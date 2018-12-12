"ماكدونالدز" تقلّل تواجد المضادات الحيوية باللحوم

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة "ماكدونالدز" العملاقة للوجبات السريعة تبني سياسة جديدة لتقليل استخدام المضادات الحيوية، المهمة لصحة البشر، الموجودة في 85% من سلسلة الأمداد العالمية لهذه اللحوم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت واحدة من أكبر المخاطر على الصحة والأمن الغذائي والتنمية في العالم. بينما قالت ماكدونالدز إن سياستها الجديدة تهدف إلى الحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية لصحة الإنسان والحيوان في المستقبل.

وتعتزم الشركة العمل، بالتعاون مع موردي اللحوم ومنتجيها، لتبني نهج استراتيجي وعلى مراحل من أجل تقليل الاستخدام. وأوضحت أنها ستتعاون مع أكبر منتجي اللحوم، في أكبر عشر أسواق توريد، من أجل قياس وتفهم الاستخدام الحالي للمضادات الحيوية عبر سلسلة توريد عالمية ومتنوعة.

وبحلول نهاية عام 2020، وبناء على فهم نهج الاستخدام، ستقوم الشركة بوضع أهداف للتقليل من المضادات الحيوية المهمة لهذه الأسواق. كما ستبدأ الشركة من 2022 الإعلان عن التقدم الذي يتم تحقيقه في أهداف التقليل من المضادات الحيوية في أكبر عشر أسواق لتوريد اللحوم إلى "ماكدونالدر".