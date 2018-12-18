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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب

أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب

أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:30

دافعَ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حصيلة مخطط المغرب الأخضر، الذِي مرَّت على إطلاقه عشرُ سنواتٍ، مُؤكداً أنَ "مخطط المغرب الأخضر يَعكسُ ويترجمُ توجيهات الملك محمد السادس لجعل القطاع الفلاحي محركا أساسيا للتنمية الشاملة لبلدنا من خلال لعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية".

المسؤول الحكومي نفسه، خلال لقاء جمعه مع مسؤولين وفلاحين ومهنيين في قطاع الفلاحة، تحت عنوان "الفلاحة: رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي،" اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، قال إنَّ "الفلاحة ببلادنا اليوم لديها رهانات وتحديات مهمة يجب أن تجيب عليها، ولا يوجد من هو أكثر خبرة وممارسة من مهنيي القطاع لتقديم القيمة المضافة المرجوة".

وبعدما كشفَ الوزير المعني بقطاع الفلاحة أنه تلقَّى توجيهات ملكية لبلورة رؤية مستقبلية لتطوير القطاع، بآفاق وتحديات جديدة، قال: "نحن مطالبون اليوم برفع سقف طموحاتنا ومضاعفة الجهود لكي نتمكن من جعل الفلاحة تلعب دورها الريادي في التنمية الاجتماعية، وازدهار العالم القروي عبر انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية كما دعا إلى ذلك الملك".

وأوضح الوزير أن "هناك رافعات أساسية تهم فلاحة الغد، ونقاشات الموائد المستديرة اليوم مهمة من أجل التعرف على رؤيتكم بخصوصها"، قبل أن يضيف: "لقد تم تنزيل المخطط وفقا لمنهجية مندمجة، شاملة ومحكمة، مبنية على دينامية متواصلة أدت إلى اعتماد أوراش كبرى ومتنوعة"، مبرزاً أن "هذه المشاريع نقوم بتنزيلها بشكل تشاركي مع المهنيين، حيث أحدثت، بشهادة شركائنا على الصعيدين الوطني والدولي، تأثيرا كبيرا على تاريخ تنميتنا الزراعية وتطورنا الفلاحي والقروي".

وزادَ المسؤول الحكومي أنه "منذ أبريل الماضي، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، اتفقنا في اجتماع مع رؤساء الغرف الفلاحية الجهوية ورؤساء الفدراليات البيمهنية على أهمية إطلاق ورش تقييمي شامل لمخطط المغرب الأخضر"، مؤكدا "أننا اليوم أمام تحديات جديدة وأمام ضرورة العمل على إرساء أفق جديد للفلاحة، تنفيذا للتعليمات الملكية. فهذه العملية التي نقوم بها اليوم لها أهمية بالغة في مسار تطوير فلاحتنا الوطنية".

وحدد أخنوش خارطة طريق لهذا العمل التقييمي ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة وشاملة، تشكل القاعدة البنيوية المعتمدة في تنزيل مخطط المغرب الأخضر، وهي بُعدُ سلاسل الإنتاج، و"خلاله يتم القيام بفحص معمق لما تم تحقيقه بكل سلسلة من سافلة إلى عالية الإنتاج؛ وهو موضوع اللقاء الأول الذي عقدناه بمراكش في أكتوبر الماضي، وخرجنا منه بتوصيات مهمة وأفكار جد غنية"، يقول أخنوش.

أما البعد الثاني الذي استعرضه الوزير المعني بقطاع الفلاحة، فيتمثل في البعد الجهوي، الذي يهم المخططات الفلاحية الجهوية الاثني عشر، وقد تم عرضه ودراسته في الدورة الخريفية للغرف الفلاحية الجهوية. ومنذ ذلك الحين، يضيف أخنوش، تم عقد دورات لتسع غرف فلاحية، خلصت إلى صياغة تقارير حملت توصيات ومقترحات كل جهة، والعملية مازالت مستمرة.

