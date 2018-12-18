24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  2. عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)

  3. أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)

  4. حقوقيون يشْكون إقصاء الحسيمة والناظور من زيارة "مقررة العنصرية" (5.00)

  5. محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي

اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي

اتفاق جديد بقرابة 3 ملايير دولار يجمع المغرب وصندوق النقد الدولي
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:00

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مع المغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين.

وقال الصندوق، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذا الاتفاق سيتيح حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كما سيدعم سياسات المغرب لخفض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.

كما سيساهم هذا المبلغ، الذي سيوضع رهن إشارة المملكة، في زيادة الضبط المالي لتخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

مقابل ذلك، سيكون على المغرب إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء.

ويتيح هذا الاتفاق مبلغاً قيمته 2.1508 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، ما يمثل حوالي 2.97 مليار دولار أمريكي، أو 240% من حصة عضوية المغرب، وذلك في إطار الوقاية والسيولة، ويهم في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية).

وأثنى الصندوق على المغرب، إذ قال إنه رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية فقد تم تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاث اتفاقات متتالية في إطار "خط الوقاية والسيولة"، مدة كل منها 24 شهراً.

ولا تنوي المملكة المغربية استخدام هذا المبلغ، بل تخطط لجعله وقائياً فقط في حالة الأزمة؛ وذلك ما حدث مع الاتفاقات الثلاث السابقة التي لم تلجأ إليها. والمراد من هذا الخط وضع رصيد من العملة الصعبة رهن إشارة الدول لمواجهة أخطار خارجية، من قبيل تلك ذات الصلة بارتفاع أسعار النفط مثلاً، ويراد من ورائه بعث إشارات مطمئنة إلى الأسواق والمستثمرين الدوليين حول قوة الإطار الماكرواقتصادي للبلد.

وكان صندوق النقد الدولي وافق سنة 2012 على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الأول مع المغرب بحوالي 6.2 مليار دولار أمريكي، أما الثاني فكان في 2014 بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي. وفي 2016 جرت الموافقة على اتفاق ثالث بحوالي 3.5 مليارات دولار أمريكي.

وأحدث النقد الدولي "خط الوقاية والسيولة" سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلاً قوياً في تنفيذ السياسات، وقد استخدمته إلى حد الساعة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والمغرب.

وفي تصريح صحافي، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة في صندوق النقد الدولي، إن المغرب "قطع خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة. وقد ظل النمو قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات".

وأضاف المسؤول ذاته: "حدث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية، كما تحقق تقدم في عملية الضبط المالي، وتم تعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال".

