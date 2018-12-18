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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا

أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا

أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:00

كشفَ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "التطور الذي شهدهُ الناتج الدّاخلي الخام الفلاحي خيرُ دليلٍ على تطوير القطاع"، مُشيراً إلى أنه "تمَّ تسجيلُ 125 مليار درهم في هذه السنة، بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، وبوتيرة نمو تبلغ 5,25%، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليارا على الأقل في العام 2019".

وأوضحَ المسؤول الحكومي في كلمة لهُ خلال لقاء جمعه بمسؤولين وفلاحين ومهنيين في قطاع الفلاحة، تحت عنوان "الفلاحة: رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أنَّ "الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي تم وضعهُ في قلب تنزيل المخطط استفاد من آليات تحفيزية مبتكرة ومتنوعة؛ فبفضل مقاربة تدخل تكاملي للقطاعين عام-خاص، تم استثمار 2.4 درهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام".

الوزير ذاتهُ أكّد وهو يستعرضُ حصيلة مخطط المغرب الأخضر أنَّ "الاستثمار الإجمالي منذ 2008 بلغَ 104 مليارات درهم، منها 60٪ من التمويل الخاص، وسيصلُ في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات"، مُشيراً إلى أنَّ التمويل العمومي لتطوير الفلاحة التضامنية بلغ 15 مليارا في 2018، و17 مليارا في 2019، والأوراش الأفقية المهيكلة 30 مليارا في 2018، و34 مليارا في 2019.

وفي قطاع تدبير الري، قال أخنوش: "قطعنا أشواطا مهمة، حيث أصبحت الفلاحة المسقية تغطي 1.600.000 هكتار، أي 18٪ من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و21٪ من المساحة المزروعة سنويا، وغطت برامج الري 750.000 هكتار، شملت 220.000 ضيعة. 90 % من البرنامج خصت الفلاح الصغير (أقل من 10 هكتارات)".

وأشارَ أخنوش إلى أنَّ المساحة المجهزة بالري الموضعي بلغت 560.000 هكتار بمجهود استثماري للدولة بلغ 12.3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية، ومن المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610.000 هكتار في أفق 2019، أي 38% من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني.

وشدَّد وزير الفلاحة على أنّ "هذه الإجراءات هي التي سمحت بأن نواصل برامج تحسين الإنتاج والتكثيف، وتحسين دخل الفلاحين"، مورداً أن "هذه البرامج ساهمت في هيكلة تركيبة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فأصبح أقل تأثرا بالتغيرات المناخية من سنة إلى أخرى لتصبح فلاحتنا مرنة وأكثر تأقلما".

وهكذا "تساهم الفلاحة السقوية بما معدله 45٪ من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، الذي يصل إلى 75٪ في سنوات الجفاف كسنة 2016. كما توفر هذه الفلاحة 50٪ من التشغيل القروي، وتمثل منتوجاتها 75٪ من الصادرات"، يكشف الوزير المعني بقطاع الفلاحة.

أمّا بالنسبة لمدخلات الإنتاج، يضيفُ أخنوش، فإنّ "موفور بذور الحبوب انتقل من 500.000 قنطار إلى 2,2 مليون قنطار، مما سمح ببلوغ مردود قياسي"، مسجلاً أن "إنتاج شتائل الأصناف المحسنة للأشجار المثمرة عرف تطورا متميزا، وانتقلنا من استيراد بعض الشتائل إلى تصديرها، بحيثُ إن سلسلة النخيل التي عرفت إحداث 6 مختبرات لإكثار الشتائل الأنبوبية بطاقة 1.000.000 شتلة سنويا".

وبالنسبة للمكننة، يقول الوزير: "بفضل المحفزات التي استهدفت الفلاحين ارتفع عدد الجرارات ليصل 9 وحدات في 1000 هكتار، مقابل 5 وحدات في 1000 هكتار في السابق، كما تضاعف عدد آلات البذر ونثر الأسمدة أربع مرات، وعدد آلات الحصاد ثلاث مرات"، مبرزاً في السياق أنه "تم رفع طاقات تثمين المنتوجات الفلاحية بـ 44% ما بين 2008 و2018، وبناء 241 وحدة جديدة، وتجهيز 327 وحدة تثمين لصالح الفلاح الصغير وتوسيع طاقات 161 وحدة تثمين في إطار الفلاحة العصرية".