البعد الثالث هو البعد الموضوعاتي، ويهم المواضيع الأفقية الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر. وبخصوصه، قال أخنوش: "هذه المحطة من مسلسل التقييم لها أهمية كبرى؛ ذلك أن البرامج الأفقية لها أهمية محورية وحاسمة في تطوير الفلاحة على أسس متينة وسليمة ومتوازنة".

من جهة أخرى، كشفَ الوزير أن "الناتج الداخلي الخام وصل إلى 125 مليار درهم في هذه السنة، بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، بوتيرة نمو بلغت 5,25%، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليارا على الأقل في العام 2019".

وأبرز أخنوش أنه "بفضل مقاربة تدخل تكاملي للقطاعين عام-خاص، تم استثمار 2.4 درهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام، وبلغ الاستثمار الإجمالي منذ 2008، 104 مليارات درهم، منها 60٪ من التمويل الخاص، وسيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (115)

1 - ياسمين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:41
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب
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-86
2 - Hanane hanane الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:42
موقف ايجابي من رئيس الاحرار انسجاما مع التوجهات الملكية
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-83
3 - لمغور الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:44
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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-59
4 - nasser karim الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:44
أحيي موقف رئيس حزب الاحرار الذي يتفاعل مع قرار جلالة الملك.
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-71
5 - Jawad الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:44
قطاع الفلاحي انتعش مع وزير الفلاحة النشيط والدليل ارتفاع حجم الصادرات ورضى الفلاحيين الصغار والكبار على وزير مثله وفقه الله وزير أفعال بعيدا عن بلابلا
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-65
6 - سلاوية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:45
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !!
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-68
7 - سوسي قح الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:45
اظهرت شجاعة مواطن غيور على وطنه الى الامام اغراس اغراس
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-62
8 - رباط الانوار الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:45
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-59
9 - عبدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:46
ولاش نتا وزير !!!ياك باش تطور قطاع الفلاحة و تاهلو،و كون ماتلقيتيش التعليمات ،اش غادي دير فهمك؟
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67
10 - mohamed الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:46
الفلاحة والصيد البحري في جهة والرعاة الرحل الصحراويين يعيتون في سوس فسادا اللهم أنت هذا منكر والناس في سوس ماظون في سباتهم
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41
11 - ابي رقراق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:46
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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-57
12 - ازرق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:47
الفلاحة مستفدين مزيان.. و اخنوش مفرطش فيهم. شحال من وزير عندنا بحالو؟! الا من رحم ربي.
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-52
13 - farib baraka الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:47
دائما ما نرا التجمع في الواجهة هذا هو العمل و المعقول و الا فلا . 
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-50
14 - Aziz Benabdellah الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:48
Grande joie et fierté que nous sentons Monsieur Akhannouch, enfin un homme responsable, honnête et fiable sur lequel on peut compter, très difficile de trouver de tels hommes malheureusement dans les partis politiques national.
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-47
15 - روما الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:48
السيد هدي 20عام اهو وزير كايستنا التعليمات الصارمة ديال سيدنا باش يخدم والله ينعل ليما يحشم تاخير الزمان وصافي
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53
16 - ياسر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:48
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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-43
17 - مغربي أصيل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:49
يا عجب لوزراء للتعليمات الملكية
أكتفي بهذا القدر ليس من الضروري ....
الإنجازات هي من تأكد
20 سنة مضت في التعليمات و الأوامر و الغضبات و النتيجة النهائية واضحة تماما كما هو واضح حاليا
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42
18 - أمينة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:49
الذي يريد العمل، تجده في الميدان أما اصحاب الكلام والبحث عن الأعداء لأنهم لايتقنون إلا اللغو فإنهم في خذه اللحظة يحرضون ويسبون ويشتمون. العمل هو مانحتاجه في هذا الوطن، أما الحلايقية رَاه عندنا جامع الفنا.. بالتوفيق السيد الوزير
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-28
19 - amal lmir الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:50
السيد الوزير  يسهر بنفسه على مراقبة و تدبير القطاع الفلاحي لتكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع.
