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الرئيسية | مال وأعمال | النفطيون: قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات في المملكة له آثار سلبية

النفطيون: قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات في المملكة له آثار سلبية

النفطيون: قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات في المملكة له آثار سلبية
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:00

يبدو أن قرار وزارة الحكامة ببدء مسطرة تسقيف أسعار المحروقات سيشهد موجة شد وجذب طويلة بين الشركات والحكومة؛ فقد اعتبر عادل الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، ما أقدمت عليه الوزارة سلبيا، رغم أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بأي معطى رسمي في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هامش الربح الذي يطرحه الوزير قائم منذ سنة 1997.

وقال الزيادي: "هامش ربح 60 إلى 70 سنتيما وصل إلى 22 سنة من التنفيذ، وهو منخفض جدا في سياق يتسم بارتفاع الضرائب والأجور والتكاليف"، مضيفا أن "كثيرا من الأمور تغيرت لكن هامش الربح بقي يراوح مكانه"، وزاد: "بالإضافة إلى كل هذا، فأرباب المحطات مطالبون بتوفير الاستثمار المطلوب المقدر بـ10 ملايير خلال 5 سنوات، من أجل ضمان وجود احتياطي كاف".

وأوضح الزيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطلوب في الحقيقة هو عصرنة وتقدم القطاع، فلا أحد يريد تكرار تجارب دول أخرى مازالت محطاتها تعاني الندرة ورداءة الخدمات"، لافتا إلى أن "مقترح النفطيين قُدم منذ أشهر وتم تفسير دواعي المطالبة بهامش ربح إضافي يتراوح بين 20 إلى 25 سنتيما".

وبخصوص الانتقادات التي يوجهها المواطنون لأسعار البترول، قال الزيادي: "هناك انخفاض تلقائي ميكانيكي مرتبط بالسوق الدولية؛ فإذا انخفضت الأسعار في العالم تتراجع في المغرب أيضا، وذلك ما حدث خلال الشهر الماضي، حيث وقع انخفاض في فاتح و15 و30 نونبر"، مشيرا إلى أن "ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة".

وأردف رئيس تجمع البتروليين المغاربة أنه لم يتلق أي دعوة للحوار، لكنه يرحب به، مؤكدا أن "أرباب المحطات سيلتزمون بالقرار الحكومي حتى وإن كان في غير صالحهم ولا يلائم القطاع، الذي يضم كثيرا من الشركات المواطنة".

وفي السياق ذاته، كان وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، أكد في تصريح لهسبريس أنه "سيقف شخصياً على تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات للشركات المعنية"، مبرزا أن "بعض الشركات قامت فعلاً بتخفيض الأسعار بـ 60 سنتيما كما طلب منها، لكن شركات أخرى رفضت ذلك".

وكشفَ الداودي أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد"، مضيفاً: "أنا عازم على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات حيت حنا مكنلعبوش مع المغاربة، وهذا قرار ملزم بموجب القانون وإلا غادي نمشي بحالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - يوسف الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:09
بالفعل له آثر سلبي على جيوبكم الجشعة
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150
2 - حلا الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:09
طبيعي ان لا يقبل لوبي المحروقات القرار.من أين ستضخمون ارصدتكم كما فعلتم في الماضي.مصاصي الدماء استوليتم على مليارات ولم تشبعوا بعد.لايهمكم لا وطن ولا مواطن يوم تشتعل تقلعون بطائراتكم وتنفذون بثرواتكم.وانا من بعدي الطوفان.لهلا يقلب.
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100
3 - محمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:11
وتوما نوضوا باركة من دموع التماسيح موقع المغرب استراتيجي قريب من الاسواق البترول العالمية وتكلفة النقل لا تذكر ومع ذلك ثمنه يفوق ثمنه في اسبانيا الاغنى والاقرب لسوق روتردام ....المنطق في ثمن المحروقات غير موجود نهائيا مع احتراماتي واذا اردتم الخروج من السوق فالف مرحبا هناك الاف الشركات مستعدة للاستثمار وبثمن الذي قاله الوزير واقل وحتى المواطنين بامكانهم الاستثمار في محطات وقود تضامنية ادفع 3000 درهم سنويا فرق بين ثمن الوقود الحقيق وثمن محطات الوقود وهناك الاف بل الملايين من المغاربة مثلي وتخيل لو شاركوا كلهم بدفع نصف ما يدفعونه لكم في انشاء محطات وقود تضامنية بهامش ربح وزارة .
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69
4 - نبيل الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:15
النفطيون: قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات في المملكة له آثار سلبية