وبخصوص الصادرات الفلاحية، سجّل أخنوش أن "قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ارتفعت بـ 117%. وبصفة عامة، فالقطاع الفلاحي بدأ في تقليص الفارق ما بين صادراته ووارداته؛ إذ إن الصادرات الفلاحية الإجمالية نمت بـ 137٪، أي بصفة أسرع من الواردات التي نمت بـ 94٪".

وبعدما أكد أن مخطط المغرب الأخضر، باعتباره مخططا شاملا ومندمجا، شكل فيه استهداف الفلاح الصغير أولوية؛ وذلك بالعمل على ابتكار الآليات الملائمة والموجهة بدقة لتستجيب لمتطلبات هذه الفئة، أوضحَ أخنوش أن "الآليات الموجهة للفلاحة التضامنية في المناطق التي تتميز بالهشاشة وضعف المؤهلات الفلاحية، خاصة المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الضعيفة، ساهمت في تحقيق عدد من المنجزات".

وفيما يخص التجميع الفلاحي، بلغ حجم الإعانات المالية الموزعة في إطار هذه المشاريع ما يفوق 1,2 مليار درهم، أكثر من 73% استفاد منها الفلاحون الصغار. أما بشأن المنتوجات المجالية، فتمت تعبئة ما يفوق 430 مليون درهم لفائدة أكثر من 600 تعاونية ومجموعة فلاحية، أي أكثر من 30 ألف مستفيد.

وفي مجال السقي، بلغ حجم المساعدات الموجهة لتجهيز الفلاحين ضمن برنامج اقتصاد ماء السقي 12,3 مليار درهم، 80% من المشاريع المعنية لها مساحة أقل من 10 هكتارات، أي موجهة للفلاح الصغير.

وفيما يهم المراعي وتنظيم الترحال، ومن خلال برنامج تهيئة المراعي، تم استثمار إجمالي بلغ 2 مليار درهم، يمثل المربون الصغار من المستفيدين منه 90%.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (85)

1 - ياسمين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:04
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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-60
2 - خريبو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:05
الملك أعطى بعدا جديدا للعمل الجاد و المثمر. و خاصة تأكيده على المراهنة على الفلاحة كقطاع واعد.
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-41
3 - مافاهم والو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:05
يجب على اكبر فلاح في المغرب ان يهتم بضيعته نظرا لوفرة الانتاج وانعدام الضرائب
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26
4 - المحمدي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:05
لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
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-44
5 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:05
نجاحات الوزير في تدبير هذا القطاع الحيوي متواصلة في إشارة على أنه قادر على تطوير أي قطاع في المملكة
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-52
6 - لمغور الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
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-46
7 - كيمو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.
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-37
8 - amine الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
كفا من النفخ في الأرقام ، كي نقول العام زين
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39
9 - عبادي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
افضل وزير على مر التاريخ هو الوزير أخنوش
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-45
10 - سلاوية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
الوزير الاكثر فعالية في حكومة سعد الدين العثماني هو عزيز اخنوش.. الحضور الميداني قوي جدا لدى هذا الرجل
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-44
11 - مغربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:06
وزير نشيط وفي حركة دائبة خدمة للوطن.