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-35
20 - Oum El Ghit Zinoun الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:50
Continuez ainsi Monsieur Akhannouch vous êtes le meilleur. Que Dieu le tout puissant vous assiste.
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-29
21 - طارق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:50
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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-34
22 - مبارك الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:51
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة من أحسن الناس اللي دازو فالمغرب
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-37
23 - سهيل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:51
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
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-30
24 - عبدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:51
أخنوش رجل كفؤ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول إفريقية والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
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-35
25 - anwar jdidi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:51
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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-35
26 - معلق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
ألم تتلقى تعليمات ملكية برفع الضرر عن السوسيين ؟؟ أم أن السوسييون هم آخر شيء تفكرون فيه في مدينة الرباط ؟؟؟؟؟
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31
27 - خالد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
خاصو حتى يتلقى تعليمات عاد يخدم ههههه
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31
28 - سليمان الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !
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-32
29 - سالم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-31
30 - صماااادو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
أخنوش يحسن التدبير والتسيير، ونتائجه وحصيلته في قطاع الفلاحة تشفع له، هؤلاء هم رجال الدولة الحقيقيين الذين من شأنهم تطوير البلد من حسن الى أحسن
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-31
31 - امال الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-31
32 - نادين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
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-28
33 - ريم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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-30
34 - السعدي منير الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
لنا الثقة الكاملة في السيد وزير الفلاحة
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-32
35 - ابراهيم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
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-29
36 - وعود كاذبة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
الفلاحين الصغار والمتوسطي كيعيشو في الجحيم والموت البطيء
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21
37 - مليكة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
الفلاحة مستفدين مزيان.. و اخنوش مفرطش فيهم. شحال من وزير عندنا بحالو؟! الا من رحم ربي.
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-24
38 - ايت القاضي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
السيد الوزير رجل العمل و يتميز بابداعه و اجتهاده في التخطيط و تنزيل البرامج و المشاريع
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-23
39 - البداية من هنا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
لتطوير الفلاحة يجب البدء بالسماح لأهل المداشر والدواوير ببناء السكن اللائق بدل البراريك وبيوت الحجر والتراب المتهالكة ثم تزويدهم بالكهرباء والماء ثم ترميم أو تشييد المدارس والمستوصفات والربط بالشبكة الطرقية وصيانة الأسواق الأسبوعية...
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17
40 - dina الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة تساهم بكل الامكانيات في انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، و هذا ما يحتاجه الفلاح، خاصة الصغير منه
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-19
41 - Seddam الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
الأموال التي منحت لك في إطار مخطط المغرب الأخضر كافية للنهوض بالقطاع في إفريقيا كلها و ليس المغرب،مخططك مخطط فاشل رغم أرقامك المغلوطة أما الواقع فهو شيء آخر، فقط هو سياسة اغتنى منها الغني و افتقر منها الفقير و هي أيضا سياسة لجلب رجال الأعمال و المنتخبين و أصحاب الملايير و ممثلي الغرف المهنية لحزب أخنوش،سيأتي اليوم الذي سيفضح فيه مخطط المغرب الأخضر كما فضح المخطط الإستعجالي و كما فضحت أنت بتأمينك لقطاع المحروقات في بورصة وول ستريت و هو التأمين الذي استفادت منه شركتك فقط،و سنفضحك كما فضحناك عندما منحت صديقك في الحزب حفيظ العلمي صفقة تأمينات بأزيد من 50 مليار في إطار صندوق التنمية القروية.
أنشري هسبريس.
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22
42 - كوكبي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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-21
43 - zineb الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
الفلاحة المغربية تعيش ازهى ايامها، بفضل حضور السيد عزيز اخنوش الميداني.
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-21
44 - ابي الجعد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
اخنوش رجل الكلمة و المعقول برافو عليك .....