على جيوبهم
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49
5 - أحمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:16
يبدو انها رشة ملح على الأكل , لا أعرف لماذا بالذات في هذه الظرفية تم اعلان نية التسقيف رغم أن كما قال الزيادي منذ مدة وقرار التسقيف موجود لكن لايطبق اذا هو فقط لاسكاتهم لاغير
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13
6 - jbilo الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:16
اسي الداودي ، اشكرك جدا لاتخادك القرار المناسب لمغادرتك الحكومة اما تسقيف ثمن الوقود صعب عليك.
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7
7 - المتتبع الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:19
اقول للسيد الزيادي لقد طفح الكيل كفى جشعا عند تحرير الاسعار وغياب المراقبة راكمتم ما يقارب 1.700 مليار سنتيما لاجله فالشعب يرفض رفضا باتا عدم تيقيف الاسعار والا سنكون ملزمين بالمقاطعة وخير مثال ما وقع في فرنسا
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25
8 - مواطن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:20
قبل حكومة البواجدة كان ثمن المحروقات جد منخفض رغم انه كان في الاسواق يفوق 100 دولار للبرمين.
ومع حكومة بن زيدان الغى تسقيف الاعسار و ترك المواطن في مواجهة لوبيات المحروقات.
عن اي اصلاح يتحدت حزب العدالة و اتباعه !!!
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13
9 - othmane الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:20
وكشفَ الداودي أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد"
!!!!!!!!!!!!!!
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13
10 - مغربي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:21
والله إنهم يستهزءون بالمواطن المغربي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ،أيها اللصوص المحميون من طرف القانون
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15
11 - بومبيست سابق الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:22
السلام
انا معك في التكاليف و الضراءب و اليد العانلة و لكن سيدي الفاضل انتم لا تبيعون 100لتر في اليوم لنقول هامش الربح قليل ناخد محطة عادية معدلها بيعها اليومي يتجاوز 3 اطنان من الديازل و طنين من ليصانص تقريبا 3000درهم ناهيك عن الزيوت و التشحيم و غسل السيارات و نعلم ان الشغيلة في هدا القطاع اجرها دون السميك و تعيش على اكراميات الزبناء لدلك ان مع التسقيف او ارجاع الدعم و شكرت
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19
12 - الظاهري الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:24
اتناء المقاطعة كان الجواب ان اسعار المحروقات ارتفعت في السوق العالمية والان بعد انخفاض الاسعار عالميا اصبح الحديث عن النقل والتكرير والضراءب ونسبة الربح كل هذه المصارف ثابتة المتحرك الوحيد في العملية كلها هو ثمن الشراء يعني ثمن السوق اذا ارتفع ارتفع الثمن واذا انخفض انخفض الثمن عند الاستهلاك
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10
13 - Adam الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:24
يلمح إلى ما وقع بمصر، بالعربية تعرابت كيهدد بتكرار ما وقع بمصر
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12
14 - mou3aliq الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:24
ا لثقة مفقودة لذا وجب ضبط السوق ولنا في العقار مثال حي على جشع المقاولين.اضف لذلك ان الاسعار تم تثبيتها طيلة ايام المقاطعة دون اي مراعات لمشاعر المواطنين فاين هي المنافسة .كما ا ن هناك توافق و تكثل لاصحاب المصالح.
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9
15 - خليلوفيتش الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:26
((وقال الزيادي: "هامش ربح 60 إلى 70 سنتيما وصل إلى 22 سنة من التنفيذ، وهو منخفض جدا في سياق يتسم بارتفاع الضرائب والأجور والتكاليف"، مضيفا أن "كثيرا من الأمور تغيرت لكن هامش الربح بقي يراوح مكانه"،))حشومة على لمغاربة ايطمعو فهاد ملاك النفط راه ما فحالهمش مساكين و نتوما كطلبو منهم اينقصو ليكم و الله حتا حشومة
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4
16 - متضرر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:26
اثمنة المحروقات منخفضة على المستوى العالمي ورغم هدا الثمن في المغرب بقي على حاله مما يدل على جشع الشركات وطلبهم للمزيد من المال على حساب المواطنين. يجب حفظ الاثمنة وإصلاح لاسامير ادا كان هناك فعلا مسؤولون مواطنون
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8
17 - zouhair الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:26
كخليتنا غير المازوط ديال بوتفليقة كنا مزيان وكلي شتوه قطعوه علينا وليتو مفرعنين مقداكومش 2دراهم
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3
18 - مستهلك الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:26
