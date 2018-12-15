حجم التجارة البينية يتراجع بين دول اتفاقية أكادير

هسبريس - محمد لديب

استفادت مصر بشكل كبير من اتفاقية أكادير للتبادل التجاري الحر بعد نجاحها في رفع صادراتها نحو الدول أعضاء هذه المنظمة الإقليمية، عكس المغرب الذي سجل تراجعا في حجم مبادلاته التجارية مع باقي دول الاتفاقية.

وانخفضت صادرات المغرب نحو كل من الأردن ومصر وتونس بنسبة 51 في المائة السنة الفارطة، إذ انتقلت من 399 مليون دولار سنة 2016 إلى أقل من 184 مليون دولار في 2017.

وكشفت بيانات صادرة عن مصالح الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير عن تراجع كبير في حجم التجارة البينية لدول الاتفاقية، والتي انتقلت من 2.26 مليار دولار سنة 2011 إلى ما يقارب 1.65 مليار دولار سنة 2017.

البيانات ذاتها أكدت نجاح مصر في رفع حصص صادراتها نحو دول اتفاقية أكادير، إذ ارتفعت من 1.07 مليارات دولار سنة 2015 إلى ما يربو عن 1.32 مليار دولار العام الماضي.

ويؤكد مسؤولو التجارة الخارجية في الدول الأربع أن الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمت بين هذه الدول، نظرا للمزايا التي تتيحها للدول الأعضاء، مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي.

كما تتيح الاتفاقية تطبيق معايير تراكم المنشأ، بحيث يتم السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة، وذلك باستخدام شهادة منشأ الأوروميد.

وتم التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع في 25 فبراير 2004 بالمغرب، ودخلت حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 26 مارس 2007.

وتم تعيين وحدة تقنية بالعاصمة الأردنية قصد متابعة تطبيق هذه الاتفاقية ولإعداد البرامج والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافها.

وتهدف اتفاقية أكادير إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر، وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة في ما بين البلدان الأعضاء وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية.

وتتمتع كل المواد المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

كما تنص الاتفاقية على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية.