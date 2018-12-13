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كُتّاب وآراء
توقع نسبة 3.6% معدلا للنمو الاقتصادي بالمغرب
أفاد المركز المغربي للظرفية، في قراءة جديدة لآفاق النمو الاقتصادي بالمملكة خلال العام المقبل بعد التوقعات التي سبق له نشرها بداية الصيف الماضي، أنه من المتوقع أن يسجل المغرب معدل نمو يقدر ب 3.6 في المائة خلال 2019.
وأوضح المركز في نشرته الشهرية "ماروك كونوجونكتير"، في عدد تحت عنوان "ظرفية 2019: تحسن على خلفية مشاكل التشغيل"، أن هذا الرقم تم التوصل إليه استنادا إلى معطيات إحصائية حديثة استقاها المركز على مدار الأشهر الاخيرة، واعتمادا على مؤشرات متقدمة تهم على الخصوص معدلات التساقطات المطرية ونتائج مختلف الأنشطة القطاعية للاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أنه حسب توقعات بنك المغرب، التي نشرها الصيف الماضي، فإنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال 2019 معدل نمو يصل إلى 3.1 في المائة، بعدما كان قد حقق خلال 2017 ما نسبته 4.1 في المائة.