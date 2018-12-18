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الرئيسية | مال وأعمال | أوروبا تنعش صادرات المغرب من العصائر والخمور

أوروبا تنعش صادرات المغرب من العصائر والخمور

أوروبا تنعش صادرات المغرب من العصائر والخمور
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:14

انتعشت صادرات المغرب من المنتجات الغذائية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بشكل ملموس، بعد تسجيل زيادة تقدر بنحو 3 ملايير درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وانتقلت قيمة صادرات المنتجات الغذائية المغربية نحو الخارج من 40.26 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية أكتوبر 2017 إلى ما يزيد عن 43.76 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2018.

واستطاعت الشركات المغربية رفع قيمة صادراتها من منتجات عصائر الخضر والفواكه الطبيعية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، حيث انتقلت من 109.98 مليون درهم في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى ما يناهز 121.33 مليون درهم في المدة نفسها من العام الجاري.

كما انتعشت قيمة صادرات القطاع الخاص المغربي من منتجات المشروبات الكحولية نحو الخارج، خاصة النبيذ والجعة، حيث بلغت ما يناهز 114.38 مليون درهم ما بين يناير وأكتوبر 2018 مقابل 1.9 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

تزايد الإقبال الأوروبي على الصادرات المغربية من الخمور قابله زيادة مماثلة في قيمة الواردات المغربية من المواد ذاتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، حيث استقبلت السوق المحلية 553.26 مليون درهم من الجعة والنبيذ الأجنبيين مقابل 474 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

المياه المعدنية بدورها شهدت زيادة في قيمة صادراتها نحو الأسواق الأوروبية وبعض دول غرب إفريقيا، حيث انتقلت من 101 مليون درهم في المدة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2017 إلى ما يقارب 106.44 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الجارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عين تناوراك الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:24
اييه يا بلادي الحبيبة.. ما كاين غا عاصر و عامر فلقرعاااا و صدار بعيييييد .. مشينا بعيد
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2
2 - hafid الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:36
وماذا عن الفسفاط و الذهب والفضة.
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10
3 - لمصطي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:43
كنت اعتقد ان اوروبا هي التي تصدر الخمور والجعة الى المغرب لكن العكس هو الحاصل فيا عجبا على امة تدعي الاسلام والاسلام منها براء !!
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14
4 - السلاوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:49
لطالما قلناها لولا الخمر لسقطت الحكومة منذ سنين . لان الخمر سواء بيعه للخارج او استهلاكه بالداخل هو المنقذ الوحيد للمغرب حاليا نظرا للركود الذي اصاب جميع القطاعات . الخمر هو الحل .لذا وجب عدم التضييق على من يريد فتح حانة او بيع الخمر بمتجر كبير .فلو كانت بمدننا كثرة الحانات مفتوحة قانونيا لما ازدهر القرقوبي و"الكرابة" في الاحياء ولما ازدهر وكبر "التشرميل" لان من اسبابه ايضا الحشيش القوي والقرقوبي
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-7
5 - حسين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:50
الخمر محرمة وهي كبيرة من الكبائر لما ورد فيها من الحد في الدنيا والوعيد الشديد في الاخرة .
وبيعها محرم والمال الناتج عن الاتجار في الخمر مال سحت خبيث لايحل لكاسبه .
يحرم على المسلم تعاطي المال المحرم . والله طيب لايقبل الا طيبا .
قال الرسول عليه السلام : لعن الله الخمروشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه .
والمال الحرام لابركه فيه وكاسب الحرام لايقبل له دعاء .
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7
6 - المهاجر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 09:56
انا أعيش بأروبا وأقول لكم بأن الخمور والعواصر. ..أرخص بكتير من المغرب ولا استوعب أن المغرب يصدر لاروبا هاتان المادتان. ..ما فهمت والو ......أبعاد الله الليمون ديال بركان كيضيع وانتم عاجزون على إقامة مصانع للعواصر و التقليل من تمنه ...رآه المغاربة وجههم شاحب فقط من قلة للعواصر. ...وصلوا العصير ن زاكورة ...الراشدية. ..تفراوت. ...الخ ...حشومة أكبر بلاد في الحوامض شعبها ناقص فيتامينات س
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0
7 - المصانع كلها ديال فرنسا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:05
كولشي كتصنعوه فرنسا والمغرب مكيصنع والو و 70 في 100 ديال الارباح كتمشي عند الشعب الفرنسي.
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2
8 - euro,dh الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:10
A ta santé euro!
A ta santé dirham!
joyeuse fête de noel!
A la tienne le premier jour 2019!
euro! peut on te rendre visite!
bienvenue avec un visa de 1500 dh!
bienvenue au maroc sans visa ,c'est gratuit,
dirham! n'oublie pas de donner 2770 euros à tes étudiants pour s'inscrire dans nos écoles!
c'est pour aider Macron pour donner une prime de 100 euros aux têtus gilets jaunes!
ici on donne des rues aux gilets jaunes pour imposer leur loi de 2 dh de stationnement pour l'achat d'un pain de 1,20 dh et oui le gilet jaune au maroc lève le prix du pain à 3,20 dh au lieu de 1,20dh
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4
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