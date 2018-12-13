24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة للعناية بالأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب
- بعد فرنسا .. إسبانيا ترفع من الحد الأدنى للأجور
- خلل من "إيرباص" وراء تحطم هليكوبتر في مالي
- حتا لقيت لي تبغيني في أبوظبي
- اعتقال أشخاص على صلة بمنفذ "هجوم ستراسبورغ"
بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي (5.00)
- الطالبي العلمي: المغرب لن يترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 - (104)
- النفطيون: آثار سلبية تترتّب عن قرار تسقيف أسعار بيع المحروقات - (77)
- بعد دعوة الملك .. الجزائر "ترفع" مستوى التمثيل الدبلوماسي بالمغرب - (68)
- شيخ سعودي: الإحسان بالمساكين أنجى ولي العهد - (56)
- صناع القرار بفرنسا يبددون "سحبا عابرة" في العلاقات مع المغرب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
18 يوما قبل الإلغاء الكلي أو الجزئي للضرائب
ذكرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه لم يتبق سوى 18 يوما للاستفادة من الإلغاء الكلي أو الجزئي للعقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل.
وقالت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، إنه للاستفادة من الإلغاء الكلي للعقوبات والغرامات والرسوم الإضافية وصوائر التحصيل، الصادرة قبل فاتح يناير 2016 والتي ظلت إلى غاية 31 دجنبر 2017 غير مستخلصة، يجب على الملزمين الأداء الكامل للمبلغ الأصلي لهذه المستحقات تلقائيا في أجل أقصاه 31 دجنبر 2018.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017، يمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة، شريطة أداء 50 في المائة المتبقية في أجل أقصاه 31 دجنبر 2018.