين فقط اما صغار الفلاحين فلا حول ولا قوة لهم، مثل بسيط في اقليم بركان استولى كبار الفلاحين على اراضي الصوديا والصوجيطا باثمنة رمزية دون اي شفافية او مزاد علني تم ايجار تلك الاراضي لمدة 99 سنة وحصلوا على جميع الامتيازات والدعم (مخطط المغرب الاخضر) وغرسوا اشجار البرتقال حتى اصبح العرض اكثر من الطلب وكبار الفلاحين لهم القدرة على تسويق منتجاتهم خرج الاقليم والجهة وحتى خارج الوطن اما الفلاح الصغير فلا يستكيع حتى جني المحصول لان تكلفة الجني مرتفعة لان العرض كثير جدا (ثمنةالكيلو درهم واحد) لهذا ارجوكم كفى استحمارا للشعب دعم التسويق للتعاونيات والمنتجين الصغار مجرد كذب ومسرحية!!!
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7
8 - bouchra الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:26
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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-9
9 - أيمن الرباطي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:29
السلام عليكم
تضاعف مدخول الفلاحين الصغار على حساب جيوب المواطنين الصغار .زيت الزيتون كان ب 24 درهم فأصبح ب 55 و 60 درهم هدا ما كنا ننتضره من المخطط الأسود .
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6
10 - عبد العالي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:31
ان دل هذا عن شيء فائنه يدل على نجاح مخطط المغرب الأخطر وأن الوزارة المكلفة به تشتغل من وفق مقاربة تنموية شمولية تهدف إلى الرفع من مستوى التنمية البشرية
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11 - حببببيبة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:31
الفلاحة المغربية وصلت العالمية بفضل السيد الوزير 
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-7
12 - Hanane hanane الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:32
مخطط ناجح بامتياز . حقق الأهداف المرجوة منه
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-9
13 - امل الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:34
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل و القرب المتبعة من طرف الوزير
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-7
14 - احمد الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:44
سياسة السدود التي تبعها الحسن الثاني لم تعد بنفع على صغار الفلاحين بل استغل مياهها أصحاب النفوذ والمال و كبار ضباط الجيش الذين يملكون الأراضي وضيعات بآلاف الهكتارات اما المواطن البسيط الشيء الوحيد الذي استفاد منه انه لم يمت عطشا
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7
15 - MGHRIBI الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:50
بغى يقول ضاعف مداخيل اخنوش ههه
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6
16 - midoo sl الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 13:57
مخطط المغرب الاخضر زاد من معاناه الشعب بعد ان كنا نقتني الخضر بثلاث دراهم درهمين اربع دراهم اذا غلت اصبحنا نقتنيها بخمس دراهم فما فوق. و بعد ان كنا نشتري اللحوم 60 درهم فما تحت الدجاج 12 درهم الى 15 درهم اصبحنا نقتني اللحم الاحمر في 80 درهم ولحم الدجاج الحي باكثر من 16 درهم و بعض الاحيان يصل الى 25 درهم مخطط فاشل
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