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الرئيسية | مال وأعمال | بعد اللحوم والدواجن الأمريكية.. البيض الأوكراني يصلُ موائد المغاربة

بعد اللحوم والدواجن الأمريكية.. البيض الأوكراني يصلُ موائد المغاربة

بعد اللحوم والدواجن الأمريكية.. البيض الأوكراني يصلُ موائد المغاربة
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:00

بعدَ اللُّحوم الحمراء الأمريكية التي ستصلُ إلى موائد ملايين المغاربة خلالَ الرُّبع الأول من السنة المقبلة، من المرتقبِ أن "يغزو البيض الأوكراني الأسواق المغربية، بعدما وقّعت الهيئة الحكومية الأوكرانية في شؤون أمن المواد الغذائية وحماية المستهلكين مع الهيئة المغربية ذات الاختصاص الترخيص البيطري لتصدير البيض المنتج في أوكرانيا إلى المغرب.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية أنَّ "الهيئة الحكومية الأوكرانية في شؤون أمن المواد الغذائية وحماية المستهلكين أعلنت أنه أصبح بمقدور منتجي البيض الأوكرانيين تصديره إلى المغرب، بعدما سبق أن حصلوا على نفس الترخيص من تونس في نونبر الماضي".

وأشارت إلى أن "المغرب يقبل على البيض الأوكراني، بعدما كانت أولها تروفيمتسيفا، نائبة وزير السياسة الزراعية والأغذية، أعلنت أن المغرب وتركيا وهولندا يتقدمون الدول المستوردة للألبان من هناك".

ووافقت أوكرانيا على شهادات بيطرية لصادرات الدواجن إلى ألبانيا وغانا والمغرب، والدواجن والبيض ومنتجات البيض إلى هونغ كونغ والمغرب، والمواد الخام من أصل حيواني لطاجيكستان، ولحم البقر إلى تركيا، ويتعلق الترخيص المذكور بالنسبة إلى المغرب بالبيض ومنتجاته.

ويأتي إعلانُ الترخيص الأوكراني بتحويل البيض المحلي إلى المغرب في وقت تمَّ الإعلان فيه قبل فترة أن المغرب تعدُّ أكبر مستورد للألبان الأوكرانية منذ مطلع سنة 2018.

وكانت الإدارة الأمريكية كشفت عن توصلها إلى اتفاق مع المغرب يقضي بفتح أسواقه أمام اللحوم الحمراء الأمريكية.

ووافقَ المغرب على أن تصدر اللحوم الحمراء الأمريكية ومنتجاتها ومشتقاتها إليه، بعد أن سبق له أن وافق على فتح أسواقه أمام لحوم الدواجن الأمريكية ومنتجاتها، وتبلغُ القيمة المالية لما ستصدره أمريكا إلى المغرب 80 مليون دولار.

وخلَّف إعلان المغرب فتح سوقه أمام استيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأمريكية ردودَ أفاعل تباينتْ بين رفْض المهنيين العاملين في القطاع وترقُّب المستهلكين لانخفاض الأسعار بعد الشروع تفعيل اتفاق الاستيراد، مع توجسّات حول جودة اللحوم التي ستفد على السوق المغربية من الضيعات الأمريكية.

ويندرج قرار فتح السوق المغربية أمام لحوم الأمريكية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم فاتح يناير 2006. ولم يتمّ الاتفاق بين الطرفين حول السماح للحوم الدواجن الأمريكية بالدخول إلى السوق المغربية إلا في شهر ماي الماضي؛ وهو القرار الذي أعلن المكتب الأمريكي الممثل للتجارة دخوله حيز التنفيذ بحر هذا الأسبوع.