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-21
45 - bladiiii الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
Bravo Akhenouch! Excellent travail. Si tous les ministres font un travail similaire.
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-15
46 - مريم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
من اعماق قلبي اتمنى ان يصبح اخنوش في يوم ما رئيسا للحكومة لانه هو القادر ان يخرج المغرب من الوضع الذي يعيش فيه الان
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-19
47 - rachid الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
السيد الوزير بداية تطوير الفلاحة لاينكرها احد في بلادنا ولكن انا كمواطن بسيط لم استفد شيئ من هاته الأرقام التي ذكرت بسبب القوانين الأستعمارية في الأراضي السلالية وشكرا
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-17
48 - miloud azmi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
مخطط المغرب الاخضر نجح في توفير الإنتاج وغز الاسوق الوطنية بلخضر والفواكه ، ولك اتر على الفلاح الصغير في التسويق منتوجاته البطاطس درهم 1 الليمون 1درهم او زيز اوزي السؤال المطروح ماهو الحل في عملية التسويق ؟
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-17
49 - malk الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
Prenez un ministre qui a réussi. Qui a toujours travaillé et qui comprend les choses. Arrêtez de nous rappeler des bras cassés . Regardez celui ci. Depuis quand il y avait autant de choses dans l'agriculture au Maroc ? Parler et critiquer sans rien réaliser, c'est tout ce que les autres savent faire. Trouvez nous pleins de ministres comme ça et Le Maroc ira mieux...
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-15
50 - باب لمريسة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:54
نحن في حاجة الى وزراء اكفاء امثال عزيز اخنوش.
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-16
51 - غير داوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
أليس هذا خرقا للدستور ؟ كنت كانظن أنه من بعد دستور 2011 أصبح رئيس الحكومة (كمنصب) هو من يوجه الوزراء حسب اختصاصهم من أجل تنفيذ السياسات العامة للدولة.. ياك حنا دولة القانون و الدستور ؟
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16
52 - لحسن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
عاش الملك محمد السادس القائد الهمام وتحية اجلال وتقدير للوزير الفذ عزيز اخنوش. ولولا العمل والمعقول والاستماتة لما كانت نتائج مخطط المغرب الاخصر بهذا الحجم
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-18
53 - salma الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
الفلاحة في عهد اخنوش تطورت كثيرا و يشهد بذلك العدو و الصديق واصل العمل الجاد فالمغرب بحاجة الى امثالك
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-15
54 - سهيل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
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-13
55 - Lazaret الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
عاد ليوم فكرتوا بلي خاص خطة لتطوير القطاع الفلاحي !!!!!!!!!!!!!!!!
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12
56 - حسن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
كافة جهات المغرب نالت حظها من المشاريع التنموية من طنجة الى الكويرة، و هذا بفضل الاستراتيجيات التنموية التي يقودها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وبفضل هذا الوزير الكفاءة الذي طور الفلاحة في المغرب
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-13
57 - عامل فلاحي...! الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:55
نعم للمخطط الاخضر...ومن حق المغاربة ان يعرفوا بان الدولة استفادت من مداخيل مهمة لكرائها لآلاف الهكتارات(SODEA/SOGETA)المدرجة في دفاتر التحملات التي استفادت منها عن طريق كرائها،وهي اموال طائلة .
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10
58 - walid الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
الله يعاونك السي اخنوش بحالك اللي يفتخر بيهم المغرب ادعمو الفلاح لكي تكون بلادنا بخير وسلام وتحياتي لبنك القرض الفلاحي
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-13
59 - عمران الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة تساهم بكل الامكانيات في انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، و هذا ما يحتاجه الفلاح، خاصة الصغير منه
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-15
60 - Hajar afif الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل وله دينامية منقطعة النظير
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61 - عاش الملك الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة في مختلف المناطق المملكة.
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62 - امين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:56
الفلاحة المغربية تعيش ازهى ايامها، بفضل حضور السيد عزيز اخنوش الميداني.
