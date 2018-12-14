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الرئيسية | مال وأعمال | شركة "أفريقيا" تُخفض ثمن "الغازوال" بنصف درهم

شركة "أفريقيا" تُخفض ثمن "الغازوال" بنصف درهم

شركة "أفريقيا" تُخفض ثمن "الغازوال" بنصف درهم
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:03

كشف مصدر من شركة أفريقيا للمحروقات أن الشركة قررت تخفيض ثمن المحروقات بما يقارب نصف درهم فيما يخص الغازوال، وهو التخفيض الرابع من نوعه خلال شهر.

ووفقا للمصدر الذي تحدث لهسبريس، فإن التخفيض، الذي سيدخل حيز التنفيذ ليلة السبت- الأحد، سيشمل الغازوال بما معدله 49 سنتيما، فيما سيعرف البنزين انخفاضا يصل إلى 0.39 سنتيما.

وأكد مصدر الجريدة أن هذا القرار جاء بعد النزول الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن هذا القرار هو الرابع من نوعه، الذي اتخذته شركة أفريقيا خلال الشهر الحالي، لتبلغ قيمة خفض الأسعار عند البيع درهما ونصف للغازوال، ودرهما و70 سنتيما للبنزين

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