ومرد هذا التأخّر في التوصل إلى اتفاق حول تصدير الولايات المتحدة للحومها إلى السوق المغربية هو إصرار مسؤولي القطاع الفلاحي المغاربة على ضرورة إرفاق المنتجات المستورَدة بمحتوى الشهادة الصحية؛ كما اشترطوا أنْ تكون مرفوقة بشهادة "الذبح الحلال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - عبد الصمد من بروكسيل الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:09
السلام عليكم ورحمة الله . اتأسف بالغ الأسف لما وصل إليه المغاربة ، ترى هل عقمت أرحام المغربيات الأحرار ان تلدن رجالا ينتجون الأبقار والدواجن للذبح .؟ ودواجن أخرى مبياض !!!لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .
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23
2 - تاءه الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:13
اللهم بارك وزد في دل على الاقل يزيرليل هاد الشوية ديال الهم على القلب لي محتاكرين السوق ودايرين مابغاو فينا خانز وبنين ورخيص بحال الصوصيط اللهم لحم المريكان ولا كلاب المحمدية
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19
3 - محمد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:14
و ما هي فائدة المغرب الأخضر او الأسود و المعارض الفلاحية كل سنة و نحن لم نحقق اكتفاءا ذاتيا حتى في إنتاج البيض؟ نقول اننا بلد فلاحي ثم نسمع عن استيراد القمح من كندا و روسيا و اللحوم من الولايات المتحدة ثم البيض من إسبانيا من و أوكرانيا!!
انا ما بقيت فاهم والو فهموني معاكم خوتي
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45
4 - nizar الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:14
نطلب اونسا دير خدمتها بشفافية و نزاهة
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9
5 - يونس أسفي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:14
احنا غادي انوليو vegan اونهناو
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7
6 - Chan Tan الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:14
كل البادان تستورد وتصدر! !!! لم أفهم هاد المقال. .. نحن كدالك نصدر لهم الحوامض .... الأسماك. ...
لاداعي لتخويف السدج.
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-23
7 - hassan الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:15
نتمنى ان تخضع هده المواد البيض اللحوم للمراقبة الداءمة وان تكون تلك اللحوم مدبوحة بطريقة اسلامية .
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2
8 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:15
البيض الأوكراني شبيه بنظيره المغربي لديهم نفس المذاق ونفس الوزن
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0
9 - Bouchaib الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:15
توقيف معامل النسيج. توقيف شركة سامير . إغلاق ضيعات الدواجن. فتح باب الاستيراد كين غير جيب جيب من الخارج ، والاقتصاد الوطني باي باي
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20
10 - Mohamed الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:16
شكون لقليكوم باغين البيض.حنا بغين اصدرو لينا الشقراوات باش نتزوجو ونهاجرو.
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27
11 - Ayoub الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:17
Pauvres poules Marocaines, on compte sur votre générosité et votre jalousie pour se défendre contre l'invasion étrangére
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4
12 - skizo الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:19
هل سيساعدنا كل هذا الفكر الاسترادي من حل قضية الصحراء ام مجرد صب الماء في الرمل(في رواية اخرى صب الماء في القرع).
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0
13 - atlas الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:20
وهذا كله بفضل مجهودات السي أخنوش صاحب سياسة أغراس أغراس وخا تجي فالراس
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19
14 - مول سيبير سابقا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:21
البيض من أوكرانيا ؟ معقول !! شئ ما غير مفهوم فهذه الدولة ؟ و يثير إستغراب و تساؤلات عميقة في الإقتصاد الفلاحي و الأمن الغدائي هل المغرب دولة فلاحية نعم أم لا كيف نستورد البيض و حتى اللحوم كيف و الأجدر أن نكون مصدرين لهذه المواد البسيطة حتى الكركاع و التحميرة نستوردها تخيلو !! ألا تقولون أن هناك مغرب غير نافع لماذا لا تغزوه بالتشجير كما فعلت آلصين و صنعت إقتصاد قروي تنموي منتج أين التقرير العام لمخطط المغرب الأخضر
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12
15 - abderrahim الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:21
"وترقُّب المستهلكين لانخفاض الأسعار بعد الشروع تفعيل اتفاق الاستيراد"
لاتنتظروا من منتجاتهم إلا السرطان
اسألوا علماءهم ليقولوا لكم أن اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء هي أحد أسباب السرطانات في المجتمع الأمريكي.
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6
16 - حلاوة بيه العنتبلي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:21
مع علم ان. اكرانيا. الى حد. ساعة مازالت تعاني. من. حادتة تشيرنبيل. النووي المفاعل الدي انفجر سنة 1986. ومازاات اكرانيا تدفع تمن من امرض سرطانية بسبب اشعاعات و اختلاطها بالتربة والنبات . وصل بنا الحال ان نستوردبيض من دولة موبوئة باشعاعاة النووية
