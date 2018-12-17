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الرئيسية | مال وأعمال | "اتصالات المغرب" الأفضل على مستوى قارة إفريقيا

"اتصالات المغرب" الأفضل على مستوى قارة إفريقيا

"اتصالات المغرب" الأفضل على مستوى قارة إفريقيا
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:05

فازت مجموعة "اتصالات المغرب"، للسنة الثانية على التوالي، بجائزة "أفضل فاعل اتصالات إفريقي" في جوائز التميز "Telecom Review Excellence Awards" لسنة 2018. ويأتي هذا التتويج كاعتراف بالجهود التي بذلتها المجموعة في القارة الإفريقية.

ويبلغ عدد زبناء مجموعة "اتصالات المغرب" أزيد من 61 مليون زبون، موزعين على عشرة بلدان في إفريقيا، حيث تواصل تأكيد مكانتها كفاعل رئيسي في تطوير الاتصالات والتنمية الاقتصادية.

وترتكز إستراتيجية المجموعة على مستوى القارة على أربعة مبادئ: التكامل والأداء الجيد والخبرة والتنمية في خدمة الساكنة.

وتواصل مجموعة "اتصالات المغرب" تعزيز مكانتها في سوق الصبيب العالي وجد العالي من خلال تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا الألياف البصرية FTTH (Fiber To The Home) والجيل الرابع.

وعلى مستوى الفروع، تم تعميم تكنولوجيات الصبيب العالي خلال 2018 عبر إطلاق أجيال جديدة من الشبكات والحصول على تراخيص جديدة.

وتعمل المجموعة باستمرار على تعزيز التكامل مع الفروع من أجل تثمين استثماراتها عبر تشارك الخبرات التقنية والتشغيلية.

وأقيم حفل توزيع الجوائز خلال انعقاد قمة "Telecom Review Leaders Summit" لسنة 2018، والتي جمعت قادة قطاع الاتصالات والتقنيات الحديثة. وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الخبراء في مجال الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ادريس المغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:31
اتصالات المغرب الافضل في غلاء الفاتورة و التعبئة .
تونس دائما هي الافضل
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-10
2 - عبد السلام اطرشلي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:37
ربما في تقديم خدمات لأشخاص. اما بالنسبة لجل المغاربة فهم متذمرين من خدمات اتصالات المغرب إذ يجدون أنفسهم يدفعون كل شهر فواتير في مقابل خدمات رديئة وصبيب متقطع ينغص عليهم ما تبقى.
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16
3 - حنضلة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:40
لا زال المسهولون يعتبروننا قاصرين واغبياء اتصالات المغرب تمشي مشي السلحفاة او اقل جميع المنخرطين يشتكون من سوء الخدمات خصوصا الانترنيت التابت عندي 12 ميكا لا تصلني سوى 5 أو6 ميكا ويضحكون علينا بأنها الأول في أفريقيا ربما غالطين في الحساب
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2
4 - علي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:42
تصالات المغرب حيحات في10 دول إفريقية
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3
5 - مراد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:47
على اي معايير تم اختيارها لنيل هده الجائزة.الكل يعلم أن خدماتها دون المستوى في المغرب
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6 - احمد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:51
هذ اتصالات المغرب مزال غادي تمشي بعييد مع هذ fiber optique بان لي
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1
7 - Bssk الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:52
BRAVO BRAVO BONNE CONTINUATION
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0
8 - سامي صرار الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:57
هذا غير صحيح نحن المشتركون في Adam نعاني مت الصبيب الضعيف. وكل الشكاوي لا تأخد بعين الاعتبار
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3
9 - اسماعيل الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:58
معاناة المغاربة مع اتصالات المغرب لا حصر لها المرجو اصلاح ما يمكن إصلاحه عوض التبجح بما هو غير وارد على الإطلاق فأية جودة تتحدثون عنها
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2
10 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:04
اتصالات المغرب تستحق هذا التتويج لانها فعلا شركة عملاقة تسيطر على قطاع الاتصالات في كثير من البلدان الافريقية و بنجاح كبير و تطور مستمر سنة بعد اخرى في مواكبة منها لتكنولوجيا العصر و اتمنى من الجزائر الشقيقة ان تستفيد هي الاخرى من ريادة اتصالات المغرب في افريقيا كما استفادت الدول الاخرى خصوصا و ان شريحة واسعة من الشعب الجزائري الشقيق في تندوف و في خيام الرابوني و في جميع المنطقة الحدودية مع المغرب يستفيدون و يفضلون خدمات هذه الشركة المغربية العملاقة.
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-3
11 - خالد العلوي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:16
التطور والتألق ديال أي شركة مواطنة لازم يكون عندو اعداء وخصوم، واتصالات المغرب من بين الشركات التي يضرب بها المثل على الصعيد الوطني والأفريقي والدولي، بسبب النتائج المشرفة التي تحصل عليها والدعم كذلك التي تقدمه لقطاعات مهمة في جميع المستويات اجتماعية رياضية ثقافية بالمغرب وفي بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء.
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1
12 - حمزة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:19
اتصالات المغرب شركة رائدة في افريقيا باعتراف أكبر المعاهد و المراكز الدولية مثل سيليكون ريفيو.
برافو
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3
13 - Simo الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:28
يجب تتبع مساهمات و انجازات مجموعة اتصالات المغرب في افريقيا عن طريق فروعها عن قرب لفهم مدى يعني هذا التتويج، من المساهمة في تطوير مجال الاتصالات و الحد من الهوة الرقمية الى المساعدات الاجتماعية.
تتويج أكثر من مستحق.
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14 - سلمى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:43
الحمدللله، المغرب إذا هي الدولة الرائدة في مجال الإتصال و المعلوماتية قاريا. نحن الأكثر تطور بين كل الدول الإفريقية
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