وفقك الله ، إعمل كالمعتاد و لا تبالي بالحساد
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-40
12 - jado الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:07
Prenez un ministre qui a réussi. Qui a toujours travaillé et qui comprend les choses. Arrêtez de nous rappeler des bras cassés . Regardez celui ci. Depuis quand il y avait autant de choses dans l'agriculture au Maroc ? Parler et critiquer sans rien réaliser, c'est tout ce que les autres savent faire. Trouvez nous pleins de ministres comme ça et Le Maroc ira mieux...
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-24
13 - حوزي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:07
لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء سي اخنوش على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة كما ندعو الله ان يمطر هذا البلد من اجل المزيد من الانتاج الفلاحي
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-38
14 - adil الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:07
كالعادة سيظهر المتملقون ، يشكرون و يمجدون إنجازات هاذ الوزير
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38
15 - عبدو لعميري الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:07
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
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-36
16 - حكوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:07
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
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-34
17 - منير الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:08
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين  و الاصغاء اليهم.
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-33
18 - طاطاوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:08
القطاع الفلاحي سار في تطور ملحوظ بفضل حنكة اخنوش.
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-36
19 - شتوكي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:09
لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد عزيز اخنوش من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى اقتصاديا في افريقيا والعالم العربي..

