24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكيحل وأسعار المحروقات
- قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال
- إدارة "نيسان" تفشل في إيجاد خلَف كارلوس غصن
- الهند تغلق الطرقات لإنهاء احتجاجات بإقليم كشمير
- موزعو "البوطا" يقررون شن إضراب مفتوح في مستهل "راس العام"
أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)
معتقلو الريف ينسحبون من المحاكمة والنيابة العامة ترفض ليّ الذراع (5.00)
محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)
- الاتحاد العربي للكرة يبتر خارطة المغرب .. والجامعة: خطأ غير مقصود - (76)
- جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز - (64)
- "في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة - (62)
- وفرة المحصول تخفض أسعار زيت الزيتون بمستويات غير مسبوقة - (61)
- آيت إيدر "يفضح أحرضان" ويكشف صفقة اليوسفي والحسن الثاني - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعزيز التعاون يجمع وزير السياحة بمسؤول صيني
تباحث محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بمراكش، مع "Li Jinzao"، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والنقل الجوي.
وقال محمد ساجد، الذي كان مرفوقا بكاتبة الدولة في السياحة، إن المغرب يتطلع إلى رفع عدد السياح الصينيين مع مطلع سنة 2020، معلنا عن تنظيم تظاهرتين بالمغرب والصين خلال السنة ذاتها، عبارة عن معارض ستعبر عن العمق الثقافي والتاريخي للبلدين، مشيرا إلى أن هذه المعارض ستكون فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للاستفادة من تجارب البلدين.
وكشف المسؤول الحكومي ارتفاع عدد السياح الصينيين القادمين إلى المغرب، بلغ أكثر من 100 ألف خلال سنة 2017، و"هذا الارتفاع مرده إلى إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة من طرف الملك محمد السادس".
من جانبه، عبر المسؤول الصيني عن سعادته بهذه الزيارة وبالقواسم المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا الى أهمية السياحة في خلق جسر التواصل والتقارب بين البلدين.
وأشار إلى أنه بعد تعيينه نائبا لوزير الثقافة والسياحة الصيني، قرر القيام بزيارة أولية إلى المغرب والتعرف على تاريخه وتراثه العريق عن قرب.
كما أكد على وجود شراكات قوية بين البلدين تعتبر بداية جيدة للعمل المستقبلي المشترك، مشيرا الى وجود نقاط قوة مهمة في العلاقات بينهما، مبرزا وجود عمل كبير من أجل استقطاب المغاربة للسياحة بالصين.