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63 - زوبير الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
نحن في حاجة الى وزراء اكفاء امثال عزيز اخنوش
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64 - الوردي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
القرى المغربية بحاجة الى التأهيل و التنمية الحقيقية.. و هذا لن يتأتى الا ببذل المزيد من الجهود
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1
65 - lamia الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
عمل جبار ومتواصل يقوم به وزير الفلاحة والصيد البحري، من الطبيعي أن نرى هذا القطاع يزدهر ويحقق نتائج مرضية واشادة ملكية، مزيد من التوفيق للسيد عزيز أخنوش
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-12
66 - جادو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
عزيز اخنوش رجل الالتزام و المعقول، و هذا ما عهدته هذه الساكنة في شخصه منذ ان تولى اول منصب سياسي.
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-10
67 - ميدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
الفلاحة في عهد اخنوش تطورت كثيرا و يشهد بذلك العدو و الصديق واصل العمل الجاد فالمغرب بحاجة الى امثالك
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68 - fouad الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر.....بالتوفيق
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-9
69 - رشبد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:57
الله يعاونك السي اخنوش بحالك اللي يفتخر بيهم المغرب ادعمو الفلاح لكي تكون بلادنا بخير وسلام وتحياتي لبنك القرض الفلاحي
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-10
70 - latifa الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
لك كل الاحترام والتقدير ....استراتيجيتك في العمل دائما لها مردودية هلى ارض الواقع ولنا كل الثقة ان النجاح مستمر معك.
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-10
71 - خلالة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذجا يجب أن يحتدى به
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-9
72 - جااااادو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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-10
73 - صليلي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
عمل جبار ومتواصل يقوم به وزير الفلاحة والصيد البحري، من الطبيعي أن نرى هذا القطاع يزدهر ويحقق نتائج مرضية واشادة ملكية، مزيد من التوفيق للسيد عزيز أخنوش
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74 - عمر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.
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75 - عبدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
بفضل المغرب الأخضر أصبحت الفلاحة المغربية مزدهرة في السنوات الأخيرة و خاصة مع دعم الفلاحين الصغار من حيت التكوين و المتابعة و الاستثمار حصيلة جيدة مقارنة مع السنوات الماضية
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-11
76 - كريميو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:58
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر.....بالتوفيق
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-10
77 - مراقب من ايطاليا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:59
كما قال جلالة الملك الفلاحة في الدرجة الاولى هي لي عندنا فهااد البلاد و كلشي هادشي بفضل المجهودات المبذولة من الوزارة , كل مرة و السيد الوزير فجهة من الجهات، كون غير كانو الوزراء الخرين بحالو غادي ندفعو بعجلة التنمية فبلادنا
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-9
78 - امال مهير الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:59
ك كل الاحترام والتقدير ....استراتيجيتك في العمل دائما لها مردودية هلى ارض الواقع ولنا كل الثقة ان النجاح مستمر معك.
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79 - امينة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:59
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين 
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80 - مراد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:59
أنشط وزير في حكومة العثماني هو الوزير أخنوش بدون منازع
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81 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:59
يجب علينا أن نفتخر بهذا الرجل لأنه يعمل جاهدا لا يكل ولا يتعب
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82 - أناروز الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
الحقيقة أن لا أحد ينكر أن عزيز أخنوش أعطى لقطاع الفلاحة دينامية جديدة لم يشهدها المغرب من قبل والدليل حجم المحاصيل الفلاحية من حيث المردوديةوالمكننة العصرية بشهادة جيران المملكة ولكن مازال قطاع الصيد البحري يعاني الأمرين من حيث الثحديث والتنظيم الذي يعاني منه هاذا القطاع وخاصتا الإلتفاتة إلى بحار الصيد التقليدي الذي يعاني من التهميش وأرتفاع البنزين
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-11
83 - مراد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الحاقدين عملك يتحدث عنك واصل
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84 - الحسين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
تلقيت تعليمات من جلالة الملك. هذه الجملة كررها عدد من الوزراء في حكومة العثماني .والسؤال الذي يطرح نفسه اذا كان الحال هكذا فما فائدة الحكومة والبرلمان التي كان من المفروض أن تكون بيدها سلطة تشريعية وتنفيذية؟
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7
85 - رشيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
أنا كانعرف أن السياسات العمومية و القطاعية من اختصاص المجلس الحكومي الذي يترأسه رئيس الحكومة.. كيف إذن يعطي جلالة الملك توجيهات قطاعية مباشرة إلى وزير ؟؟ و رئيس الحكومة شنو الدور ديالو ؟؟؟ لي فاهم يشرح ليا ..