مثل هذا الرجل هو الدي ينقص المغرب في الحقيقة
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-29
20 - ilyas الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:09
سعداتنا بهذا الوزير اكاد لا اتذكى عدد المرات التي زار فيها وزير الفلاحة منطقتنا ... هذا احسن وزير في نظري في تاريخ المغرب يجوب ارض الوطن باستمرار و يتفاعل مع هموم المواطنين برافووو ارفع لكم القبعة احتراما معالي الوزير
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-32
21 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:09
وعلاش الخضر والفواكه وزيت العود واللحم والبيض غالين على المغاربة رغم ان تمويل "المغرب الاخضر" تم بفلوس المغاربة لي تيخلصو الضريبة (لي ما تيخلصوهاش ما ممسوقينش)
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32
22 - mahdiii الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:10
الذي حقق النجاح بوزارة الفلاحة هو كفاءة السيد الوزير اولا و نجاحة في تنزيل تصور طويل الامد طيلة الولايات التي تحمل فيها مسؤولية هذا القطاع براافو السي اخنوش
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-28
23 - بيهي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:10
احسن وزير في تاريخ المغرب واصل عملك الجبار
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-29
24 - mostaphaa الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:10
الجميل في عمل وزير الفلاحة انه يولي اهتماما للمنتوجات المحلية كمدخل لتحقيق تنمية اقتصادية محلية فيواكب و يتتبع و يتواصل عن قرب الى حين بلوغ الهدف و تنزيل المشاريع على ارض الواقع بنجاعة و فعالية
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-26
25 - ميكور الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:10
يهدف مخطط المغرب الأخضر الى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. حيث تندرج هذه الاستراتيجية في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني منها خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة
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-24
26 - ملوكي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:10
أخنوش رجل وطني يستحضر مصلحة المواطن قبل كل شيء ولهذا أحترمه
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-23
27 - بويو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:11
تحية جد كبيرة لهذا الرجل الذي أبان عن حنكة لا مثيل لها في تدبير القطاع الفلاحي بالمملكة. برافو السيد الوزير عزيز أخنوش. بالتوفيق
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-23
28 - aicha الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:11
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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-26
29 - روعة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:11
النجاحات التي تم رصدها على مستوى التجمعات الفلاحية مهمة تشكل قاعدة للاستمرار في دعم هذا الخيار المهم لتطوير فلاحتنا لتنافس نظيرتها الاجنبية
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-17
30 - مول الفيرمة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:11
مخطط المغرب الاخضر يجب تعميمه على جميع القطاعات لأنه ساهم في تحقيق اقلاع يجب الاستمرار فيه
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-17
31 - ali ana الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:11
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة السيد وزير الفلاحة في التواصل و المواكبة
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-20
32 - مجيدة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:11
أكيد فالنتائج الملموسة التي حققتها مختلف السلاسل الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، مما يبرهن بحق على نجاعة الاختيارات الاستراتيجية لهذا المخطط الوطني، ملاحظا أن التجميع الفلاحي يشكل إحدى الميكانيزمات التي تساهم في حل مختلف الإشكالات المرتبطة بتسويق وتثمين المنتجات الفلاحية
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-17
33 - بدر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
بكل صراحة و موضوعية مند تولي الوزير عزيز أخنوش القطاع الفلاحي عرفت الفلاحة في المغرب تطورا كبيرا على جميع الأصعدة لامن حيت تثمين المنتحات الفلاحية و كدلك تسويقها حيت أصبحت فلاحتنا منافس قوي لكثير من الدول الأجنبية و هذا يدل على حنكة الرجل في تدبير هذا القطاع الحيوي
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-18
34 - leila الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
اخنوش يعبر على مستوى عال من المسؤولية و يقوم بعمل جبار من اجل تحقيق نتائج ايجابية في المجال الفلاحي.
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-19
35 - Wislani الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
توزيع الإنتاج...تنويع الإنتاج..تأمين الإنتاج...تسويق الإنتاج.....فلاحة ناجحة..والعكس صحيح
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-11
36 - tariq الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
ههههه و اخنوش لايعرف انانا كفلاحة نبتز في اتمنة الادوية و الاسمدة لا مراقبة لا تنضيم والفلاح يستغل ابشع اسغلال دون حسيب ولا رقيب
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23
37 - zakaria moulabi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
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-17
38 - براهيم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:13
انا تايبان ليا بعدا غير هاد الوزير للي خدام فين ما حليت شي موقع تانلقاهوم تايهضرو عليه فين هما الوزراء الاخرين
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-15
39 - سعدية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:13
الحنكة والخدمة المتواصلة والمعقول مبادئ تعتدم عليها وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع والرقي به الى اعلى المستويات.
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-16
40 - montasir الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:13
وزارة الفلاحة هي الوزارة الوحيدة اللي عندها استراتيجية عمل و تقدم اجوبة عن مدى تحقيق الاهداف المرجوة
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-16
41 - ايت القاضي عبدالصمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:13
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين  و الاصغاء اليهم.
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-16
