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الرئيسية | مال وأعمال | ارتفاع قروض الاستهلاك ينعش شركات التمويل

ارتفاع قروض الاستهلاك ينعش شركات التمويل

ارتفاع قروض الاستهلاك ينعش شركات التمويل
هسبريس – محمد لديب
الخميس 20 دجنبر 2018 - 07:35

استفادت شركات التمويل من الانتعاش اللافت لسوق قروض الاستهلاك، الذي ساعدها على تحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بداية العام الجاري.

وقال محللون ماليون إن تقديم خدمات تقسيط أداء مبالغ تأمين السيارات، عبر قروض الاستهلاك، ساعد على توسيع حصص سوق شركات التمويل والرفع من رقم معاملاتها منذ بداية شهر يناير المنصرم.

وأعلنت شركة "سلفين"، المتخصصة في تقديم القروض، أنها تتوقع تحقيق معاملات بقيمة مليار درهم خلال سنة 2018، من ضمنها 11 مليون درهم ناتجة عن نشاطها في تمويل خدمات "ساهام"، وهو المبلغ الذي يتوقع أن يصل إلى 109 ملايين درهم سنة 2020.

من جهتها، حققت "وفا سلف"، التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، نتائج إيجابية لافتة، نتيجة زيادة الطلب على قروض الاستهلاك والقروض التمويلية لعمليات اقتناء السيارات.

واستفادت شركات التمويل، بما فيها وفا سلف، من ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في السوق المغربية، حيث بلغ إجمالي المبيعات ما يناهز 141.985 عربة في المدة الممتدة ما بين يناير ونونبر 2018.

كما ارتفعت نسبة فائدة القروض الموجهة إلى الأفراد بنحو 31 نقطة أساس، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، وأكدت البيانات الصادرة عن القطاع أن معدل نسبة الفائدة لكافة أنواع القروض انتقل من 5.78 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية إلى 6.09 في المائة في الفصل الثاني من السنة ذاتها، إلى جانب تسجيل ارتفاع في قروض الاستهلاك بنسبة 5,8 بالمائة في أكتوبر، مقابل نسبة 5,6 بالمائة في شتنبر.

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