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10
17 - Marocain الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:24
?Est ce que la viande de usa est halal
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0
18 - المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:25
بداية سقوط اقتصاد كان في الاصل مبنيا على الانشطة الفلاحية. ناهيك عن الاضرار المحتملة. الله غالب.
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8
19 - ولد دزاير الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:26
ألم تتبجحوا علينا بأنكم دوله فلاحية تنتج ماطيشة وتصدرها للخارج ياخي حاله دوله تستورد البيض والدواجن ويقولون اننا قادرين علي تنظيم كأس العالم وكأس افريقيا، ربو الجاج والبيض ومن بعد حلوا فامكم
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6
20 - aziz الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:26
هل سيصبح المغربي لا يفرق مابين ماهو حلال وما هو حرام.ام يعرض ضحته لمختلف الامراض الناجمة عن اكل لحم الميريكان (السمنة المفرطة السرطان..) ادعوا الجميع الى التفكير الف مرة قبل تناول نفايات الغرب والشرق فخبز الزرع وزيت العود مع آتاي خير بآلاف المرات من تلك اللحوم ولو بالمجان.
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7
21 - hossain الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:27
اولماذا لا نستورد النساء الكرازيات عوض البيض
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0
22 - و الثمن؟ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:28
مرحبا بجميع السلع من جميع انحاء العالم لكن يجب ان يقترن بالجودة و انخفاض الثمن
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0
23 - TEXAS الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:29
تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية أكبر تقوليبة وقع فيها المغرب واش حنا مكنصنعوا حتى حاجة أو موقعين مع دولة غول أش داك تمشي للزين ........
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11
24 - ha howa الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:29
لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع !
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12
25 - الذبح الحلال الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:30
السلام عليكم مرحبا بالمنتوجات الأمريكية والغير الأمريكية كالكندية الأوكرانية والروسية والصينية شرط ان تكون جيدة وصالحة للاستهلاك ما فيها باس النصارى واليهود كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم وحتى طعامهم حلال علينا سم وكل سالينا المهم هذه الخطوة اذا لم تؤدي إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء باش حتى الفقراء ياكلو اللحوم
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-3
26 - wood الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:31
إنه المغرب الأخضر ، فالمغرب يتجه نحو إستيراد كل المنتجات الفلاحية من الخارج ، و ربما حتى لحوم الكلاب التي تستعمل في النقانق سيتم إستيرادها من الصين !!!
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7
27 - Observ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:32
واش تالبيض غنستورده يحسبلي غي لبرة.
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5
28 - ابو محمد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:34
شهادة الذبح الحلال.حلل و ناقش
هم لا يعرفون الذبح اصلا و إني لأخشى ان تدخل الجيفة بطون المغاربة بدون رقيب او حسيب
لك الله يا وطني
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4
29 - Mohammed-Ali الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:35
Il y a une semaine, j'ai entendu dans une émission radio que le Maroc a réalisé une autosuffisance en matière de production d’œufs et de volaille, actuellement le Maroc exporte ses produits vers certains pays Africains.
Dans cet article l'auteur annonce que le Maroc va bientôt importer des produits d'Ukraine. Je ne sais qui croire?
Concernant les viandes rouge, nous devons comme dans les pays développés indiquer aux consommateurs la provenance des produits.
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3
30 - simo الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:36
مند الاستقلال والدولة اعتمدت سياسة اقتصادية فلاحية قحة ومع دلك مازلنا نستورد جميع المنتوجات الفلاحية .دولة فاشلة بكل المقاييس.
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7
31 - مواطنة مغربية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:36
اريد ان اعرف مادا ينتج المغرب اصبحنا نستورد كل شيء واي شيء اخر ماكان في الحسبان اللحم والدجاج الامريكي المهرمن والمزفر وغير مدبوح بالطريقة الاسلامية .
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7
32 - marroqui الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:37
bonjour aux OGM et aux hormones
la viande américaine provient d'animaux nourris aux OGM et piqués aux hormones et même ces œufs ukrainiennes elles proviennent de poules nourries aux OGM
