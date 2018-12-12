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الرئيسية | مال وأعمال | مطار "مراكش المنارة" يتعزز بالبوابات الأوتوماتيكية

مطار "مراكش المنارة" يتعزز بالبوابات الأوتوماتيكية

مطار "مراكش المنارة" يتعزز بالبوابات الأوتوماتيكية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:23

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن انطلاق تشغيل البوابات الأوتوماتيكية "E-gates" بصالة كبار الزوار "Lounge Pearl" بمطار مراكش المنارة، حيث أشار المكتب إلى أن هذه الخدمة الأوتوماتيكية ستتيح للضيوف المهمين الولوج إلى صالة كبار الزوار بسرعة دون الحاجة إلى التسجيل في مكاتب الاستقبال أو الوقوف في طابور الانتظار.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بيان صحافي، "كل ما على المسافر فعله هو المسح الرقمي لبطاقة الإركاب، أو التذكرة المشتراة على شبكة الأنترنيت أو بطاقة العضوية في صالة كبار الزوار "Lounge Pearl" ليتمكن من الولوج إليها مباشرة".

وهكذا تلتقط البوابة عند مسح بطاقة الإركاب جميعَ البيانات، وتتحقق من صلاحيتها، وتسمح للزبون بالولوج بعد التحقق من هويته، في أقل من ثانيتين، وستعمم هذه التكنولوجيا قريبا على صالات كبار الزوار "Pearl Lounge" الموجودة بباقي المطارات.

وقال حسن الحوري، الرئيس المدير العام لمجموعة ناشيونال لخدمات الطيران (NAS): "اعتبارا لأننا مسؤولون على صالات كبار الزوار "Lounge Pearl" بمطارات المغرب، نتعهد بتوفير التجهيزات والخدمات التي تطابق أعلى المعايير الدولية. ومنذ دخولنا إلى مطارات المغرب واستثمارنا في البنيات التحتية والموارد والتكوين، وضعنا رهن الإشارة معرفتنا الميدانية، وآخر الابتكارات التكنولوجية والخدمات المتوفرة في هذا المجال لإعداد وتدبير صالات كبار الزوار الموجودة بمختلف مطارات المملكة".

وأضاف الحوري: "من شأن البوابات الإلكترونية "E-gates" أن تمكننا من تحسين خدماتنا ومن مضاعفة مجهوداتنا، لكي تتمكن المطارات المغربية من مضاهاة كبريات المطارات على المستوى الدولي".

للتذكير، تتكلف المقاولة الكويتية ناشيونال لخدمات الطيران (NAS)، منذ مستهل سنة 2017، بتدبير صالات كبار الزوار، تبعا لطلب العروض الدولي الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات والتي فازت به، حيث تتعهد بإنجاز الاستثمارات الضرورية لاستقبال ورعاية المسافرين كبار الزوار في أحسن الظروف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ربيع المراكشي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:34
مطار مراكش المنارة بحاجة لتغيير جدري على مستوى العنصر البشري خاصة رجال الأمن المكلفون بختم جوازات السفر، فاضافة إعداد جديدة لم يخدم سرعة الختم بل أصبح حماما، فهم منهمكون في القصارة و التجماع و ان تحدثت لاقيت معاملة غير لائقة،....
اتكلم من تجربة شخصية و الله على ما أقول شهيد
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2 - برامبن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:36
ما لم يتم شرحه هل كبار الزوار سنا او كبار الجيب اوغير دلك،المرجو المزيد لتعم الفائدة.
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3 - said الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:55
ca fait logntemps que meme nos voisins et beaucoup de pays africains ont a disposition de leur police de frontières des petits scanners et avec un très rapide et petit geste on enregistre une copie de la page principale du passeport du voyaguer et c'est fini..et chez nous on a encore ces fameux fiches de police d'un autre age et le policier qui doit remplire des fiches sur un programme absolète lui aussi d'un autre age, quel honte
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4 - خالد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:59
اكبر شوهة هي ان يبقى من ينتظر المسافرين في الباب تحت أشعة الشمس او تحت الامطار و البرد لعدة ساعات في انتظار احبائهم. لمذا لا تتركون المرافين للمسافرين يدخلون المطار؟ والله انه عيب وعار
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5 - Dave الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 09:59
non seulement vous avez sélectionné le moins disant mais un pays du golf!!! donc bonjour les dégâts à l'instar de Amoudi de LA SAMIR
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