في المقابل، أشار فوروساوا إلى أن "الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مصطفى ألمانيا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرة أخرى قرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - N.H الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:10
لا حول ولا قوة الا بالله كتبيعو في لبلاد و كتاخدو في لكريديات و فلوس لفوسفاط و الذهب و التروة السمكية و زيد و زيد هاد لفلوس فين كتمشي؟؟؟شنو درتو بيها؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
3 - خليلوفيتش الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:12
الصدمات هي التي سيتلقاها الشعب المغلوب شروط جديدة تقشف جديد و المنفذ حكومة البيجيدي و شركائها .إنتظروهم في الإنتخابات لأنهم رجال المرحلة بإمتياز في إفقار الشعب و حماة رأس المالية لكم الله يا شعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
4 - أيوب المغربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:13
هذا الإتفاق هو الرابع من نوعه خلال 6 سنوات :
الأول في 2012 بقيمة 6.2 مليار دولار
الثاني في 2014 بـ 5 مليارات دولار
والثالث في 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار.
يعني هاد البواجدة بغاو يغرقوا لبلاد وبدون فائدة أو نتيجة انعكست على أحوال البلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - CHAHID الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:13
نحن لا نأمن لصندوق النقد الدولي لأنه بكل بساطة شروطه مجحفة و تستخلص من جيوب الفقراء لا نريد مزيد من الديون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
6 - إصلاح التعليم أو الانتحار الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:14
لا حل امام المغرب ليتقدم إلا بإصلاح حقيقي للمغرب ، ولا يمكن إصلاح التعليم بالمغرب إلا بالحسم في المسألة اللغوية بإقرار اللغة الانجليزية كلغة للتعليم والإدارة والاقتصاد إلى جانب العربية أما الارتهان للفرنسية فمعنى ذلك أن المغرب تنتطره ليس سنوات بل عقود من الانحطاط والتخلف ...الذين يراهنون على الفرنسية للإصلاح التعليم وإصلاح أعطاب الاقتصاد كمن يراهن على أن تشرق الشمس من المغرب ...كفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - khalil nederland الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:15
فخ من البنك الدولي للمغرب مزيد من التدخل وعدم الاستقلال الاقتصادي تم مزيد من المديونية الخارجية لإغراق المغرب وجعله مرتبط مل الارتباط بالبنك الدولي وإلحاق الضرر بالأجيال القادمة التي ستجد نفسها غارقة بالديون ويجب إرجاعها الى البنك الدولي التحدت عن إصلاح التعليم والصحة لا التعليم يشهد انتكاسا كبيرا الان والتأخر في السلم العالمي بحيت التعليم في المغرب لا نراه في لاءحة الأخيرة بل منعدم متاخر صف الى دلك المشهد الصحي الاكتر تضررا في العالم بحيت تعتبر مستشفيات غزة اكتر تطورا من المستشفيات المغربية خيت القطط والدم علىًالجدوان والداكاترة يستغلون في مستشفيات الدولة لكن غير موجودون ويذهبون الىً العمل في مصحات خاصة لكسب المزيد من المال مستشفيات الدولة أصبحت كمجازر وليس مستشفيات الله بكون في عون المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - خريبكي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:16
نتوما تسلفو او ضربو فلوس...او حنا مزاليط نخلصو عليكم كريدي...انتخابات قربات الما او شطابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - رضوان الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:21
هذي هي المشنقة .... ............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - عبدالله الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:21
لبلاد مشات أ حمادي .كلشي ديال عائلة روتشرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - hkiko الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:23
سعدات المسؤولين ديانا جاب لهم ربي هذه البركة باش يسافروا خارج البلاد لقظاء عطلة نهاية السنة ايوا تبرعوا مع راسكم على حساب الشعب المقهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - badr bcn الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:23
غرق البلاد بيعوا لك شيء وارحلوا حكومة الذل والعار
راك في الخسران احمادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - بلاد فقدت عقلها الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:24
مزيدا من القروض والديون من الملايير التي تختفي وتتلاشى كالدخان بشكل غريب دون أي انعكاس على الشعب اللهم المزيد من العبودية وطحن المواطن المغربي إلى يوم القيامة.