dans quatre a dix ans le nombre de cancer sera en forte croissance et au lieu de manger bio et naturel les marocains mangeront de la male bouffe et des produits qui n'ont aucun gout
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7
33 - خريبكي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:40
لي باقي ماتفهم ليا هو جملة "المغرب بلد فلاحي" مع وزارة تستهلك نسبة مهمة من ميزانية البلد...واش كاين جفاف عاوتاني ,,
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8
34 - casawi الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:40
المغرب يا عباد الله دولة فلاحية مساحتها كبيرة يجب أن تكون هي المصدرة للحوم والبيض وليس العكس قريبا سنستورد الصابون البلدي٠ البلاد غادا في الخسران احمادي٠
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8
35 - hamid الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:40
دول عندها طقس يصل الى درجة التجمد في بعض المناطق تصدر البيض للمغرب الذي عنده مناخ تصل فيه اسوء درجة حرارة -6اش تتنتج هذه الدولة الله اعلم بقا لينا غير البيض نستوردوه من حد الدنيا نستورد كل شيئ وسيادة وزير الفلاحة يقول ان المغرب بلد فلاحي افهم تسطا ماهو نوع هذه الفلاحة سيادة الوزير وحده يعرف الجواب
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5
36 - مغربي عربي حر الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:44
اولا وجب مقاطعة اي منتوج امريكي لان ارباجه يهودية تانيا لحوم امريكا او اوروبا حرام لانهم لايدبحون نحو القبلة ويسمون الله انهم يقتلون البهائم بالكهرباء او المطارق يبقى فيه الدم الملوث احسن ان يصدروا لنا البهائم حية كجودة ودبحها اسلاميا ومنتوجات امريكا هي اصلا لامنتوجات يهودية مندوسة ضد العرب لتهويد الاسلام لحومهم خنزيرية مسرطنة
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1
37 - معلق الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:46
صراحة لا أفهم الدولة فقبل أشهر كان أصحاب الدواجن يشتكون من وفرة العرض و قلة الطلب فكيف يعقل أن نستورد الدواجن و من أمريكا لا نعلم حتى ما هى طرق الانتاج و بالطبع طريقة الذبح لا علاقة يالاسلام ..هل يفتقر المغرب لطرق و الموارد لتحقيق الاكتفاء الذاتي ؟ ام هي فرصة لاخراج العملة الصعبة و الاغتناء على حساب الفقراء و المنتجين المحليين؟ أنا لنأشتري هته المنتوجات و سوف أكتفى بالمنتوج المحلي
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2
38 - جزايري الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:46
عندما تعجز دوله عن توفير البيض لشعبها فإقرأ السلام عليها.
فرغم ان الجزاير تمر بأزمات بين فتره و اخري خصوصا بالنسبه للحليب المدعم 2.5 درهم الذي يشهد استهلاك كبير بالنسبه للطبقة المتوسطة والبطاطا التي اصبحت الدوله تشتري الفاىض منها من الفلاحين وتخرنها لتخرجها حين يرتفع ثمنها إلا أننا لم نستورد البيض من الخارج هل عقم الدجاج عندكم وكيف وصل لحم دجاج الي 25 درهم!!!! وقاروره ماء 6 درهم و لتر حليب 8 درهم وطحين 10 درهم وقاروره تاع غاز 30 درهم ولتر بنزبن 12 درهم الله بكون في عونكم خوتنا المراركة. اخوكم وحبيبكم من الجارة الشقيقة الجزاير
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2
39 - بتبع الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:47
عجيب اصبحنا قبلة لكل شيء لحوم بيضاء وحمراء زيوت فواكه ملابس ادوات منزلية ثم هائنتم تقرؤون الان بيض اكراني وقد تسمعون غدا الصابون البلدي من طاجيكستان او من بمكلاديش. وستسمعون في الاخبار المسائية تلقي المغرب قرض بحوالي 96مليون من البنك الافريقي للتنمية لإنشاء مناصب شغل حسب البلاغ المذاع في الراديو. انتبهوا جيدا الى ما سيقال لتبرير القرض بدا جد خطير.
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2
40 - أبو الزغب المقدام الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:49
نأكل الدواجن و البيض و اللحوم المستوردة من الخارج أين المشكل ؟ إلا أكل الطواجن الكلابية المحلية فهذا هو المشكل الذي لا حل له.....
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0
41 - مستغرب الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:50
أليس المغرب بلدا فلاحيا و منتجاته تغزو أسواق أوربا المهم أرجو ان يكون هناك حرص على صحة المواطن فأنا على يقين انني سأقرأ يوما ما خبرا عن استيراد لحوم فاسدة كما ان كلمة حلال ما هي ورقة تعلق فوق غلاف المنتوج الذي لا ندري ان كان حلالا أم لا
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0
42 - Outman الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:53
هي غادي ناكلو البقري مخلط مع الخنزير .خاص الناس تعرف بأن 50% من المصابين بأمراض القلب و الشرايين تسببها اللحوم الحمراء بغض النظر عن مصدرها او نوعها.ابحثوا في غوغل على د.محمد الفايد الخبير في شؤون التغدية.
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1
43 - yuba7 الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:54
إصرار مسؤولي القطاع الفلاحي المغاربة على ضرورة إرفاق المنتجات المستورَدة بمحتوى الشهادة الصحية؛ !!!!????
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-1
44 - ملاحظ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:56
"إصرار مسؤولي القطاع الفلاحي المغاربة على ضرورة إرفاق المنتجات المستورَدة بمحتوى الشهادة الصحية؛ كما اشترطوا أنْ تكون مرفوقة بشهادة الذبح الحلال" .. كيفما كان الحال, منتوجات النصارى و اليهود أفضل و بكثير من منتوجاتنا .. هل حلال لحم الكلاب و الجيفة بالمحمدية و الدارالبيضاء و لحم الحمير و الجيفة بطنجة و مدن أخرى !!!؟؟
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5
45 - ضحك صفر وبيض الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:56
جيبو دجاج وخلِّوه يبيض عندنا هنا احسن...راه غادي يخمج في الطريق...هذا هو الضحك اصفر وابيض...
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3
46 - ابوسيبوعة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:00
غِير ما يكونش دايز عليه الريح ديال تشيرنوبيل المُشع وما يكونش شام ريحت انفُلونزا الطيور وما مصابش بامراض مثل السلمونيلا وجميع الامراض التي تصيب الدجاج وما يكونش شبعان مواد كيماوية في اعلاف الدجاج الذي يبيضه وكون رخيص وآرا برع .
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1
47 - mosse الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:03
اللحوم الامريكية بجميع انواعها هي المسبب الاول لامراض السرطان في امريكا , شاهدو الفيلم الوثائقي What the Health
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1
48 - khalid الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:05
إذا كانت منتوجات جيدة و حلال فمرحبا بها! و لنرى ماذا سيفعل مهنيوا القطاع الذين يستغلون انغلاق السوق المغربي على نفسه و عدم وجود منافسة شريفة ليرفعوا الاسعار كما يشاؤون!
و في انتظار الانفتاح على باقي الاسواق التركية و الالمانية و غيرها حتى تكون المنافسة شريفة و يكون المستهلك المغربي امام اختيارات عديدة في الجودة و السعر !
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-1
49 - عبدالغني الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:05
أحيانا الباطرونا لا تستسغ المصلحة العليا للوطن أو الموطن و مايهمها هو الربح فالامر وليس ببعيد كنت أتساءل حول الموقف الجديد لروسيا حيال قضيتنا الوطنية و أنها تقف علي نفس المسافة بيننا وكل أعدائنا والتفسير جاء اليوم وا بناقص من هاد البيض فالعلاقات هي. مصالح
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0
50 - رشيد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:08
اياكم و اكل اللحوم الامريكية حتا و ان قالو بانها دبحت حلال سيبينون دلك الان و من بعد سوف تدبح على طريقتهم فنصبح ناكل الجيف المنكهة بمواد مصطنعة اما حكومتنا تعلم علم اليقين ان هده اللحوم لها تاتير سلبي على اقتصادنا و حتا على صحة المواطن الدي سيتهافت على الارخص و لاكن هناك اتفاقية التجارة الحرة المبرمة معهم لهادا اقول لجميع المواطنين بمقاطعة هده اللحوم بالمقابل يجب على التجار خفض الاسعار و بالتالي يربح المغاربة كلهم لتاجر و المواطن و يعلم كل مواطن ان هده اللحوم الامركية التي تنتج بكترة و بسرعة و التي ستباع بتمن اقل و التي ستقطع مسافات لتصل عندنا يستحيل انها ستكون طبيعية كما عهدناها هنا و قد تكون مسرطنة لهادا حداري تم حداري
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1
51 - قنيطري 1 الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:08
إذا كان المقابل هو فتح سوق تلك الدول للمنتجات الفلاحية المغربية فالمسألة مقبولة. عموما لا خوف على الإنتاج الوطني لأن المغربي يميل لاستهلاك المنتجات الغدائية المحلية، الطازجة والجيدة الطعم، والمستبعد التغيير في جيناتها الوراثية
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0
52 - محمد رضا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:10
أوعلاش لا أو البغرير أو المسمن أو البطبوط أو...... من فلندا أو لا حسن تاع السويد بنين.
أواه حتى البيض ما قادرينش عليه ياك البلاد فلاحية أو العام زين. ياربي السلامة.
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53 - البلدي الهرمونات الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:10
اللهم احفظنا من الهرمونات التي تسمن بها امريكا ابقارها واحفظ موائدنا من كل ما هو مغير جينيا وادم نعمة المنتوج البلدي والطبيعي الذي لا زال على الصفة التي خلقه بها الواحد الاحد واكثره في بلادنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .
واهد منتجينا وابعدهم عن الغش والزيادة في الاثمان وانتقم ممن سمحت له نفسه الخبيثة ان يعطي لحم الكلاب وجبة لابناء هذا الشعب .
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54 - bouaazza الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:10
D’après notre ministre bien aimé par ses informaticiens, l’autosuffisance ne nous concerne pas il suffit d’avoir de la devise pour tout importer !!!! Ça façon de voir les choses et la même que celle du l’épicier du coin !! Le jour ou y aura un crash boursier les prix du blé flamberaient on mangera des poires et des pommes monsieur l’épicier
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55 - ملاحظ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:12
المغرب يستورد القمح لاطعام وتوفير الخبز للمواىءد...
المغرب يستورد العدس والحمص والقطاني لرمضان...
المغرب يستورد اللحوم الحمراء من أمريكا "لحوم مهجنة"...
المغرب يستورد لحوم الدجاج من البرازيل ....
المغرب يستورد بيض تشرنوبل من أوكرانيا....