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7
86 - مريمو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
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87 - ستيتو حمو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
واش ماكاين برلمان ولا حكومة ولا برنامج حكومي ولا مخطط على البعيد والمتوسط .
يلا كان كل شيء يمشي بالتعليمات وينتظر التعليمات من الكبير الى الصغير فما هو دور الوزراء وما هو دور البرلمان ؟؟
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4
88 - nour الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:00
الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.
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-9
89 - zaki الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:01
نجاحات الوزير في تدبير هذا القطاع الحيوي متواصلة في إشارة على أنه قادر على تطوير أي قطاع في المملكة
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90 - Observateur الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:01
البعد الانساني و البعد البيئي و التأقلم مع ندرة المياه و الاحتباس الحراري و التأقلم مع مستهلك حضري لا يعرف سوى الرفق بالحيوان و عدم استعمال المبيدات هو ما يمكن من فلاحة مستديمة. اما النموذج الحالي فهو يستهلك الموارد و هو بمثابة هروب إلى الامام، يجب التفريق بين التنمية كمفهوم سهولة تتداخل فيه كل الوزارات و بين أرقام جيدة و لكن إلى متى
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1
91 - مغربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:01
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات و على السائر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار من ضمنها السيد عزيز اخنوش رغم هول تضليل الذي يواجه الرجل الاعمال الناجح بالدرجة الاولى هو من الكفاءات التي تعد الفخر و المفخرة للوطن عن الجدارة و استحقاق بالحصيلة على ارض الميدان داخليا وخارجيا وليس بالطرهات و الشعوبية .
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-11
92 - wael الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:02
لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء سي اخنوش على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة كما ندعو الله ان يمطر هذا البلد من اجل المزيد من الانتاج الفلاحي.
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93 - nadal الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:03
القطاع الفلاحي سار في تطور ملحوظ بفضل حنكة اخنوش.
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94 - هشام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:05
انا ما فهمتش قصة التعليمات الصارمة واش ماكانش تيعطيكم تعليمات من قبل هادي عشرين سنة. او انها ماكانتش صارمة. وشنو هو الفرق بين تعليمات صارمة وتعليمات غير صارمة........ الهربة الهربة
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10
95 - mostafa الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:05
يا سلام على سي أخنوش بعد عدة سنوات قضيتها في الوزارة و لم تكن تعرف لما أنت موجود على رأسها و ماذا عليك فعله؟
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8
96 - بوعو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:05
هذه مدة طويلة وهو على رأس الوزارة حتى تخزز و هو ينتظر التعليمات لكي يشرع في العمل.
