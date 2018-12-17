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كُتّاب وآراء
"اتصالات المغرب" الأفضل على مستوى قارة إفريقيا
فازت مجموعة "اتصالات المغرب"، للسنة الثانية على التوالي، بجائزة "أفضل فاعل اتصالات إفريقي" في جوائز التميز "Telecom Review Excellence Awards" لسنة 2018. ويأتي هذا التتويج كاعتراف بالجهود التي بذلتها المجموعة في القارة الإفريقية.
ويبلغ عدد زبناء مجموعة "اتصالات المغرب" أزيد من 61 مليون زبون، موزعين على عشرة بلدان في إفريقيا، حيث تواصل تأكيد مكانتها كفاعل رئيسي في تطوير الاتصالات والتنمية الاقتصادية.
وترتكز إستراتيجية المجموعة على مستوى القارة على أربعة مبادئ: التكامل والأداء الجيد والخبرة والتنمية في خدمة الساكنة.
وتواصل مجموعة "اتصالات المغرب" تعزيز مكانتها في سوق الصبيب العالي وجد العالي من خلال تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا الألياف البصرية FTTH (Fiber To The Home) والجيل الرابع.
وعلى مستوى الفروع، تم تعميم تكنولوجيات الصبيب العالي خلال 2018 عبر إطلاق أجيال جديدة من الشبكات والحصول على تراخيص جديدة.
وتعمل المجموعة باستمرار على تعزيز التكامل مع الفروع من أجل تثمين استثماراتها عبر تشارك الخبرات التقنية والتشغيلية.
وأقيم حفل توزيع الجوائز خلال انعقاد قمة "Telecom Review Leaders Summit" لسنة 2018، والتي جمعت قادة قطاع الاتصالات والتقنيات الحديثة. وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الخبراء في مجال الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
تونس دائما هي الافضل
برافو
تتويج أكثر من مستحق.