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الرئيسية | مال وأعمال | مجلس النواب يصادق على خوصصة منشآت عامة

مجلس النواب يصادق على خوصصة منشآت عامة

مجلس النواب يصادق على خوصصة منشآت عامة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:18

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي، 119 نائبا؛ في حين عارضه 65 آخرون.

ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى المؤسسة المعنية.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في معرض تقديمه للمشروع، إن الأخير يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الاستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها.

وأشار بنشعبون إلى أن الوزارة ستسهر، في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص ونظرا للحصيلة الإيجابية لعمليات الخوصصة التي تكللت بالنجاح والتي كانت لها تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تتوخى تحقيق أهداف تتمثل أساسا في تركيز تدخلات المقاولات العمومية على مهامها الأساسية، وتثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دينامية النمو الاقتصادي وكذا تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء.

وشدد الوزير على أن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية؛ لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأبرز بنشعبون أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة.

وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها. كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ"شركة مركب النسيج بفاس" (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".

وفي هذا السياق، فإن مشروع القانون يروم حذف هاته الشركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر إلى فشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر إلى مشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:53
الحل السهل و الكارثي للحكومات الفاشلة ، لأن هذا الحل هو الذي يفرز الشركات المتوحشة
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23
2 - محمد المغربي الطانطاني الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 17:58
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب خوصصة الشعب المغربي و بيعنا لدولة أخرى، و اظن أن هذا الذي ينقصنا.
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23
3 - محمد الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:05
وهل يملك النوام شيئا في اسمهم حتى يقوموا بخوصصته هذه منشات الشعب المغربي ونخشى ان. نستفيق يوما نجد شخصا يطالب المغاربة بكل ما يملكون لأن الدولة قامت ببيعه لهم
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13
4 - يوسف الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:09
ماأتمناه خوصصة المستشفياة التابعة لوزارة الصحة ،أو تفويتها للقوات المسلحة الملكية ،لأن بقاؤها في هذه الفوضى هو إستنزاف لأموال الشعب في غياب أية مردودية.
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16
5 - حمادي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:14
ماهي القيمة المضافة لخوصصة مؤسسات الدولة والمغرب يحتال المرتبة الاخيرة من الدخل الفري السنوي من الناتج الإجمالي. سؤال الذي حيرني وحير جميع الشعب المغربي لمن تذهب الارباح والثروة المعدنية والسمكية والفسفاط..... . ولماذا هناك صنادق سوداء وارصيدة بالمليارات الدولارات لاشخاص مجهولي الهوية بالبنوك الدولية والتحويلات من المغرب الى تلك الارصيدة بدون رقابة. اليست جريمة تهريب اموال بالعملة الصعبة خارج البلاد. والشعب يعيش معيشة الصومال في زمن الحرب رغم ان المغرب يعرف الاستقرار. والاحتياط الذهب بالاطنان يتراجع رغم الاستقرار وبلدان فيها الحروب والنزعات واكثر منا في احتياط الذهب. هذه مجرد تساؤلات ليس الا.
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4
6 - امازيغ سوسي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:22
طبعا سيكون الخواص هم النواب انفسهم والوزراء الدين قدموا المشروع .
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7
7 - تيزنيتي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:37
صوت لصالحه 119 وعارضه 65 يساوي 184 برلماني الرجاء منكم اين الباقي والتقاعد 27 مقابل 23 مهزلة التصويت في مراسيم وقوانين تغير مسار المواطنين ماهو القانون الدي سيتم التصويت عليه بالاجماع ؟
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3
8 - مواطن غيور الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:45
اخشى ان تذهب هذه المؤسسات المخوصصة الى التماسيح والعفاريت
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1
9 - مشينا لارواس الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 18:53
ماطلعاش؟ ماطالعاش ؟زيدوا عميوها...(عقلية التشرميل٠٠٠٠ المثل... اديال "مع امهم.." او"الله يعطينا الغرق...ماهي ادوات السيادة لدى الدولة....الامن ..الجيش..العملة ...العلم....والله لا..ولا ولا الى مالانهاية من اللاءات...بل...هو ماتم خوصصته في التسعينات او زيد الفوق...يا ناس الوطن يباع...واش انتم حمقى...انه الزمن الذي يحكم في الناس سفهاءهم..
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