42 - الشتا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:13
الله يعطينا الشتا...على قد النفع.
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22
43 - hilali الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
بفضل استراتيجية مخطط المغرب الاخضر، اصبح المغرب من بين الدول الرائدة في انتاج المواد الفلاحية.
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-16
44 - حرودة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
العمل بهذه الإستراتيجية سيؤهل المغرب الى تصدر الريادة في تصدير بعض المنتجات الفلاحية الى العالم. بالتوفيق لوزارة الفلاحة
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-14
45 - rachida الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
ولكن المهم ان الشعب ما غادي يشوف نها حتى فرنك كما العادة لان الازمة اصبحت قدرنا والغلاء سيبقى ينهش جيوبنا . الخلاف الله .
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18
46 - مواطن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
راك خدام اسي اخنشوش في الحملة الانتخابية من دابا لطفرتيه لنتا ولا غيرك غير عرفنا مداويخ
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16
47 - كربوش الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
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-15
48 - azooz الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
اعتقد ان المغرب مازال يعول على القطاع الفلاحي لتحقيق التشغيل و النمو الاقتصادي
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-9
49 - صماااادو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
يجب علينا أن نفتخر بهذا الرجل لأنه يعمل جاهدا لا يكل ولا يتعب
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-13
50 - منت حمدي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
أنشط وزير في حكومة العثماني هو الوزير أخنوش بدون منازع
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-13
51 - nirmiiin الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.
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-15
52 - نور الدين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:15
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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-14
53 - حرودة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:15
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد
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-15
54 - hado hado الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:15
من حقنا اليوم أن نفتخر بما حققته وزارة الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و بعد مقارنتها بما حققته الوزارات الاخرى
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-11
55 - شتوكي حر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:15
السيد الوزير حريص كل الحرص على مواكبة المجهود التنموي الذي تقوم به وزارة الفلاحة
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-12
56 - سليمان الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:16
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد 
الوزير دائم الحركة
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-13
57 - ملالي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:16
الفلاحة المغربية وصلت العالمية بفضل السيد الوزير تحية خاصة لهذا لسيد عزيز أخنوش الذي طور القطاع الفلاحي في بلادنا
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-15
58 - ولد عروبية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:16
الاحمق من يريد ان يقارن عزيز اخنوش بالبقية من السياسيين الكسالى فهذا الرجل لا يعرف للراحة سبيلا نراه يقطع المملكة شمالا وجنوبا شرقا وغربا لتتبع المشاريع وتدشين اخرى فليس من السهل مجاراته في عمله لذلك يهاجمونه وهي اسهل الطرق فبعد ان اتعبهم بعمله
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59 - المنصوري الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:16
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذج يجب أن يحتدى به في كل القطاعات
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-13
60 - مورادو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:17
من حق جميع المغاربة الافتخار بوزيرهم في الفلاحة، الذي عبر في أكثر من مناسبة على كونه يسهر على خدمة الوطن و المواطن دون كلل و لا ملل
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-14
61 - زولا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:17
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
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62 - سوسية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:17
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الحاقدين عملك يتحدث عنك واصل
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63 - Hassan jawadi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:19
السيد الوزير  يسهر بنفسه على مراقبة و تدبير القطاع الفلاحي لتكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع.
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64 - hanane hanane الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:21
اخنوش عزيز رجل ارقام وهذه الارقام وظفها في القطاعات الموكلة اليه وجعلها واقعا يمشي على قدمين لمغرب افضل.
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-7
65 - amal lmir الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:22
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
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-8
66 - nasser karim الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:24
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب. اتحدى اي واحد يقول ان هناك من يعمل اكثر من عزيز اخنوش.
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-8
67 - anwar jdidi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:27
استراتيجية وزير الفلاحة والتي تتجلى خاصة في مخطط المغرب الاخضر جعل من الفلاحة محركا للاقتصاد المغربي . تحياااتي
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-10
68 - moha tout court الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:27