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11
97 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:07
السيد اخنوش بحاجة إلى إجراء دراسة معمقة لمخطط الأخضر، لأن هناك نظرة أحادية مركزة على الكم (الهكتارات المزروعة ) و لا توجد أي دراسة لتنويع الأسواق لتصدير الفائض، و خير دليل على ما أقول هو الخسائر الجسيمة لأصحاب ضيقات الحوامض السنة الفائتة و هذه السنة كذالك ،وكذالك ضيقات الزيتون (الإنتاج هذه السنة ارتفع ب46 /100، فانخفض سعر الكيلوغرام من الزيتون إلى درهم و نصف، ثمن لن يغطي حتى أجور اليد العاملة (كارثة على صغار الفلاحين الذين يعتمدون على بيع الزيتون ليغطوا مصاريف السنة كاملتا ) و أخيرا فبدون أسواق خارجية لتسويق الفائض فإن المخطط الأخضر سيصبح أسودا كالحا للفلاح المغربي و خاصتًا الفلاح البسيط
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3
98 - محمد انا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:08
يعيش الفلاح في اقليم سيدي بنور محنة حقيقية مع معمل السكر فيمايتعلق بالحلاوة والثمن .المعمل يختبر مادة الشمندر السكري بشكل احدي بحيت يمنح الحلاوة على هواه ابتداء من 15 الى 19.50 ودلك في غياب تام للفلاح وعدم اشراكه في هذه العملية اما اثمان الشمندرفهي تتراوح ما بين 40 و60 سنتيم للكيلو .اما قضية الوزن فهي قضية اخرى .
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4
99 - عبدو بن المغرب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:10
أي تنمية اجتماعية والفلاح المتوسط الصغير يعاني من انخفاض أثمنة منتوجاته بحيث لايستطيع أداء أجور العمال ، لوضع القارء الكريم امام الواقع ،فالفلاح كيتقام عليه هكتار ديال القمح أو الذرة بما يفوق 6000 درهم ،إنتاج هكتار القمح لايتجاوز 30 قنطار ب200درهم للقنطار أي30×200= 6000درهم أين رأس المال وأين الربح أما تمارا فلايتحدث عنها .كفا من اللضحك عل البسطاء قنطار دلانgري بعاي الاقل ب300درهم في اول بلد منتح للفوسفاط أية مفارقة ولا تفهم
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5
100 - مفيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:18
اللي ناجح في أعماله الخاصة و غير ناجح في أعمال الدولة يعني أنه غشاش و من غشنا فليس منا..مهمة أخنوش لا محل لها من الفشل لأنها آخر ورقة لإحداث نقلة اجتماعية إلى الأمام بعد فشل التعليم و و البحث العلمي في إخراج صناعة محلية..و على الفلاحين من متوسطي الدخل أن يكونوا أكثر استهلاكا ببناء دور قروية في المستوى و ملابس لهم و لأبنائهم في المستوى و يسهروا على تعليم أبنائهم أولاد و بنات تعليما يمكنهم إما تطوير القرية أو الإندماج في المدينة..
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3
101 - safriwi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:19
ما ينقص الفلاح الصغير هو التسويق فالفلاح يعمل ويكد كل العام ولما يئتي وقت بيع المحصول لا يجد سوى إبتزاز السماسرة ...ثم تأتي الدولة وتحطم الأثمان بفتح السوق أمام المنتجات الخارجية ...الفايدة ليس في كثرة التشجير نريد صناعة غذائية تشتري منتجاتنا بدل السماسرة...نحن أصحاب ضيعات صغيرة نشغل عمال مغاربة طول العام ونساعد على محاربة البطالة والفقر في العالم القروي مستثمرين من أموالنا الخاصة فعوض أن تساعدنا الدولة تريد تحطيمنا...وشكرا
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1
102 - سوسي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:19
و ما نصيب شجرة الاركان في هذه المخططات؟ هل في علمك انها تتعرض لاكبر عملية ابادة من طرف ابل الرعاة الرحل الذين اجتاحوا مناطق سوس بتواطؤ من الدولة فهلكوا الزرع و الشجر فقط بدون حسيب و لا رقيف فقط لانهم صحرايويين فوق القانون
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103 - يوسوفة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:21
تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب ........!!!!! لايحتاج أوامر يا وزير الفلاحة لأنه من المفروض و الواجب .عليك
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104 - Mohamed El mosbahi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:24
لو تما اءستثمار الفلاحة بطريقة جيدة ،ماكان يجد عندنا البطالة، ثلاثة جهات في المملكة كافية لتستقبل العمال بالمليين ،المملكة المغربية ستكون هي المزود العلمي الأول في التغدية ،ويجيب تطوير اللوجستك
