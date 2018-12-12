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كُتّاب وآراء
النفطيون: قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات في المملكة له آثار سلبية
يبدو أن قرار وزارة الحكامة ببدء مسطرة تسقيف أسعار المحروقات سيشهد موجة شد وجذب طويلة بين الشركات والحكومة؛ فقد اعتبر عادل الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، ما أقدمت عليه الوزارة سلبيا، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بأي معطى رسمي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هامش الربح الذي يطرحه الوزير قائم منذ سنة 1997.
وقال الزيادي: "هامش ربح 60 إلى 70 سنتيما وصل إلى 22 سنة من التنفيذ، وهو منخفض جدا في سياق يتسم بارتفاع الضرائب والأجور والتكاليف"، مضيفا أن "كثيرا من الأمور تغيرت لكن هامش الربح بقي يراوح مكانه"، وزاد: "بالإضافة إلى كل هذا، فأرباب المحطات مطالبون بتوفير الاستثمار المطلوب المقدر بـ10 ملايير خلال 5 سنوات، من أجل ضمان وجود احتياطي كاف".
وأوضح الزيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب في الحقيقة هو عصرنة وتقدم القطاع، فلا أحد يريد تكرار تجارب دول أخرى مازالت محطاتها تعاني الندرة ورداءة الخدمات"، لافتا إلى أن "مقترح النفطيين قُدم منذ أشهر وتم تفسير دواعي المطالبة بهامش ربح إضافي يتراوح بين 20 إلى 25 سنتيما".
وبخصوص الانتقادات التي يوجهها المواطنون لأسعار البترول، قال الزيادي: "هناك انخفاض تلقائي ميكانيكي مرتبط بالسوق الدولية؛ فإذا انخفضت الأسعار في العالم تتراجع في المغرب أيضا، وذلك ما حدث خلال الشهر الماضي، حيث وقع انخفاض في فاتح و15 و30 نونبر"، مشيرا إلى أن "ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة".
وأردف رئيس تجمع البتروليين المغاربة أنه لم يتلق أي دعوة للحوار، لكنه يرحب به، مؤكدا أن "أرباب المحطات سيلتزمون بالقرار الحكومي حتى وإن كان في غير صالحهم ولا يلائم القطاع، الذي يضم كثيرا من الشركات المواطنة".
وفي السياق ذاته، كان وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، أكد في تصريح لهسبريس أنه "سيقف شخصياً على تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات للشركات المعنية"، مبرزا أن "بعض الشركات قامت فعلاً بتخفيض الأسعار بـ 60 سنتيما كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك".
وكشفَ الداودي أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد"، مضيفاً: "أنا عازم على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات حيت حنا مكنلعبوش مع المغاربة، وهذا قرار ملزم بموجب القانون وإلا غادي نمشي بحالي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
على جيوبهم
ومع حكومة بن زيدان الغى تسقيف الاعسار و ترك المواطن في مواجهة لوبيات المحروقات.
عن اي اصلاح يتحدت حزب العدالة و اتباعه !!!
!!!!!!!!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ،أيها اللصوص المحميون من طرف القانون
انا معك في التكاليف و الضراءب و اليد العانلة و لكن سيدي الفاضل انتم لا تبيعون 100لتر في اليوم لنقول هامش الربح قليل ناخد محطة عادية معدلها بيعها اليومي يتجاوز 3 اطنان من الديازل و طنين من ليصانص تقريبا 3000درهم ناهيك عن الزيوت و التشحيم و غسل السيارات و نعلم ان الشغيلة في هدا القطاع اجرها دون السميك و تعيش على اكراميات الزبناء لدلك ان مع التسقيف او ارجاع الدعم و شكرت
الحمد لله الكفن مافيه جيوبا
راه لكلام عليك السي اخنوش ، فاتق الله في جيوب المغاربة
le prix de carburants à la pompe doit être varriable aux prix d'achat plus le coût et bénéfice contrôlés il faut que l'état créer un service comptable à la bourse spécialisé de mise au point le prix de vente de carburants à la pompe. Comme ça chacun voit et connaître les tarifs de la bourse.
على من تكذب يا رئيس تجمع لوبي المحروقات الذي أحرق جيوب المغاربة. لما كان ثمن البرلميل ب80 دولار كنتم تبيعون الغازوال ب 10،50درهم ولما اصبح البرميل ب50 دولار تم تخفيض 50 او 60 سنتيم، حتى الطفل ذو 10 سنوات، وبعملية حسابية بسيطة، سيقول لكم انكم تسرقون.
انشري يا هسبريس وشكرا.