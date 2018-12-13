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الرئيسية | مال وأعمال | 18 يوما قبل الإلغاء الكلي أو الجزئي للضرائب

18 يوما قبل الإلغاء الكلي أو الجزئي للضرائب

18 يوما قبل الإلغاء الكلي أو الجزئي للضرائب
هسبريس من الرباط
الخميس 13 دجنبر 2018 - 08:01

ذكرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه لم يتبق سوى 18 يوما للاستفادة من الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل.

وقالت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، إنه للاستفادة من الإلغاء الكلي للعقوبات والغرامات والرسوم الإضافية وصوائر التحصيل، الصادرة قبل فاتح يناير 2016 والتي ظلت إلى غاية 31 دجنبر 2017 غير مستخلصة، يجب على الملزمين الأداء الكامل للمبلغ الأصلي لهذه المستحقات تلقائيا في أجل أقصاه 31 دجنبر 2018.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017، يمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة، شريطة أداء 50 في المائة المتبقية في أجل أقصاه 31 دجنبر 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdelghani الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:38
المواطنون لا يريدون اداء الضرائب ﻷنهم لا يستفيذون من ادائها ... المستفيذ الوحيد هم مهربو أموال الشعب خارج البلاد و الذين يقبضون كثيرا و لا يقومون بأي شيء مثل البرلمانيين و المستشارين و الكثير الكثير من الموظفين الكبار و اﻷشباح ... على الدولة أن تفهم هذه المعادلة و تقدم تعليم و صحة و خدمات تليق بالمواطن إن هي أرادت أن يعطي المواطن الضريبة و هو مبستم و فرح عوض التهرب منها
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