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0
105 - ح.ب. الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:24
و انا تلقيت تعليمات من ضميري ان استمر في مقاطعة محطة الوقود افريقيا و الى الابد
و لو كان الثمن في افريقيا نصف الثمن المتداول في المحطات الاخرى
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4
106 - وجدي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:27
كم سنة و انت على رأس هذا القطاع . اكثر من 11سنة كاملة و ما زلت تنهض بهذا القطاع و لم ينهض بعد . و تنتظر تعليمات لتعمل ؟ ما هذا العبث. كل هذه السنوات التي قضيتها على رأس الفلاحة و لو كنت كفئا و تشتغل بجد لحققنا اكتفائنا الذاتي و صدرنا كل شيء. منذ قدومك لم نعرف سوى الغلاء في الخضر و الاسماك
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6
107 - مافاهم والو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:31
ابحث عن عمل بشرط الا اغادر منزلي وان لا تقل الاجرة عن 10000 درهم مع الانترنت المجاني وهاتف ذكي مجاني وبطارية مجانية اضافية وانا مستعد للانضمام لاي كتيبة فيسبوكية بدلا من الاشتغال لدى ابليس مجانا
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0
108 - محمد الدكالة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:33
صراحة نريد مثل هدا الوزير في جميع الحكومات...و زير خدام صاحب المخطط الاخضر الدي اعطى نتاءج....برافو اخنوش.... .
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-4
109 - logique الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:36
أليس من مسؤولية وزارة الفلاحة معرفة ما يجري داخل الضيعات؟ عليك ان تحاسب على ما يجري في الضيعات من بينها ضيعة بوجدور . أليس هذا من صميم مسؤوليات وزير الفلاحة ؟ والفاهم يفهم .
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-1
110 - ابو زياد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:40
على سلامتنا ملي تلقيتي التعليمات باش دير اصلا اش خاصو يدار.
وكتقولها بوجهك حمر.
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111 - بيضاوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:42
المسؤول الحق ليس في حاجة الى تلقي التعليمات لان الواجب الوطني والضمير المهني يحتم وفرض عليك ان تخدم بلده .
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112 - مستوردات بالجملة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:45
ومن النهوض بالفلاحة استيراد العدس من كانادا والدجاج من اسبانيا ولحم البقر مت ماريكان والبيض من أوكرانيا والقمح من روسيا والكرموس الهندي من المكسيك... منين غاديين تستودو الخبيزة ؟
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2
113 - عبدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:50
هذا يدل على ان اخنوش وكل هذه السنين التي قضاها في وزارة الفلاحة لم يؤهل ويطور بعد القطاع الفلاحي، وليعلم الذين يهللون ويطبلون له بالدفع السبق في التعليقات ان الرجل مقصر في عمله وان مخطط المغرب الأخضر لم يستفد منه الفلاح الصغير والفلاح المتوسط.
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0
114 - Aboufaris الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:53
ما قيمة الوزير براتبه الفلكي وتقاعده المريح اذا كان ينتظر تعليمات الحاكم حتى يتحرك ويعمل.
ما فائدة البرلمان والحكومة التي لا تحكم والتي تكلف الشعب ميزانية ضخمة. كما لا يمكن محاسبتهم حيث لا تحكم اصلا.
مادام القصر هو الذي يحكم فلا داعي لا انتخابات ولاحكومة ولا برلمان ولامجالس..... ويستفيد الشعب من أمواله.
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0
115 - badr الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:56
وبزاف على كتيبة الأحرار ٠ حمدنا الله تهنينا من كتيبة البيجيدي حتى خرجتو لينا٠ عشرة أشخاص بمشغل تغيير البروكسي يكتبون مئة تعليق مساند للأحرار٠ أقول لأخوش قوليهم مايبالغوش بزاف لأنه كما يقول الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في قواعده :ولا تكاد تجد مداحًا إلا رذلاً ولا هجاءً إلا نذلًا.
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