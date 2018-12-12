مطار "مراكش المنارة" يتعزز بالبوابات الأوتوماتيكية

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن انطلاق تشغيل البوابات الأوتوماتيكية "E-gates" بصالة كبار الزوار "Lounge Pearl" بمطار مراكش المنارة، حيث أشار المكتب إلى أن هذه الخدمة الأوتوماتيكية ستتيح للضيوف المهمين الولوج إلى صالة كبار الزوار بسرعة دون الحاجة إلى التسجيل في مكاتب الاستقبال أو الوقوف في طابور الانتظار.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بيان صحافي، "كل ما على المسافر فعله هو المسح الرقمي لبطاقة الإركاب، أو التذكرة المشتراة على شبكة الأنترنيت أو بطاقة العضوية في صالة كبار الزوار "Lounge Pearl" ليتمكن من الولوج إليها مباشرة".

وهكذا تلتقط البوابة عند مسح بطاقة الإركاب جميعَ البيانات، وتتحقق من صلاحيتها، وتسمح للزبون بالولوج بعد التحقق من هويته، في أقل من ثانيتين، وستعمم هذه التكنولوجيا قريبا على صالات كبار الزوار "Pearl Lounge" الموجودة بباقي المطارات.

وقال حسن الحوري، الرئيس المدير العام لمجموعة ناشيونال لخدمات الطيران (NAS): "اعتبارا لأننا مسؤولون على صالات كبار الزوار "Lounge Pearl" بمطارات المغرب، نتعهد بتوفير التجهيزات والخدمات التي تطابق أعلى المعايير الدولية. ومنذ دخولنا إلى مطارات المغرب واستثمارنا في البنيات التحتية والموارد والتكوين، وضعنا رهن الإشارة معرفتنا الميدانية، وآخر الابتكارات التكنولوجية والخدمات المتوفرة في هذا المجال لإعداد وتدبير صالات كبار الزوار الموجودة بمختلف مطارات المملكة".

وأضاف الحوري: "من شأن البوابات الإلكترونية "E-gates" أن تمكننا من تحسين خدماتنا ومن مضاعفة مجهوداتنا، لكي تتمكن المطارات المغربية من مضاهاة كبريات المطارات على المستوى الدولي".

للتذكير، تتكلف المقاولة الكويتية ناشيونال لخدمات الطيران (NAS)، منذ مستهل سنة 2017، بتدبير صالات كبار الزوار، تبعا لطلب العروض الدولي الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات والتي فازت به، حيث تتعهد بإنجاز الاستثمارات الضرورية لاستقبال ورعاية المسافرين كبار الزوار في أحسن الظروف.