حكومة الخزي والعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - التقويم الهيكلي 2 الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:25
مقابل ذلك، سيكون على المغرب إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال...أرا برع، ماكاين غير زير السمطة فالنفقات العمومية، و شجع فالخوصصة حتى يوليوا كيما قال الراضي ديك النهارفالتكريم، يبيعوا لعباد الله الهوا فالقراعي...زمان كانو المؤسسات الدولية كايعطيوا أموال مقابل اصلاحات عميقة بحال هادي..دبا ولاو كيعطيوك غير خط ائتمان،شوف غير بعينك بلا ما تمس..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ولد حميدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:27
ادا كان المبلغ سيوظف في العنصر البشري فلا بأس أما ادا كان من أجل غلق بعض الثغرات فسنبقى دائما في أزمة رغم أن صندوق النقد الدولي لن يعطيك قرضا ادا لم يكن واثق من ارجاعه فدول لن يمنحوها و لو بعض الملايين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - karim الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:28
الدولة تقترض من أجل دعم شركات العقار لا غير، أقسم بالله أنها ليست في صالح المواطن البسيط، بقدر ما هي في صالح الحيثان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - adil الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:30
أجمل فقرة هي "مقابل ذلك، سيكون على المغرب إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل" ولكم واسع النظر في نصائح صندوق الدولي و اشكال الإصلاحات التي يوصي بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - عبدالناصر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:31
الذئاب الملتحية والحكومة الربوية وللحديث بقية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - اودي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:31
صندوق النكد هو من نكد الشعب وجعله يدفع الضرائب حتى على الهواء الذي يستنشقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مغربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:32
غرقتوا لهذه البلاد الروايض غادي يخلصوها أحفاد الأحفاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Mustapha الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:33
لمن أراد معرفة أتار الكارتية التي يتسبب فيها صندوق النقد الدولي و الشركات العابرة للقارات اوmultinationale على دول العالم التالت فعليه بقراءة كتاب الرائع نهب الفقراء لصاحبه جون ميدلي و ستعرف الكوارت التي تاتي من وراء الخوصصة و القروض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - خالييييييييد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:34
القروض تنفق على تجميل شوارع طنجه و تطوان و الرباط و كازا و مراكش و اكادير و لكن فقط الشوارع الرئيسيه التي يمر منها الأجانب و يملك فيها الأغنياء فنادق وشقق خمس نجوم و فيلات بالمليارات
و الشعب هو من يؤدي ثمن القروض من المال العام من ضرائبه و من ثرواته الباطنيه و تحويلات المهاجرين
أتمنى ان تنفق القروض و الهبات الخليجيه على الأحياء الشعبيه ورالمدارس الحكوميه
العدل هو أساس الملك
في اوروبا و الدول المتقدمة صحيح هناك فرق بين العاصمة و المدن الصغيرة و لكن الكرامة و البنية التحتيه هي نفسها في كل ربوع الوطن
بل ان كثير من أثرياء و حتى الأمراء يعيشون في منازل ريفيه في القرى الصغيرة وسط سكان القريه
اما الأغنياء المغاربه فانهم يعيشون في حي واحد في المدن الكبرى
عيب و حرام ان يخسر المغرب أطنان من المياه على سقي العشب في الطريق الوطنية بين تطوان و سبته مرورا بالرينكول و مزرتيل
في حين هناك بنات في سن السابعه و السادسة يمشون مسافه ساعه لجلب سطل الماء من بئر القريه الى المنزل
و هناك رجال تعليم في البوادي يعانون من السكن في منازل بدون ماء و مطلوب منهم ان يكون نظيفا و أنيقا و هوريشرح الدروس شكرًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - brahim fadil الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:34
don't know what to say really there is no vision for the future this gov is a looser cant keep asking for loans
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - الماسونية عاجل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:47
الماسونية و عائلة روتشيلد بمساعدة فرنسا و أصحاب القرار بالمغرب و من لهم أرصدة بنكية بالخارج و يتمتعون بالحصانة و جنسيات غربية اغرقو الشعب المغربي في أوحال قروض الماسونية

مايقارب 65 مليار دولار و التي سيتم استرجاعها ب الاضعاف 3 مرات على ظهر الفقراء من خلال حدف التطبيب المجاني و التعليم و الغلاء المعيشي و نشر الأمراض الفتاكة بين الفقراء

لن نسامح مسؤولينا المغاربة و نهبي المال العام على إغراق الأجيال القادمة و الوطن حتى وإن العالم يحتضر و تبدو نهايته قريبة جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - hamd الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:47
on en a besoin, les voitures les ministres sont dans une situation déplorable, c'est de changer ces Mercedes ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - مغربي غيور الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:49
يجب إعادة النظر في ميزانية القصر و الجيش و تقليص نفقات الحكومة و الوظيفة العمومية بسب الامتيازات الغير المبررة من سيارات فارهة و إيصالات مجانية للوقود و الأجور الخيالية الموظفون السامون و كأنهم يصنعون لنا القنابل النووية و الطائرات النفاتة بأجر الوزراء و الموظفون السامون تفوق أجرة نظرائهم في الدول الإسكندرية .و محاربة الفساد و محاسبة المسوؤليين وإصلاح القضاء و الكف على رهن المغاربة بديون + الفاءدة ولا يستفيدون منها اصلا
فحتى لو اقترض المغرب 1000مليار دولار فلن يخرج من أزمته مادام هناك فساد ثتقب في ميزانيته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - سيمو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:50
الدولة تسلف وتفرق على شفارة والشعب يخلص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.