عادي ما يعجبكومش الحال حيت كتربحوا بزاف وباغين تزيدو تربحو على ظهر المستهلك شكون اللي يكره كل نهار يزيد الرباح ديالو.
الحمد لله الكفن مافيه جيوبا
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19 - الظاهري الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:31
بعد خروج تقرير اللجنة و17المليار خرج اللوبي القوي يتحذث على نسبة ارباح في هذا الحدود والان خرج نفس اللوبي المتحد ضد المغاربة وكانهم يعملون في سبيل الله
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20 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:37
أسمع السي أخنوش ، هذا قرار ملزم للجميع بقوة القانون والا الرجل غادي يمشي بحالو
راه لكلام عليك السي اخنوش ، فاتق الله في جيوب المغاربة
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21 - عبد الله الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:37
( وكشفَ الداودي أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهما للتر الواحد"، ) ما دمت تعلم ذلك فلماذا لا تعمل على استرجاع ما نهب من جيوب المواطنين ( الغلابى ) و ضمه الى خزينة الدولة . بل الادهى في العملية انكم صوتتم ضد المطالبة باسترجاع 17 مليارا . ( اللي جا يحقق يحماق )
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22 - غيثة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:37
نعم ثم نعم له آثار سلبية على ارصدتكم بالبنوك و على مستوى معيشاتكم التي تجملها لكم جيوب المواطن البسيط و ممكن حتى المواطن صاحب الدخل المتوسط
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23 - abouama الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:41
اقول للسيد رئيس تجمع البتروليين بان ثمن المحروقات في. السوق الدولية ينخفض ولاينخفض في المغرب لانكم لا تعلمون بالقرارات الحكومية.وجشع الربح اغمض عيونكم .
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24 - moi meme الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:43
والشعب لي سرقتوه مابانش ليكم تاتقلبوا غلى مصالحكم لصوص
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25 - abdo الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:47
انا شخصيا سحاب ليا واش مشيتي ابا حسون ، ياك بعد قدمتي استقالتك اولا ماتقبلتش حيت نتوما كامليين .......راك عارف.
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26 - بكري الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:48
البتلروليون يلوحون بخروج السترات الصفراء مغربية، رغم ان الكل يقر بأن هامش الربح يفوق كل التوقعات
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27 - Mohamed الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:52
ادا نفدت الحكومة هدا القرار بتسقيف الاتمان. ستكون فعلا قد التفتت ولو مرة لمطالب المهنيين والطبقات المتوسطة. انا شخصيا أتمنى من الحكومة أن تنفد هدا القرار حتى ترجع التقة بينها وبين الشعب عامة
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28 - Peace الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:54
هذا الموضوع معقد, فليس لدينا معطيات كافية عنه, بالاضافة الى المعطيات المتضاربة او المتناقضة لكلا الطرفين واحد تيقول 60-70 سنتيم هامش الربح لليتر لواحد, الاخر يقول 2.13 درهما للتر الواحد. التسقيف ايضا هو نمودج قديم و لا يطبق كثيرا في السوق لحرة, الا في الطوارئ ربما, يجب الاستثمار فعلا في المجال و ضمان وجود احتياطي كاف و تحسين اداءه و ظروف العمل, حيث انك تجد في لمغرب محطة للوقود مهترئة و متسخة و ليس فيها لا مقهى و لا كيوسك و لا مخبزة و لا مرحاض و لا مطعم...العمال مثل المشردين و بدون بدلات خاصة ووو و لا مكان لغسل السيارات...
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29 - Touhali الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 14:57
les prix de vente de carburants seront indiqués par un service comparable à celui de la bourse.
le prix de carburants à la pompe doit être varriable aux prix d'achat plus le coût et bénéfice contrôlés il faut que l'état créer un service comptable à la bourse spécialisé de mise au point le prix de vente de carburants à la pompe. Comme ça chacun voit et connaître les tarifs de la bourse.
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30 - عبدو الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:01
هامش الربح لم يتغير منذ 22 سنة؟!
على من تكذب يا رئيس تجمع لوبي المحروقات الذي أحرق جيوب المغاربة. لما كان ثمن البرلميل ب80 دولار كنتم تبيعون الغازوال ب 10،50درهم ولما اصبح البرميل ب50 دولار تم تخفيض 50 او 60 سنتيم، حتى الطفل ذو 10 سنوات، وبعملية حسابية بسيطة، سيقول لكم انكم تسرقون.
انشري يا هسبريس وشكرا.
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