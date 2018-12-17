تعزيز التعاون يجمع وزير السياحة بمسؤول صيني

هسبريس من الرباط

تباحث محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بمراكش، مع "Li Jinzao"، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والنقل الجوي.

وقال محمد ساجد، الذي كان مرفوقا بكاتبة الدولة في السياحة، إن المغرب يتطلع إلى رفع عدد السياح الصينيين مع مطلع سنة 2020، معلنا عن تنظيم تظاهرتين بالمغرب والصين خلال السنة ذاتها، عبارة عن معارض ستعبر عن العمق الثقافي والتاريخي للبلدين، مشيرا إلى أن هذه المعارض ستكون فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للاستفادة من تجارب البلدين.

وكشف المسؤول الحكومي ارتفاع عدد السياح الصينيين القادمين إلى المغرب، بلغ أكثر من 100 ألف خلال سنة 2017، و"هذا الارتفاع مرده إلى إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة من طرف الملك محمد السادس".

من جانبه، عبر المسؤول الصيني عن سعادته بهذه الزيارة وبالقواسم المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا الى أهمية السياحة في خلق جسر التواصل والتقارب بين البلدين.

وأشار إلى أنه بعد تعيينه نائبا لوزير الثقافة والسياحة الصيني، قرر القيام بزيارة أولية إلى المغرب والتعرف على تاريخه وتراثه العريق عن قرب.

كما أكد على وجود شراكات قوية بين البلدين تعتبر بداية جيدة للعمل المستقبلي المشترك، مشيرا الى وجود نقاط قوة مهمة في العلاقات بينهما، مبرزا وجود عمل كبير من أجل استقطاب المغاربة للسياحة بالصين.