تقرير: المغرب ثالثا في جذب الاستثمارات بإفريقيا

هسبريس - أمال كنين

حلت المملكة المغربية في الرتبة الثالثة من بين أفضل البلدان بالقارة السمراء التي يمكن الاستثمار بها خلال 2019، متقدمة بذلك على كل من تونس والجزائر؛ فيما حظيت مصر بالصدارة. بينما تعد كل من الدار البيضاء وطنجة أفضل المدن المغربية الجاذبة للاستثمارات.

وحسب تقرير صادر عن بنك "راند ميرشانت"، الذي يقيم التوقعات الاقتصادية وفرص الاستثمار في إفريقيا، حظيت المملكة بالرتبة الثالثة خلف كل من مصر وجنوب إفريقيا، متبوعة بكل من إثيوبيا وكينيا ورواندا، ثم تنزانيا فنيجريا وغانا وكوت ديفوار.

وتفيد بيانات البنك الإفريقي للتنمية بأن الدار البيضاء وطنجة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمار بالقارة، إذ حلت العاصمة الاقتصادية في المرتبة الثالثة على قائمة أفضل المدن الإفريقية للاستثمار؛ فيما حظيت عاصمة البوغاز بالرتبة الخامسة. بينما تصدرت القاهرة قائمة المدن الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات، متبوعة بجوهانسبورغ.

وحسب "راند ميرشانت" فإن المملكة تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لتمكنها من تحقيق نمو اقتصادي قوي، وبفضل مواقع جغرافية مناسبة، وبنية تحتية قوية، وسياسات تنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي.

يذكر أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أكد تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا إلى 42 مليار دولار عام 2017، بانخفاض قدره 21 في المائة مقارنة مع عام 2016. كما انخفضت التدفقات إلى شمال إفريقيا بنسبة 4 في المائة إلى 13 مليار دولار؛ فيما حقق المغرب ارتفاعا ملحوظا بـ 22.9 بالمائة، وهو ما بلغت قيمته 2.7 مليارات دولار؛ وذلك بفضل الاستثمار الكبير في تقنيات السيارات الجديدة.

وحسب التقرير فقد ارتفعت نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إفريقيا بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 12.1 مليار دولار؛ وذلك راجع بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الشركات الجنوب إفريقية الذي ارتفع بنسبة 64 بالمائة ليبلغ 7.4 مليارات دولار، والشركات المغربية الذي عرف ارتفاعا بـ 66 بالمائة ليبلغ 960 مليون دولار.