واين أنتم يا متشدقين من مخطط "المغرب الاخضر" والقاىءلين أن "المغرب بلد فلاحي " وبامتياز.....؟؟؟؟!!!
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56 - عبدالغني الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:17
تتمة
كما أنه لايمكن اعتبار استيراد البيض من أوكرانيا سيكون له تأثير أو رسالة إلى روسيا لإعادة النظر في تصريح سفيرها
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57 - simo الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:19
نستورد القمح، اللحم، البيض، زيت المائدة، الشاي، السكر و.... ولماذا يقال عنا أننا بلد فلاحي؟ وماذا ينتج لنا مشروع المغرب الأخضر؟ وماذا تسقي السدود والأنهار؟ أخاف أن أستيقض يوما وأسمع عن المغرب يستورد السمك والفوسفاط.
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58 - محمد علي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:22
قلناها من قبل المغرب الأخضر مخطط للتصدير و خصوصا أوروبا خضروات ذات جودة و معايير صحية و بيئية بيو سيصبح المغرب أمريكا المغاربة يأكلون اللحوم و الخضر المعدلة وراثيا أما بيو طبيعي فهو لارووبا و الأغنياء
أما المغرب بلد فلاحي يجب الذهاب إلى فرنسا ايطاليا اسبانيا حينها يتعلمون انها اكبر كذبة درست في المدرسة المغربية
ادعو المغاربة للتعلم من أوروبا الذهاب الضواحي و شراء المنتجات مباشرة من الفلاح
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