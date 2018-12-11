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الرئيسية | مال وأعمال | الخطوط الجوية المغربية تتسلم بسياتل الأمريكية طائرة بوينغ جديدة

الخطوط الجوية المغربية تتسلم بسياتل الأمريكية طائرة بوينغ جديدة

الخطوط الجوية المغربية تتسلم بسياتل الأمريكية طائرة بوينغ جديدة
هسبريس من سياتل
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:00

عززت الخطوط الملكية المغربية أسطولها، اليوم في سياتل شمال غرب الولايات المتحدة، بطائرة بوينغ من طراز دريملاينر787-9، وهي طائرة جديدة كبيرة الحجم وذات مدى بعيد، من شأنها توسيع عروض الخطوط الملكية المغربية إلى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وأوضح عبد الحميد عدّو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أن "طائرة دريملاينر 787-9 من النوعية الجديدة للبوينغ، وستُمكن الخطوط الملكية المغربية من نقل المسافرين من المغرب إلى القارة الآسيوية، وإلى جنوب القارة الأمريكية، وإلى غرب أمريكا، دون الحاجة إلى التوقف بين البلدين".

وأضاف المتحدث ذاته أن "الطائرة الجديدة تشكل دفعة قوية للخطوط الملكية المغربية من أجل تقديم منتوج جديد للزبناء، وتوفير خدمات مختلفة في قلب الطائرة"، مشيرا إلى أن "العملية تدخل ضمن إستراتيجية الشركة في الاستجابة لرغبات وحاجيات المسافرين".

وقال عدّو: "يسرنا بشكل خاص أن نستقبل اليوم أول طائرة 787-9 بشركتنا، والتي ستنضم إليها قريبا ثلاث طائرات أخرى من الطراز نفسه".

وتابع المتحدث بأن "اختيار هذه الطائرة يشكل استمرارا لإستراتيجية الخطوط الملكية المغربية في توسيع وتحديث الأسطول باستمرار، وتوفير شروط الراحة والسفر في أحسن الظروف".

يشار إلى أنه "مع طائرة بوينغ 787-9، باعتبارها طائرة أكثر اتساعًا، ستكون الخطوط الجوية الملكية المغربية قادرة على استيعاب حوالي 30 راكبًا إضافيًا، بما مجموعه 302 راكب؛ فيما تخطط الشركة لتشغيل طائراتها الجديدة على الخطوط التي تربط الدار البيضاء بباريس ونيويورك وساو باولو...".

وتمنح طائرة دريملاينر بي 787، إحدى أكثر الطائرات التجارية كفاءة ومتعة من حيث توفير سبل الراحة للمسافرين، مزايا اقتصادية أكيدة لشركات الخطوط الجوية التي تستغلها.

وتعد طائرة787 دريملاينر، حسب شركة بوينغ لصناعة الطائرات الأمريكية، الأكثر انتشارا في تاريخ الطيران حيث كانت موضوع 743 طلبا تم تقديمها من قبل 74 فاعلا في مجال الطيران منذ إطلاقها، مشيرة الى أن أزيد من 750 وحدة من هذه الطائرات هي رهن الخدمة حاليا بمختلف أنحاء العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Jamal الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:22
People should be proud when they manufacturer
Not when they buy a used flying bus .
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4
2 - paco الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:26
il faux aussi amene les hotes de l'air des etat unis pas seulment l'avion
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0
3 - Ahmed الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:39
البوينغ دريملاينر787-9 مخصصة لرحلات الطويلة خسارة إستخدام هذا النوع لرحلة قصيرة من الدار البيضاء إلى باريس بإمكان إستخدام البوينغ ماكس 737 لرحلة متوسطة المسافة أو إستخدام الإيرباص 320 ، البوينغ 787 يفضل إستخدامها للرحلات تتجاوز مدة فوق 7 الساعات وذلك لضخامتها وإتساعها وتوفرها لكل مستلزمات الترفية للرحلات الطويلة، حاليآ أضخم طائرات الايرباص 380 والبوينغ 747
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6
4 - Boston Aziz الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:42
نريد خط جوي مباشر جديد من بوسطن الى المغرب. انه خط سيكون جد مربح بالنظر للجالية المغربية و المغاربية و الافريقية جنوب الصحراء التي تعيش في هذه المنطقة من و.م.ا
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2
5 - مار من هنا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:51
لا تفرحوا كثيرا، سوف تزيد الشركة في عدد المقاعد كما العادة و ستسحب منها الشاشات الرقمية حتى تصير كالقفص الطائر.
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0
6 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 21:51
تسليمها جيدا ، لكنني أعتقد أن هناك الكثير من الظهر الأحمر ، ولكن ، سوف نتعود على ذلك مع الوقت
jolie livré mais je trouve qu'il y'a trop de rouge en arrière comme même mais, bon on c'est habituera avec le temps
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7 - متغرب الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:05
الخطوط الجوية للملكية المغربية دايما رابحة لن تخصر أي شيء سوى كانت رحلة إلى ؤروبا أو أمريكا المشكل في الخطوط الجوية للملكية المغربية هيا باهظة الثمن يجب على شريكة ان تخفض الأسعار لكي تكون طائرة دائما مكتظة بي ركاب خصوصا تشجع سياحة إلى المغرب من دوال القريبة مثل إسبانيا بلجيكا فرنسا البرتغال يكون ثمن مناسب مثل الخطوط الجوية البريطانية ثمنها من بلجيكا أو هولندا 80 € إلى بريطانيا وا هيا من احسن الخدمة في العالم الخطوط الجوية للملكية المغربية ثمنها الأقل هوا 220 € إلى ؤروبا الفرق كبير أو حتى إلى اسبانيا القريبة!!!!
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8 - رشيد الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 22:09
Réponse à Ahmed 3, oui c’est bien pour ce type qu’ils veulent l’exploiter, Asie, Amérique....
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