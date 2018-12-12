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الرئيسية | مال وأعمال | لجنة أوروبية تصادقُ على اتفاقية الصيد البحري

لجنة أوروبية تصادقُ على اتفاقية الصيد البحري

لجنة أوروبية تصادقُ على اتفاقية الصيد البحري
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 20:35

بإجماعِ كلِّ نواب البرلمان الأوروبي، صادقتْ لجنة الميزانيات التابعة للهيئة التشريعية الأوربية لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وجرى التصويت على الرأي الإيجابي المتعلق بهذا الاتفاق وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لأعضاء هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا المرتبطة بميزانيات الاتحاد الأوروبي.

ويعكس هذا التصويت الإيجابي موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري. ومن المنتظر أن تصادق على هذا القرار لجن برلمانية أخرى، خاصة لجنة الصيد البحري والتجارة الخارجية، قبل التصويت النهائي في جلسة عمومية.

ويحدد هذا الاتفاق ،الذي يشمل منطقة الصيد الممتدة من الخط المتوازي 35 إلى الخط المتوازي 22، أي من رأس سبارتيل بشمال المغرب إلى الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص شروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع زيادة في المقابل المالي الذي سينتقل من متوسط سنوي قيمته 40،0 مليون أورو إلى 52،2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

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