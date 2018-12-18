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كُتّاب وآراء
أوروبا تنعش صادرات المغرب من العصائر والخمور
انتعشت صادرات المغرب من المنتجات الغذائية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بشكل ملموس، بعد تسجيل زيادة تقدر بنحو 3 ملايير درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
وانتقلت قيمة صادرات المنتجات الغذائية المغربية نحو الخارج من 40.26 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية أكتوبر 2017 إلى ما يزيد عن 43.76 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2018.
واستطاعت الشركات المغربية رفع قيمة صادراتها من منتجات عصائر الخضر والفواكه الطبيعية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، حيث انتقلت من 109.98 مليون درهم في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى ما يناهز 121.33 مليون درهم في المدة نفسها من العام الجاري.
كما انتعشت قيمة صادرات القطاع الخاص المغربي من منتجات المشروبات الكحولية نحو الخارج، خاصة النبيذ والجعة، حيث بلغت ما يناهز 114.38 مليون درهم ما بين يناير وأكتوبر 2018 مقابل 1.9 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.
تزايد الإقبال الأوروبي على الصادرات المغربية من الخمور قابله زيادة مماثلة في قيمة الواردات المغربية من المواد ذاتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، حيث استقبلت السوق المحلية 553.26 مليون درهم من الجعة والنبيذ الأجنبيين مقابل 474 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.
المياه المعدنية بدورها شهدت زيادة في قيمة صادراتها نحو الأسواق الأوروبية وبعض دول غرب إفريقيا، حيث انتقلت من 101 مليون درهم في المدة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2017 إلى ما يقارب 106.44 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الجارية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
وبيعها محرم والمال الناتج عن الاتجار في الخمر مال سحت خبيث لايحل لكاسبه .
يحرم على المسلم تعاطي المال المحرم . والله طيب لايقبل الا طيبا .
قال الرسول عليه السلام : لعن الله الخمروشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه .
والمال الحرام لابركه فيه وكاسب الحرام لايقبل له دعاء .
A ta santé dirham!
joyeuse fête de noel!
A la tienne le premier jour 2019!
euro! peut on te rendre visite!
bienvenue avec un visa de 1500 dh!
bienvenue au maroc sans visa ,c'est gratuit,
dirham! n'oublie pas de donner 2770 euros à tes étudiants pour s'inscrire dans nos écoles!
c'est pour aider Macron pour donner une prime de 100 euros aux têtus gilets jaunes!
ici on donne des rues aux gilets jaunes pour imposer leur loi de 2 dh de stationnement pour l'achat d'un pain de 1,20 dh et oui le gilet jaune au maroc lève le prix du pain à 3,20 dh au lieu de 1,20dh