نتمنى ان يستفيد الفلاحون الصغار من هذه النتائج وأن لا يتم سرقة مجهوداتهم من طرف الوسطاء والمضاربين.. وأن لا يثقل كاهلهم بديون الأبناك وتجار الآلات الفلاحية والبذور وغيرها من المستلزمات الزراعية...
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69 - Hajar afif الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:29
الحمد لله المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي. كفاءة السيد أخنوش حققت نتائج جيدة في هذا القطاع.
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-8
70 - تحيين المعلومات الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:29
بينما صار المغرب يستورد البيض من أكرانيا، في الجزائر أنشأ مجمع بالي بولاية البويرة في 2017 مصنعا ضخما يعد الأكبر في افريقيا بأحدث التقنيات والتجهيزات لإنتاج مليون و نصف بيضة يوميا وتصدير نسبة كبيرة منها لأوروبا. أما عن المنتجات الفلاحية الأخرى فقد وصلت الجزائر إلي الإكـتفاء الذاتي في معظم المنتوجات الفلاحية وتصدر الفائض الوفير وكذلك الإكـتفاء في الحوم البيضاء والحمراء من الغنم ولم تعد تستورد إلا الفواكه الاستوائية والحبوب ولحوم البقر. أما لمن ما زالوا يضحكون على الجزائر ويعتقدون أنها ما زالت في صورة القرن الماضي فعليهم تحيين معلوماتهم كل شهر. ومن المتوقع أن يجاوز الناتج الفلاحي الداخلي الخام في آخر هذه السنة عتبة 32 مليار دولار لهذا القطاع وحده بينما المغرب يحقق رقم 13 مليار دولار حسب هذا التقرير.
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71 - sofia الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:32
اخنوش يقوم بمجهودات جبارة في مجال الفلاحي، و يبقى المستفيد الاكبر هو الفلاح
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-6
72 - rajaoui الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:33
المشاريع و البرامج التي انجزتها وزارة الفلاحة عرفة نجاعة و فعالية في تنزيلها و هذا بفضل السياسة المتبعة في التواصل و التتبع عن قرب و في الميدان من طرف الوزبر
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-6
73 - مواطن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:36
في المقال السابق
أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب.
ـ لم أكتب تعليقاً ، ولكني قرأت أغلبها ، و إستنتجت :
قد يكون لنا نفس الرأي ، ولكن نختلف في الحكم ،
والعكس صحيح ، قد لا يكون لنا نفس الرأي ، ويكون لنا نفس الحكم .
ـ سواء كان المعلق مؤيداً أو معارضاً ، متحزباً أم لا ، يذكر لنا الإيجابيات
أو السلبيات ، لنستفيد و نتعلم ، و بالخصوص ، في الإنتخابات القادمة
( إن تمت)، علينا جميعاً إختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
( ما يبقاو يديروها بنا ، و اللي عندو ما يقول ، يفيدنا ).
ـ أما بتلك التعاليق المؤيدة أو الرافضة ، لن نُفيد و لن نستفيد.
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4
74 - anas الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:37
il suffit de se comparer avec les voisins nottament l'algerie comme étant le cas négatif que nous nous dépassons par des années lumieres en Agriculture , et le cas de l'Espagne que nous la concurrencant partout dans le monde ... meme si j'aime pas le RNI mais j'avoue que ce ministre mérite son poste .. celui qui n'aime pas ce com devra aller se soigner lol
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-4
75 - Issame الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:38
إذن لماذا سوف نلجأ لاستيراد اللحوم من أمريكا و البيض من أوكرانيا ؟ ؟ ؟
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76 - عزيز الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:39
لما تكون 125 مليار دولار ناتج خام للقطاع الفلاحي، آنذاك يمكن ان نتغنى بالانجاز وان نعتبر انفسنا من الدول الصاعدة وذات اهمية، بامكانها لم شمل ابنائها وتوفير لهم شروط العيش الكريم... اما الان فلا زلنا جد جد متأخرين
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5
77 - معلقة مطرودة من العمل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:51
المغاربة غي تيسمعو بالملايير داخلة خارجة مشنى والو
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78 - عبدو(برشيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:52
السلام..المخطط.الاخضر....فول.حمص..عدس..لوبية.اسعار.ملتهبة..مع.الخضر.والفواكه..واللحوم.والدجاج.والاسماك.حدث.ولاحرج....كم.هو.دخل.الواطن.مع.هده...معطيات. اتقوا.الله..ايها.المنافقون.انشري..شكرا.ياهسبريس
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79 - وعزيز الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:59
سوال بسيط :
كيف تم حساب هذه المبالغ ?
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80 - ريندو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:01
الفلاحة التي تدخل المضاربة و المزايدات و ارتفاع الثمن و ارهاق الفقراء من ابناء الشعب لا خير فيها و لو كانت الارض تنبت ذهبا
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81 - الحر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:02
لاول مرة ارى ان عددا كبيرا من التعليقات تحصل على تنقيط سلبي .و السبب هو التملق الواضح .كيف تمدحون من في فترته وصلت اثمنة بعض المواد الى مستويات قياسية .و بدأنا نستورد الدجاج و البيض .غريب امركم ايها المرتزقة
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82 - حمادي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:10
قبل المخطط الأخضر كانت الزيت البلدية 20 درهم بعد المخطط الأخضر وصلت 70 درهم ومخطط هدا اتقوا الله في العباد وفي انفسكم لأن غدا أمام الله ستحاسبون
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83 - متتبع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:18
لما تحققت كل هذه النتائج فلماذا لايتم تضريب الفلاحة مع العلم ان المسثمرين الكبار لايعطون فلسا حيث يستفيدون من الدعم الكلي
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84 - doukali الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:19
نعم المخطط المغرب الاخضر نجح بشكل كبير في وفرة الانتاج الفلاحي حيت اصبحت جل مناطق المغرب تنتج الخضروات بعدما كانت تقتصر على ذكالة واكادير و الغرب حيت يتكبد الفلاحين سنويا خسائر فادحة بسبب وفرة الانتاج وغياب الاسواق وكذلك الحكومة رافعة شعار (كلا إعوم بحرو)
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85 - khalid الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:20
ماذا عن التسويق الفلاح يرمي الكلمانتي
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