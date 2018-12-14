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كُتّاب وآراء
بعد اللحوم والدواجن الأمريكية.. البيض الأوكراني يصلُ موائد المغاربة
بعدَ اللُّحوم الحمراء الأمريكية التي ستصلُ إلى موائد ملايين المغاربة خلالَ الرُّبع الأول من السنة المقبلة، من المرتقبِ أن "يغزو البيض الأوكراني الأسواق المغربية، بعدما وقّعت الهيئة الحكومية الأوكرانية في شؤون أمن المواد الغذائية وحماية المستهلكين مع الهيئة المغربية ذات الاختصاص الترخيص البيطري لتصدير البيض المنتج في أوكرانيا إلى المغرب.
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية أنَّ "الهيئة الحكومية الأوكرانية في شؤون أمن المواد الغذائية وحماية المستهلكين أعلنت أنه أصبح بمقدور منتجي البيض الأوكرانيين تصديره إلى المغرب، بعدما سبق أن حصلوا على نفس الترخيص من تونس في نونبر الماضي".
وأشارت إلى أن "المغرب يقبل على البيض الأوكراني، بعدما كانت أولها تروفيمتسيفا، نائبة وزير السياسة الزراعية والأغذية، أعلنت أن المغرب وتركيا وهولندا يتقدمون الدول المستوردة للألبان من هناك".
ووافقت أوكرانيا على شهادات بيطرية لصادرات الدواجن إلى ألبانيا وغانا والمغرب، والدواجن والبيض ومنتجات البيض إلى هونغ كونغ والمغرب، والمواد الخام من أصل حيواني لطاجيكستان، ولحم البقر إلى تركيا، ويتعلق الترخيص المذكور بالنسبة إلى المغرب بالبيض ومنتجاته.
ويأتي إعلانُ الترخيص الأوكراني بتحويل البيض المحلي إلى المغرب في وقت تمَّ الإعلان فيه قبل فترة أن المغرب تعدُّ أكبر مستورد للألبان الأوكرانية منذ مطلع سنة 2018.
وكانت الإدارة الأمريكية كشفت عن توصلها إلى اتفاق مع المغرب يقضي بفتح أسواقه أمام اللحوم الحمراء الأمريكية.
ووافقَ المغرب على أن تصدر اللحوم الحمراء الأمريكية ومنتجاتها ومشتقاتها إليه، بعد أن سبق له أن وافق على فتح أسواقه أمام لحوم الدواجن الأمريكية ومنتجاتها، وتبلغُ القيمة المالية لما ستصدره أمريكا إلى المغرب 80 مليون دولار.
وخلَّف إعلان المغرب فتح سوقه أمام استيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأمريكية ردودَ أفاعل تباينتْ بين رفْض المهنيين العاملين في القطاع وترقُّب المستهلكين لانخفاض الأسعار بعد الشروع تفعيل اتفاق الاستيراد، مع توجسّات حول جودة اللحوم التي ستفد على السوق المغربية من الضيعات الأمريكية.
ويندرج قرار فتح السوق المغربية أمام لحوم الأمريكية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم فاتح يناير 2006. ولم يتمّ الاتفاق بين الطرفين حول السماح للحوم الدواجن الأمريكية بالدخول إلى السوق المغربية إلا في شهر ماي الماضي؛ وهو القرار الذي أعلن المكتب الأمريكي الممثل للتجارة دخوله حيز التنفيذ بحر هذا الأسبوع.
ومرد هذا التأخّر في التوصل إلى اتفاق حول تصدير الولايات المتحدة للحومها إلى السوق المغربية هو إصرار مسؤولي القطاع الفلاحي المغاربة على ضرورة إرفاق المنتجات المستورَدة بمحتوى الشهادة الصحية؛ كما اشترطوا أنْ تكون مرفوقة بشهادة "الذبح الحلال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
انا ما بقيت فاهم والو فهموني معاكم خوتي
لاداعي لتخويف السدج.
لاتنتظروا من منتجاتهم إلا السرطان
اسألوا علماءهم ليقولوا لكم أن اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء هي أحد أسباب السرطانات في المجتمع الأمريكي.
هم لا يعرفون الذبح اصلا و إني لأخشى ان تدخل الجيفة بطون المغاربة بدون رقيب او حسيب
لك الله يا وطني
Dans cet article l'auteur annonce que le Maroc va bientôt importer des produits d'Ukraine. Je ne sais qui croire?
Concernant les viandes rouge, nous devons comme dans les pays développés indiquer aux consommateurs la provenance des produits.
la viande américaine provient d'animaux nourris aux OGM et piqués aux hormones et même ces œufs ukrainiennes elles proviennent de poules nourries aux OGM
dans quatre a dix ans le nombre de cancer sera en forte croissance et au lieu de manger bio et naturel les marocains mangeront de la male bouffe et des produits qui n'ont aucun gout
فرغم ان الجزاير تمر بأزمات بين فتره و اخري خصوصا بالنسبه للحليب المدعم 2.5 درهم الذي يشهد استهلاك كبير بالنسبه للطبقة المتوسطة والبطاطا التي اصبحت الدوله تشتري الفاىض منها من الفلاحين وتخرنها لتخرجها حين يرتفع ثمنها إلا أننا لم نستورد البيض من الخارج هل عقم الدجاج عندكم وكيف وصل لحم دجاج الي 25 درهم!!!! وقاروره ماء 6 درهم و لتر حليب 8 درهم وطحين 10 درهم وقاروره تاع غاز 30 درهم ولتر بنزبن 12 درهم الله بكون في عونكم خوتنا المراركة. اخوكم وحبيبكم من الجارة الشقيقة الجزاير
و في انتظار الانفتاح على باقي الاسواق التركية و الالمانية و غيرها حتى تكون المنافسة شريفة و يكون المستهلك المغربي امام اختيارات عديدة في الجودة و السعر !
أواه حتى البيض ما قادرينش عليه ياك البلاد فلاحية أو العام زين. ياربي السلامة.
واهد منتجينا وابعدهم عن الغش والزيادة في الاثمان وانتقم ممن سمحت له نفسه الخبيثة ان يعطي لحم الكلاب وجبة لابناء هذا الشعب .
المغرب يستورد العدس والحمص والقطاني لرمضان...
المغرب يستورد اللحوم الحمراء من أمريكا "لحوم مهجنة"...
المغرب يستورد لحوم الدجاج من البرازيل ....
المغرب يستورد بيض تشرنوبل من أوكرانيا....
واين أنتم يا متشدقين من مخطط "المغرب الاخضر" والقاىءلين أن "المغرب بلد فلاحي " وبامتياز.....؟؟؟؟!!!
كما أنه لايمكن اعتبار استيراد البيض من أوكرانيا سيكون له تأثير أو رسالة إلى روسيا لإعادة النظر في تصريح سفيرها
أما المغرب بلد فلاحي يجب الذهاب إلى فرنسا ايطاليا اسبانيا حينها يتعلمون انها اكبر كذبة درست في المدرسة المغربية
ادعو المغاربة للتعلم من أوروبا الذهاب الضواحي و شراء المنتجات مباشرة من الفلاح